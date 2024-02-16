Громкая сенсация от «Карабаха» Лунёва! Просто растерзали топ-клуб Португалии в гостях

Команда Андрея Лунёва сотворила, пожалуй, самую громкую сенсацию в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы. Азербайджанский «Карабах», за который выступает российский голкипер, раскатал на выезде «Брагу». Между тем португальцы ещё осенью достойно выступали в Лиге чемпионов и заняли третье место в группе с «Реалом», «Наполи» и «Унионом».

Ничто не предвещало такого исхода. В первом тайме «Брага» владела преимуществом, нанесла по статистике пять ударов в створ и наиграла по показателю xG на 1,57 гола. Тем не менее хозяевам никак не удавалось забить Лунёву. А «Карабах» открыл счёт своим единственными попаданием в створ за 45 минут. Причём с пенальти. Единоборство в штрафной «Браги» завершилось фолом Гомеса на Джафаргулиеве, и черногорец Янкович реализовал 11-метровый.

Только перед перерывом «Брага» сумела отыграться. Нельзя сказать, что Лунёв выдал абсолютно безупречный матч. Пару раз наш вратарь отбивал мяч перед собой, а в эпизоде с голом не совсем уверенно вышел из ворот: сделал шаг вперёд, потом попятился назад. Впрочем, это был очень сложный эпизод для голкипера. У хозяев получилась отличная подача с углового, а форвард Банза выиграл воздух и забил головой.

Но после перерыва лучше был уже «Карабах». Команда Гурбана Гурбанова идеально наказывала соперника за ошибки. Правда, второй гол азербайджанцы забили не без доли удачи. После штрафного удара и рикошета от стенки мяч очутился в ногах Зубира: французу оставалось только обыграть голкипера и не загубить верный шанс.

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Это был нокдаун для «Браги», а в нокаут «Карабах» отправил хозяев двойным ударом в течение четырёх минут в середине второго тайма. Прекрасные контрвыпады получались у азербайджанцев. Сперва тот же Зубир вырезал проникающий пас по центру на Жунинью, а бразилец улетел к воротам и показал класс. Эпизод проверялся VAR, вот только офсайда не было – судья справедливо засчитал гол.

К слову, Гурбанов ещё на предматчевой пресс-конференции говорил о своих легионерах из Бразилии (в основе были трое):

«Мои игроки умеют играть с мячом, чувствуют его. Технически они хороши. В «Карабахе» у меня всегда были бразильцы, и подавляющий процент из них играл в Португалии. У них отличная адаптация к европейскому менталитету. Приобретая этих игроков, я уважаю их культуру…»

Затем дубль оформил Зубир. После перехвата в центре поля «Карабах» организовал быструю ответную атаку четыре в четыре, и француз в нужный момент встретился с мячом на дальней штанге. Тренер «Браги» Артур Жорже выглядел растерянным, да и игроки его команды, очевидно, находились в том же состоянии.

Всё, что смогли португальцы в концовке, – забить один мяч с пенальти. Силва сбил Фернандеша в собственной штрафной. Лунёв угадал, куда пробьёт португальская звезда Моутинью, прыгнув влево от себя. Но, к сожалению для нашего голкипера, полузащитник точно положил мяч под штангу. В остальном россиянин может быть доволен игрой и тем более результатом. По статистике Андрей совершил шесть сейвов, в том числе три после ударов из пределов штрафной, заработал высокую оценку от статистического сайта Sofascore – 7,9 балла.

Лунёв очень близок к выходу с «Карабахом» в 1/8 финала Лиги Европы.