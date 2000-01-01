Аллера трогательно встретили в «Боруссии» после победы на КАН. Видео

Игроки дортмундской «Боруссии» мощно встретили Аллера после КАН

Себастьен Аллер — настоящий герой прошедшей недели. Форвард «Боруссии», в январе прошлого года вылечившийся от рака, забил победный гол в финале Кубка Африки. Посмотрите, как трогательно Аллера встретили в родном клубе.