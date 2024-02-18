«Реал» потерял очки с аутсайдером и очень мало создал в атаке! И это чемпионская игра?

Мадридское дерби — лидирующий «Реал» против «Райо Вальекано» с 15-го места. Обычно в таких вывесках ничего непредсказуемого, не просто так у вторых всего восемь очков в 15 последних матчах. Но сейчас у «сливочных» трудный график благодаря Лиге чемпионов, а также уйма травмированных и дисквалифицированных: помимо давно выбывших, жёлтые карточки перебрал Менди, пока не поправился Беллингем. Да и в первом круге была нулевая ничья. Выезд для фаворита получился действительно трудным.

Анчелотти оставил на скамейке Карвахаля, Крооса и Родриго (все они вышли на 70-й минуте), зато выпустил Васкеса и набравшего отменную форму Браима. Последний как раз организовал гол уже на третьей минуте: запустил контратаку длинной передачей на правый фланг, откуда Вальверде прострелил на Хоселу. Нападающий не подвёл и идеально, практически в падении, в касание замкнул пас левой ногой в правый нижний угол. Перед этим, кстати, Камавинга потерял мяч на своей половине поля вслед за неудачной передачей Лунина, и «Райо Вальекано» должны были за это наказывать. Вот так «Реалу» помогла его же ошибка.

Начала лучше придумать трудно. Правда, продолжение не стало для «Реала» столь же сказочным. Если не считать дальний удар Вальверде и ещё один гол Хоселу, незасчитанный из-за выхода мяча за пределы поля, больше моментов у ворот Димитриевски толком в первом тайме не было. А вот Лунину пришлось попотеть. Во-первых, Трехо пробил по воротам и попал в руку Камавинга. Арбитр глянул повтор и справедливо назначил пенальти, который ударом по центру ворот реализовал де Томас. Во-вторых, Модрич подарил атаку сопернику, после чего Гарсия хлёстко пальнул в ближний угол и заставил Андрея вытянуться в струнку.

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Просто для сравнения: по итогам 45 минут у Лунина было два сейва, в то время как у Димитриевски — ни одного. Ну и кто здесь играет в топ-клубе?

Андрей Лунин Фото: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

Второй тайм этого матча стоит сделать синонимом слова «скука»: команды на двоих организовали всего-навсего 0,41 xG: 0,13 у «Райо» и 0,28 – у «Реала». Запомнился разве что дальний штрафной в обвод стенки от Крооса, который позволил Столе совершить яркий сейв. Было добавлено шесть минут, хотя ничего не исправили бы и 10, и 20. «Сливочные» даже не забили на последних минутах, хотя приучили к таким перформансам. Ещё и Карвахаль перед финальным свистком глупо схватил две жёлтые: за споры с судьёй и отмашку от Переса (Кике, не Флорентино). Зачем? Он и сам вряд ли ответит.

Этот серый матч из болельщиков «Реал» никто сквозь года и не вспомнит. Если только он не упустит из-за него чемпионство, что крайне сомнительно. Теперь команда опережает «Жирону» на шесть очков, а «Барселону» — на восемь. При этом жиронцам завтра играть на выезде с «Атлетиком» — просто там точно не будет.