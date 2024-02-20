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Чемпионат Испании 2023/2024, обзор 25-го тура Ла Лиги: Барселона, Реал, Атлетико, Жирона, турнирная таблица, результаты

Нежданные осечки лидеров и драма аутсайдера чемпионата. Итоги тура Ла Лиги
Дмитрий Сторожев
Обзор 25-го тура Примеры — 2023/2024
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«Жирона» не смогла воспользоваться подарком «Реала», а «Атлетико» отыгрался за поражение в прошлом туре.

В Ла Лиге вчера, 19 февраля, завершился 25-й тур. «Реал» подарил «Жироне» возможность сократить отставание, однако каталонцы ей благополучно не воспользовались. «Барселона» же с трудом вырвала победу в матче с аутсайдером. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Матч тура: «Атлетик» — «Жирона»

Испания - Примера . 25-й тур
19 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
3 : 2
Жирона
Жирона
1:0 Беренгер – 2'     1:1 Цыганков – 49'     2:1 Беренгер – 56'     3:1 Уильямс – 60'     3:2 Гарсия – 75'    

Каталонцы очень хотели реабилитироваться за разгромное поражение в матче с «Реалом». К тому же главный конкурент подарил прекрасную возможность сократить отставание — но об этом чуть позже. Однако «Жирона» провела далеко не лучший по качеству игры матч: гости пропустили первый гол уже на второй минуте, а после ответного мяча в начале второго тайма дважды крайне ненадёжно сыграли в обороне, чем баски с удовольствием воспользовались.

Тем не менее интрига в матче жила до последней секунды — футболисты наблюдавшего за игрой с трибун Мичела отквитали один гол и могли вырвать ничью в добавленное время, но защитник «Атлетика» Дани Вивиан головой вынес мяч с линии ворот, оформив второе поражение «Жироны» подряд.

Подробнее о том, как это было:
«Реал» получил подарок от «Жироны». Похоже, чемпионству Мадрида уже ничего не угрожает
«Реал» получил подарок от «Жироны». Похоже, чемпионству Мадрида уже ничего не угрожает

Герой тура: Микель Мерино («Реал Сосьедад»)

Испания - Примера . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Санчес – 4'     1:1 Кубо – 38'     1:2 Мерино – 90+3'    
Удаления: Раильо – 45+4', ван дер Хейден – 90+7' / нет

«Сосьедад» почти месяц не знал побед в Ла Лиге и едва в очередной раз не потерял очки: баски никак не могли дожать игравшую весь второй тайм в меньшинстве «Мальорку». В самый нужный момент на помощь гостям пришёл их капитан – в добавленное время Мерино прибежал в штрафную, откликнулся на навес Хона Пачеко с левого фланга и точным ударом в нижний угол принёс «Сосьедаду» такие необходимые три очка.

Сенсация тура: ничья «Реала» в матче с «Райо Вальекано»

Испания - Примера . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Хоселу – 3'     1:1 де Томас – 27'    
Удаления: нет / Карвахаль – 90+5'

Команда Карло Анчелотти после разгрома «Жироны» в прошлом туре ещё больше обозначила свои претензии на чемпионский титул, но неожиданно оступилась в матче с соперником из нижней части таблицы. «Реал» очень быстро открыл счёт, однако ещё до перерыва воспитанник «сливочных» Рауль де Томас реализовал пенальти и восстановил равновесие. Больше голов в этом матче не было — удивительно, но лидер Ла Лиги в этом сезоне так и не смог обыграть «Райо Вальекано».

Матч вообще получился так себе:
«Реал» потерял очки с аутсайдером и очень мало создал в атаке! И это чемпионская игра?
«Реал» потерял очки с аутсайдером и очень мало создал в атаке! И это чемпионская игра?

Драма тура: пенальти в концовке матча «Сельта» — «Барселона»

Испания - Примера . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 45'     1:1 Аспас – 47'     1:2 Левандовски – 90+7'    

«Барселона» рисковала во второй раз подряд потерять очки в матче с аутсайдером чемпионата — борющаяся за выживание «Сельта» уже готовилась праздновать ничью, но в самой концовке добавленного времени получила пенальти в свои ворота. К точке подошёл автор единственного на тот момент гола сине-гранатовых в этом матче Роберт Левандовски, однако реализовать попытку не сумел — Висенте Гуайта разгадал намерения поляка и в красивом прыжке отбил удар.

Но при просмотре видеоповтора судья определил, что испанский голкипер преждевременно покинул линию ворот, из-за чего 11-метровый нужно было перебить. Со второй попытки Левандовски уже не промахнулся и принёс-таки «Барселоне» очередную вымученную победу.

Разгром тура: «Атлетико» в матче с «Лас-Пальмасом»

Испания - Примера . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 М. Льоренте – 15'     2:0 М. Льоренте – 20'     3:0 Корреа – 47'     4:0 Корреа – 62'     5:0 Депай – 87'    

«Матрасники» по полной отыгрались на островитянах за гостевое поражение от «Севильи» в предыдущем туре. В воротах Альваро Вальеса побывало пять безответных мячей — в первом тайме дублем отметился Маркос Льоренте, во втором дважды забил Анхель Корреа, а Мемфис Депай незадолго до финального свистка установил окончательный счёт. Пока что «Атлетико» сохраняет место в зоне Лиги чемпионов, но «Атлетик» из Бильбао вовсю наступает на пятки.

Игроки «Атлетико» в матче с «Лас-Пальмасом»

Игроки «Атлетико» в матче с «Лас-Пальмасом»

Фото: LightRocket via Getty Images

Гол тура: Марк Пубиль («Альмерия»)

Испания - Примера . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
1 : 1
Альмерия
Альмерия
0:1 Пубиль – 9'     1:1 Узуни – 75'    

Андалусийское дерби, в котором приняли участие две худшие команды нынешнего чемпионата, началось с красивейшего гола — защитник гостей Марк Пубиль при помощи одноклубника Серхио Аррибаса перехватил мяч в центре поля, протащил его до линии штрафной и нанёс очень сильный удар. Голкипер «Гранады» Аугусто Баталья, кажется, посчитал, что мяч пойдёт выше ворот, и не стал вытягивать руку. Но мяч влетел в перекладину, а от неё — в сетку. Увы для Пубиля, удержать победный счёт «Альмерии» не удалось — несколько голов команды были отменены из-за офсайдов, а «Гранада» сравняла счёт за 15 минут до конца матча.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Сейв тура: Рауль Альбиоль («Вильярреал»)

Испания - Примера . 25-й тур
16 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Максимович – 24'     1:1 Морено – 56'    

Каждое очко «Вильярреалу» в этом сезоне продолжает даваться с огромным трудом – игроки Марселино смогли отыграться в домашнем матче с «Хетафе», но едва не потеряли ничью. Через пару минут после гола Альберто Морено Мэйсон Гринвуд мог вновь выводить гостей вперёд — после коварного удара мяч уже готовился опуститься за линию, однако в последний момент подоспел Рауль Альбиоль, который сумел нейтрализовать угрозу.

Антифутбол тура: «Севилья» в матче с «Валенсией»

Испания - Примера . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 0
Севилья
Севилья

«Севилья» порадовала болельщиков двумя победами подряд, но на поле «Местальи» вышла отбывать номер. Матч закончился нулевой ничьей, потому что «Валенсия» забить не смогла, хотя имела не один опасный момент, а «Севилья», кажется, забивать не хотела — 47% владения мячом, два угловых и всего один удар в сторону ворот Георгия Мамардашвили, который пришёлся в створ и был оценен в 0.03 xG — что это вообще было?

Остальные матчи 25-го тура Ла Лиги

Испания - Примера . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Будимир – 63'     2:0 Будимир – 90+1'    

Очередное напоминание о том, насколько важен для «Осасуны» Анте Будимир. Хорватский нападающий оформил дубль, забив свои 12-й и 13-й голы в сезоне, что составляет почти 45% от общего количества голов памплонцев. У «Кадиса» своего Будимира или любого другого игрока с точным прицелом в этом матче не нашлось, поэтому андалусийцы уехали с «Эль Садара» без голов и остались на расстоянии трёх очков от спасительного 17-го места.

Испания - Примера . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
0 : 0
Алавес
Витория

«Бетис» ещё не оставляет надежд побороться за место в еврокубках по итогам сезона, но такие матчи, как с «Алавесом» в этом туре, заставляют усомниться в перспективах «вердибланкос» попасть туда благодаря высокому месту в таблице. Футболисты Мануэля Пеллегрини на своём стадионе не смогли найти ключей к обороне «Алавеса», который находится на достаточно комфортном расстоянии от зоны вылета и никаких глобальных задач уже не решает.

Расписание матчей 26-го тура Ла Лиги

23 февраля, пятница
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»

24 февраля, суббота
«Гранада» — «Валенсия»
«Барселона» — «Хетафе»
«Алавес» — «Мальорка»
«Альмерия» — «Атлетико»

25 февраля, воскресенье
«Кадис» — «Сельта»
«Бетис» — «Атлетик»
«Лас-Пальмас» — «Осасуна»
«Реал» — «Севилья»

26 февраля, понедельник
«Жирона» — «Райо Вальекано».

Турнирная таблица Ла Лиги
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