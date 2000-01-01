«Бешикташ» расторг контракт с футболистом из-за аккаунта на сайте знакомств

Настоящий скандал

Как сообщают Hurriyet и CNN Turk, причиной стал аккаунт Делибаша на сайте знакомств: в профиле было размещено фото игрока, а также указаны интересы, включая футбольный клуб. Правда, вместо реального возраста был указан другой: 24 вместо 21 года.