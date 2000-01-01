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«Бешикташ» выкинул игрока из-за сайта знакомств
«Бешикташ» выкинул игрока из-за сайта знакомств
В чемпионате Турции настоящий скандал. «Бешикташ» расстался со своим воспитанником Эмирханом Делибашем из-за аккаунта на сайте знакомств. Как так?
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Уход воспитанника
Уход воспитанника
О расторжении контракта с Делибашем «Бешикташ» сообщил на официальном сайте. Согласно заявлению клуба, стороны расстались по обоюдному согласию.
Настоящий скандал
Настоящий скандал
Как сообщают Hurriyet и CNN Turk, причиной стал аккаунт Делибаша на сайте знакомств: в профиле было размещено фото игрока, а также указаны интересы, включая футбольный клуб. Правда, вместо реального возраста был указан другой: 24 вместо 21 года.
Недовольство
Недовольство
Фанаты «Бешикташа», наткнувшиеся на его страничку, обвинили футболиста в несерьёзном отношении к спорту и стали заваливать клуб гневными комментариями. Сам футболист заявил, что найденный аккаунт — фейк.
Фейк?
Фейк?
«Я отрицаю клевету, распространяемую фейковыми аккаунтами, и хотел бы заявить, что моя приверженность своей команде не может быть поставлена под сомнение», — написал Делибаш.
«Бешикташ» расторг контракт с футболистом из-за аккаунта на сайте знакомств
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