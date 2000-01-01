«Бешикташ» выкинул игрока из-за сайта знакомств
В чемпионате Турции настоящий скандал. «Бешикташ» расстался со своим воспитанником Эмирханом Делибашем из-за аккаунта на сайте знакомств. Как так?
Уход воспитанника
О расторжении контракта с Делибашем «Бешикташ» сообщил на официальном сайте. Согласно заявлению клуба, стороны расстались по обоюдному согласию.
Настоящий скандал
Как сообщают Hurriyet и CNN Turk, причиной стал аккаунт Делибаша на сайте знакомств: в профиле было размещено фото игрока, а также указаны интересы, включая футбольный клуб. Правда, вместо реального возраста был указан другой: 24 вместо 21 года.
Недовольство
Фанаты «Бешикташа», наткнувшиеся на его страничку, обвинили футболиста в несерьёзном отношении к спорту и стали заваливать клуб гневными комментариями. Сам футболист заявил, что найденный аккаунт — фейк.
Фейк?
«Я отрицаю клевету, распространяемую фейковыми аккаунтами, и хотел бы заявить, что моя приверженность своей команде не может быть поставлена под сомнение», — написал Делибаш.
«Бешикташ» расторг контракт с футболистом из-за аккаунта на сайте знакомств
Читайте также
Самый быстрый в мире гол забили в Англии! Видео
85-летний болельщик растрогал весь футбольный мир
Кейн разорвал рекорд Холанда в Бундеслиге
Шансы «Байера» на титул после провала «Баварии»
«Арсенал» установил рекорд по голам со стандартов
«Байер» повторил великий рекорд «Баварии»!
3 клуба из Европы с наибольшим числом бомбардиров
Игроки «Боруссии» мощно встретили Аллера после КАН
Соперники Месси встали в очередь ради фото с Лео
«Сейчас заплачу». Реакция Гризманна на подарок
Лучшие игроки по победным голам в топ-лигах Европы
Лишь Месси забивал больше Мбаппе в ЛЧ до 26 лет
У женской «Барселоны» прервалась уникальная серия
Топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменов планеты
Лунин повторил великое достижение Куртуа
Винисиус — в новом топе. Быстро набил 50 игр в ЛЧ!