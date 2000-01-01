Футбольные трофеи в виде наборов LEGO. Видео
Нейросеть представила, как выглядели бы наборы LEGO, если бы они были посвящены главным футбольным трофеям. Посмотрите, как круто получилось!
Нейросеть представила футбольные трофеи в виде наборов LEGO. Вышло круто!
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