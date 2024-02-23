«Краснодар» ответил «Зениту» трансфером бразильца. Клуб взял новичка без согласия Ивича?

Вокруг «Краснодара» этой зимой была такая тишина, словно клуб Сергея Галицкого и не претендент на чемпионство. Лидер РПЛ подписал до сегодняшнего дня только одного новичка – центрального полузащитника сборной Колумбии Кевина Кастаньо. И вот перед самым закрытием трансферного окна «Краснодар» всё же получил долгожданное усиление в группу атаки. Южный клуб арендует у бразильского «Ботафого» Виктора Са. Впрочем, остаётся вопрос, тот ли это футболист, которого хотел видеть в своей команде главный тренер Владимир Ивич?

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Краснодар» взял в аренду Виктора Са до конца сезона с правом выкупа. Transfermarkt оценивает бразильца в € 1,8 млн, однако, согласно источнику, лидер РПЛ сможет приобрести права на 29-летнего форварда за меньшую сумму. При этом клуб не согласовывал кандидатуру новичка с Ивичем.

Судя по всему, трансфер Виктора Са – это возвращение к старой кандидатуре, которая уже была в шорт-листе «Краснодара». Ещё в марте 2021 года сообщалось об интересе клуба к бразильцу. Но тогда сделка по каким-то причинам не состоялась.

Бывший игрок «Краснодара» и экс-тренер фарм-клуба «быков» Игорь Пикущак прокомментировал для «Чемпионата» трансфер бразильца:

«Думаю, это политика клуба — не согласовывать игрока с тренером. Но Ивичу работать с этим футболистом. Тренер должен быть в курсе. Он должен посмотреть игрока и оценить, подойдёт ли он по тактике. Ходят слухи, что Кордоба может уйти. Нужна альтернатива ему. Да, есть молодой русский нападающий, но молодые не всегда стабильны. Думаю, что приобретение Виктора Са может быть удачным для «Краснодара».

Последний сезон в Бразилии получился невыдающимся у Виктора Са с точки зрения результативности. Вингер сыграл 33 матча в Серии А (в основе – 27), забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. А в Южноамериканском кубке (аналоге Лиги Европы) у него было восемь матчей, два гола и одна голевая передача. Виктор Са пережил сумасшедший сезон с «Ботафого». По ходу чемпионата команда лидировала, оторвавшись после первого круга на 16 очков, однако провалила вторую часть турнира и финишировала лишь пятой. В «Краснодаре» Виктор Са может закрыть гештальт с нереализованной мечтой о чемпионстве, либо… повторить пережитый кошмар.

Во второй половине 2023 года к трудностям на поле у Виктора Са добавились проблемы с его бывшей подругой – моделью Джулли Фогасой. Девушка обвиняла футболиста в изменах, грозилась опубликовать фото и видео с разоблачениями, утверждала, что он разрушил её психическое здоровье. Болельщики «Ботафого» приходили на страницу Джулли в соцсети и просили её перестать публиковать посты на тему взаимоотношений с Виктором Са.

Джулли Фогаса Фото: из личного архива Джулли Фогасы

Однако не всё так печально было у новичка «быков» в сезоне-2023. Например, по оценкам Whoscored Виктор Са наиграл на достаточно высокий средний балл в чемпионате Бразилии – 6,94. Только трое игроков основы «Ботафого» заработали более солидную оценку. Вингер стал вторым в команде по передачам под удар (38) и, как ни удивительно, по отборам мяча (61), вошёл в тройку лучших по количеству ударов (47), попаданий в створ (20) и заблокированным кроссам соперника (6). В общем, приносил пользу как в атакующих действиях, так и в оборонительных.

В чём ещё большой плюс Виктора Са, так это в адаптированности к европейскому футболу. Он четыре сезона отыграл в Австрии за «Капфенберг» и ЛАСК, а потом ещё два года – в Германии за «Вольфсбург». Так что новичок «Краснодара» – с опытом выступлений даже в топ-лиге Европы. В немецкой Бундеслиге с 2019 по 2021 год бразилец провёл 53 матча (в основе – 21) и набрал 3+3. В Германию Виктора Са забрал с собой тренировавший его ещё в ЛАСКе Оливер Гласнер, который, к слову, на днях сменил Роя Ходжсона в «Кристал Пэлас».

Когда Виктор Са выступал в Австрии, он влип в неприятную историю с дисквалификацией. В 2017-м его забанили на полгода за допинг. Впрочем, это никак не отразилось на уровне игры бразильца. Потом он стал только сильнее как футболист. Говоря о своей любимой позиции на поле, Виктор Са признавался: «Я предпочитаю играть на флангах. Больше привык выходить слева. Но могу исполнять и роль второго форварда».

Из Европы бразилец уехал в августе 2021-го: «Вольфсбург» продал его «Аль-Джазире» из ОАЭ за € 2,85 млн. А уже через полгода Виктор Са вернулся на родину. «Ботафого» выкупил вингера за € 2,25 млн.

В это зимнее трансферное окно «Краснодар» связывали с целой группой вингеров. Сообщалось об интересе лидера РПЛ к Альваро Джало из «Браги», Джону Арьясу из «Флуминенсе» и Андрии Живковичу из ПАОКа.

Трансфер Джало мог обойтись клубу в € 17,3 млн, Арьяса – в € 12 млн, а Живковича – в € 7,5 млн. Но все трое по разным причинам отказались ехать в Россию. Кроме того, сообщалось, что «Краснодар» предложил € 15 млн за вингера «Ривер Плейт» Пабло Солари, тем не менее аргентинцы не продали своего игрока. Не случился и переход из «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, чьё имя тоже связывали с «быками».

Наверное, все эти трансферы выглядели бы более впечатляющими с точки зрения борьбы за чемпионство, нежели подписание Виктора Са. Но, возможно, «Краснодар» угадает со своим бразильцем, как угадывает обычно его конкурент «Зенит».