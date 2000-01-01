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В ЛЧ установили два возрастных рекорда за вечер!
В ЛЧ установили два возрастных рекорда за вечер!
21 февраля в Лиге чемпионов было богато на крутые события. В 1/8 финала Пепе и Ламин Ямал обновили возрастные рекорды в плей-офф турнира!
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Рекордсмены
Рекордсмены
В свои 40 лет и 360 дней защитник «Порту» Пепе стал самым возрастным игроком плей-офф ЛЧ. Хавбек «Барсы» Ламин Ямал же в 16 лет и 223 дня стал самым молодым футболистом на этой стадии турнира.
В Лиге чемпионов установили два возрастных рекорда за вечер!
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