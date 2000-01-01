В Лиге чемпионов установили два возрастных рекорда за вечер!

Рекордсмены

В свои 40 лет и 360 дней защитник «Порту» Пепе стал самым возрастным игроком плей-офф ЛЧ. Хавбек «Барсы» Ламин Ямал же в 16 лет и 223 дня стал самым молодым футболистом на этой стадии турнира.