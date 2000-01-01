Топ-6 самых долго работающих тренеров в Европе
Transfermarkt опубликовал список самых долго работающих тренеров среди действующих специалистов. Кто наиболее предан своему клубу? Вот топ-6 тренеров.
6-е место — Хосеп Гвардиола
Испанец уже на протяжении семи лет возглавляет «Манчестер Сити». В прошедшем сезоне Хосеп привёл «горожан» к долгожданному треблу, поэтому за свой пост он может не беспокоиться.
5-е место — Джан Пьеро Гасперини
Как и Гвардиола, итальянец возглавил свой текущий клуб в 2016 году. Под руководством Гасперини бергамаски дважды добирались до финала Кубка Италии и трижды брали бронзу в чемпионате.
4-е место — Кристиан Штрайх
Ещё один немец-долгожитель на позиции тренера – во «Фрайбурге». Штрайх работает в системе клуба с 1995 года, а главным в основной команде стал в 2011-м. Финал Кубка страны – главное достижение Кристиана за 12 лет.
3-е место — Юрген Клопп
Восемь лет немца во главе «Ливерпуля» подойдут к концу в этом сезоне – Юрген шокировал своим решением ещё в январе. С командой он завоевал семь трофеев, а может закончить свой путь с 11.
2-е место — Диего Симеоне
Человек ассоциируется с современным «Атлетико». За 12 лет завоевал восемь трофеев. Мадридцы были хороши как в лиге с «Реалом» и «Барсой», так и в Европе – и всё это благодаря аргентинцу.
1-е место — Франк Шмидт
В 2007 году Шмидт завершил карьеру в «Хайденхайме» и тут же возглавил клуб. За следующие 16 лет немец прошёл с командой путь от низших лиг Германии до Бундеслиги, где «Хайденхайм» впервые сыграл в этом сезоне.
Топ-6 самых долго работающих тренеров в Европе. Лидер списка у руля клуба 16 лет!
Читайте также
Футбольные трофеи в виде наборов LEGO. Видео
Самые атакующие трио в топ-5 лигах Европы
6 лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы в 2024-м
Роналдиньо красиво пробил через себя! Видео
У «Ливерпуля» уникальное достижение в Европе
Мбаппе провёл выходные в Испании. Видео
В ЛЧ установили два возрастных рекорда за вечер!
Холанд забил всем клубам из АПЛ, с которыми играл
Образы топ-футболистов с Недели моды в Лондоне
Весь стадион спел для 92-летней болельщицы. Видео
Вторая Бундеслига обошла первую по посещаемости
«Бешикташ» выкинул игрока из-за сайта знакомств
Самый быстрый в мире гол забили в Англии! Видео
85-летний болельщик растрогал весь футбольный мир
Кейн разорвал рекорд Холанда в Бундеслиге
Шансы «Байера» на титул после провала «Баварии»