Топ-6 самых долго работающих тренеров в Европе. Лидер списка у руля клуба 16 лет!

2-е место — Диего Симеоне

Человек ассоциируется с современным «Атлетико». За 12 лет завоевал восемь трофеев. Мадридцы были хороши как в лиге с «Реалом» и «Барсой», так и в Европе – и всё это благодаря аргентинцу.