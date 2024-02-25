«Арсенал» буквально разорвал «Ньюкасл». У команды Артеты теперь лучшая разница голов в АПЛ

Кажется, «Ньюкасл» забыл выйти на поле. Точнее, физически футболисты находились там, но в футбол играл только «Арсенал». Возможно, это была реакция команды Артеты на неудачный матч в Порту. Либо своеобразная месть за скандальное поражение от «Ньюкасла» в первом круге. Так или иначе, на «Эмирейтс» хозяева буквально смяли соперника.

Можно, конечно, сказать, что счёт открыли гости, но есть один нюанс. Это был автогол Ботмана. После углового Габриэл пробил головой, и мяч заметался у ворот, пока не зашёл в них от ноги центрального защитника. Для вратаря «Ньюкасла» Кариуса это был первый матч в АПЛ за шесть лет, но его вины в этом голе нет.

Как и во втором. Хаверц просто расстрелял ворота с пяти метров после ассиста от Мартинелли. Немец на этот раз вышел в центр нападения, в то время как на скамейке «Арсенала» остались и Жезус, и Троссард, и Нкетиа. Впрочем, Артета подобрал оптимальный стартовый состав. Хозяева могли забивать ещё больше. И отдельно стоит сказать про статистику «Ньюкасла» в первом тайме: 0 ударов, 0 угловых, 0 касаний в чужой штрафной.

«Арсенал» — «Ньюкасл» Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Второй тайм продолжился так, как заканчивался первый – «Арсенал» давил дальше. Уже на 47-й минуте Хаверц вышел один на один с вратарём, но упустил момент. Только после этого первый удар по воротам нанесли игроки «Ньюкасла». Сделал это Гордон, но Райя без особых проблем забрал мяч.

В середине второго тайма Сака закрыл вопрос о победителе. Правый вингер вошёл в штрафную, накрутил соперника и неотразимо пробил в дальний угол – 3:0. Англичанин пятый тур подряд не уходит без забитого мяча (всего семь голов за эти пять матчей).

«Арсенал» — «Ньюкасл» Фото: Julian Finney/Getty Images

Следующего гола пришлось ждать лишь четыре минуты. Кивёр пробил после навеса с углового, и мяч зашёл в ворота после рикошетов от рук Майли и Кариуса. Гол всё-таки записали на счёт защитника «Арсенала». Таким образом, за команду отличились уже 18 разных футболистов в этом сезоне АПЛ.

Добавьте к этому, что Эдегор и Нельсон успешно играли пяткой, а Троссард пробросил мяч между ног сопернику – это для понимания, насколько мощнее был «Арсенал» в этот вечер. Правда, в конце матча всё-таки позволил «Ньюкаслу» забить один раз. Головой отличился Уиллок, вышедший на замену.

«Арсенал» продолжает отставать на два очка от лидирующего «Ливерпуля». При этом у лондонцев лучшая в АПЛ разница забитых и пропущенных мячей (+39). Если что, это первый показатель в лиге при равенстве очков.