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Арсенал — Ньюкасл — 4:1, обзор матча чемпионата Англии по футболу, 24 февраля 2024 года, голы: Хаверц, Сака, Кивёр

«Арсенал» буквально разорвал «Ньюкасл». У команды Артеты теперь лучшая разница голов в АПЛ
Григорий Телингатер
«Арсенал» — «Ньюкасл» — 4:1, обзор матча
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После первого тайма у гостей было 0 ударов, 0 угловых и 0 касаний мяча в штрафной соперника.

Кажется, «Ньюкасл» забыл выйти на поле. Точнее, физически футболисты находились там, но в футбол играл только «Арсенал». Возможно, это была реакция команды Артеты на неудачный матч в Порту. Либо своеобразная месть за скандальное поражение от «Ньюкасла» в первом круге. Так или иначе, на «Эмирейтс» хозяева буквально смяли соперника.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Ботман – 18'     2:0 Хаверц – 24'     3:0 Сака – 65'     4:0 Кивёр – 69'     4:1 Уиллок – 84'    

Можно, конечно, сказать, что счёт открыли гости, но есть один нюанс. Это был автогол Ботмана. После углового Габриэл пробил головой, и мяч заметался у ворот, пока не зашёл в них от ноги центрального защитника. Для вратаря «Ньюкасла» Кариуса это был первый матч в АПЛ за шесть лет, но его вины в этом голе нет.

Как и во втором. Хаверц просто расстрелял ворота с пяти метров после ассиста от Мартинелли. Немец на этот раз вышел в центр нападения, в то время как на скамейке «Арсенала» остались и Жезус, и Троссард, и Нкетиа. Впрочем, Артета подобрал оптимальный стартовый состав. Хозяева могли забивать ещё больше. И отдельно стоит сказать про статистику «Ньюкасла» в первом тайме: 0 ударов, 0 угловых, 0 касаний в чужой штрафной.

«Арсенал» — «Ньюкасл»

«Арсенал» — «Ньюкасл»

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Второй тайм продолжился так, как заканчивался первый – «Арсенал» давил дальше. Уже на 47-й минуте Хаверц вышел один на один с вратарём, но упустил момент. Только после этого первый удар по воротам нанесли игроки «Ньюкасла». Сделал это Гордон, но Райя без особых проблем забрал мяч.

В середине второго тайма Сака закрыл вопрос о победителе. Правый вингер вошёл в штрафную, накрутил соперника и неотразимо пробил в дальний угол – 3:0. Англичанин пятый тур подряд не уходит без забитого мяча (всего семь голов за эти пять матчей).

«Арсенал» — «Ньюкасл»

«Арсенал» — «Ньюкасл»

Фото: Julian Finney/Getty Images

Следующего гола пришлось ждать лишь четыре минуты. Кивёр пробил после навеса с углового, и мяч зашёл в ворота после рикошетов от рук Майли и Кариуса. Гол всё-таки записали на счёт защитника «Арсенала». Таким образом, за команду отличились уже 18 разных футболистов в этом сезоне АПЛ.

Добавьте к этому, что Эдегор и Нельсон успешно играли пяткой, а Троссард пробросил мяч между ног сопернику – это для понимания, насколько мощнее был «Арсенал» в этот вечер. Правда, в конце матча всё-таки позволил «Ньюкаслу» забить один раз. Головой отличился Уиллок, вышедший на замену.

«Арсенал» продолжает отставать на два очка от лидирующего «Ливерпуля». При этом у лондонцев лучшая в АПЛ разница забитых и пропущенных мячей (+39). Если что, это первый показатель в лиге при равенстве очков.

А этот матч «Арсенала» и «Ньюкасла» вошёл в историю:
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