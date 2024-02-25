Сумасшедший матч для Головина и «Монако»! Пришлось геройствовать на 90+2-й минуте

Монегаски вели 2:0 и, несмотря на это, были крайне близки к краху.

«Монако» и «Ланс» — соседи по таблице: перед 23-м туром занимали соответственно пятое и шестое место. И обоим хотелось бы прыгнуть повыше — туда, где зона Лиги чемпионов. По итогам очного матча получилось сделать это у команды Головина.

Монегаски в начале матча задавили кроваво-золотых — не зря в первом круге громили их (3:0). Самба потащил классный удар Бен-Йеддера, Балогун неточно в падении замкнул прострел Головина. Ещё пару раз бил по воротам сам Саша, но обе его попытки заблокировали. А на 19-й минуте Фоларин исправился и чуть ли не в одиночку открыл счёт: принял длинный заброс удачным верховым единоборством, спринтанул от соперника, пару раз набил мяч коленом и в падении точно катнул в ближний угол. Это было эффектно.

Немного погодя забил и Минамино. Закария элегантно отпасовал пяткой с лёта на Головина, и Саша нашёл пасом в штрафной Бен-Йеддера. Француз одурачил финтом соперника и выстрелил в штангу, а на добивание прибежал японец.

«Ланс» позволял «Монако» слишком многое. И моментально проснулся, отквитав один гол в следующей же атаке — выход один на один реализовал Ваи. Причём по трансляции казалось, что был стопроцентный офсайд. Просто оцените скриншот.

Гол «Ланса» Фото: Кадр тракнсляции

И только на повторах выяснилось: арбитры не сошли с ума и всё сделали правильно, просто Салису пытался выбить мяч из-под ног Томассона и случайно оформил ассист. Что ещё интереснее, для него он стал вторым в матче: голевую Мохаммед отдал и на Балогуна.

Через несколько минут Ваи должен был и вовсе счёт сравнивать, но пробил слабо и подарил лёгкий сейв Маецкому. Обмен моментами продолжился, тем не менее команды до перерыва больше не забивали. Головин, хоть и не отметился результативными действиями, был хорош: успешно шёл в отбор и обводки, рулил игрой и отдавал точные длинные передачи.

Вторая половина встречи проходила уже при подавляющем преимуществе кроваво-золотых. И это крайне удивительно, ведь три дня назад «Ланс» в 1/16 финала Лиги Европы катался в гости к «Фрайбургу» и серьёзно там потрудился (2:3). Оборона «Монако» натурально паниковала. Самый яркий момент упустил Диуф, коряво пробив с близкого расстояния. При этом мяч попал в Синго и отскочил от него в дальнюю штангу.

Затем «Ланс» едва не заработал пенальти за наступ Уатарра на пятку Сотока, однако судьи оценили видеоповторы и не наказали «Монако».

Эпизод с вероятным пенальти в ворота «Монако» Фото: Кадр трансляции

Кошта, Франковски, Сотока, Диуф, Дансо, Томассон — все они имели отличные шансы. Единственное, чем ответили гости, — гол Балогуна из явного офсайда. На 77-й минуте «Ланс» всё-таки додавил: Саид в штрафной принял скидку от Ваи и со второй попытки пробил Маецкого.

А дальше произошло чудо: монегаски в одной из редких атак добились 11-метрового! Самба протаранил головой (нет, это не отпечатка) Балогуна. Сам же пострадавший отправился бить. И зря, потому что его бесхитростный и слабый удар в левый угол Самба потащил. Сразу вспомнилось, как нападающий не реализовал сразу два пенальти в сентябрьском противостоянии с «Ниццей» (0:1).

Эпизод с пенальти в ворота «Ланса» Фото: Кадр трансляции

Победа вроде бы была упущена, но нет! Минамино на 90+2-й минуте получил мяч на правом фланге, сместился в центр и мощно вколотил в дальний угол. Японский гений вытащил «Монако» к победе вопреки всему.

Игра получилась реально сумасшедшей, и не только по изменению счёта и интриге до последних секунд. 19-15 по ударам (10-9 в створ), 2,36 и 2,38 по ожидаемым голам, 10-13 по фолам, 6-3 по жёлтым карточкам. Головин отдал две ключевые передачи и наиграл на высокую оценку 7,1 от Sofascore.

Монегаски временно поднялись на третью строчку и отстают от второго «Бреста» на два очка, но конкуренты из «Ниццы» и «Лилля» пока в этом туре не доиграли. Если с чемпионом во Франции всё понятно, то в борьбе за места в ЛЧ интрига, как всегда, бешеная.