Лунёв — лучший вратарь по сейвам в еврокубках
Андрей Лунёв стал лучшим по сейвам в еврокубках среди вратарей. Россиянин даже обошёл самого Яна Облака!
Крутая статистика
В этом сезоне Лунёв сделал 37 сейвов в восьми матчах Лиги Европы и Лиги конференций. В створ ворот Андрея нанесли 47 ударов, из которых он отразил 72% и пропустил 12 мячей без учёта автоголов.
Фавориты по сейвам
По количеству сейвов Лунёв обошёл Антони Расьоппи («Янг Бойз», 31 сейв), Омри Глазера («Црвена Звезда», 31), Вану («Арис», 30), Камиля Грабара («Копенгаген», 30), Яна Облака («Атлетико», 28).
Лунёв — лучший по сейвам среди вратарей в еврокубках
Читайте также
Крутой перформанс в аргентинском Суперкласико
Фотограф снял футбольный матч на старинную камеру
Роналду психанул из-за фанатов
Винисиус сыграл с детьми на улице в Марокко. Видео
Топ-6 самых долго работающих тренеров в Европе
Футбольные трофеи в виде наборов LEGO. Видео
Самые атакующие трио в топ-5 лигах Европы
6 лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы в 2024-м
Роналдиньо красиво пробил через себя! Видео
У «Ливерпуля» уникальное достижение в Европе
Мбаппе провёл выходные в Испании. Видео
В ЛЧ установили два возрастных рекорда за вечер!
Холанд забил всем клубам из АПЛ, с которыми играл
Образы топ-футболистов с Недели моды в Лондоне
Весь стадион спел для 92-летней болельщицы. Видео
Вторая Бундеслига обошла первую по посещаемости