Лунёв — лучший по сейвам среди вратарей в еврокубках

Крутая статистика

В этом сезоне Лунёв сделал 37 сейвов в восьми матчах Лиги Европы и Лиги конференций. В створ ворот Андрея нанесли 47 ударов, из которых он отразил 72% и пропустил 12 мячей без учёта автоголов.