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Лунёв — лучший вратарь по сейвам в еврокубках
Лунёв — лучший вратарь по сейвам в еврокубках
Андрей Лунёв стал лучшим по сейвам в еврокубках среди вратарей. Россиянин даже обошёл самого Яна Облака!
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Крутая статистика
Крутая статистика
В этом сезоне Лунёв сделал 37 сейвов в восьми матчах Лиги Европы и Лиги конференций. В створ ворот Андрея нанесли 47 ударов, из которых он отразил 72% и пропустил 12 мячей без учёта автоголов.
Фавориты по сейвам
Фавориты по сейвам
По количеству сейвов Лунёв обошёл Антони Расьоппи («Янг Бойз», 31 сейв), Омри Глазера («Црвена Звезда», 31), Вану («Арис», 30), Камиля Грабара («Копенгаген», 30), Яна Облака («Атлетико», 28).
Лунёв — лучший по сейвам среди вратарей в еврокубках
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