«Жирона» вернулась?! Уверенно скинули «Барсу» со второго места и приблизились к «Реалу»

Февраль для «Жироны» складывается крайне скверно: поражения от «Реала» (0:4) и «Атлетика» (2:3), нулевая ничья с «Сосьедадом». Если раньше многие мечтали о её чемпионстве, сейчас таких разговоров куда меньше. Немного поправить положение мог домашний матч с «Райо Вальекано». И поправил.

Перед матчем в Жироне прошёл ливень — предвестник вязкого футбола, а также большого количества единоборств, забросов и дальних ударов. Не просто так в начале встречи де Томас даже пробовал пробить с центра поля — в статистике ожидаемых голов попытку оценили на 0,01 xG. Не прекращался дождь и в дальнейшем. Болельщики укутались в дождевики, а некоторые приколисты даже нацепили плавательные маски.

Хозяева чаще владели мячом — 60% за первый тайм. Гости старались контратаковать. Тем не менее первого момента, если не брать в расчёт проход Савио из офсайда, пришлось ждать долго. По истечении первой трети игры команды, будто анонсируя скорое возвращение РПЛ и передавая привет «Пари НН» с «Балтикой», набрали на двоих 0,03 xG. Сидящий на скамейке «Райо» Фалькао наверняка грустил и вспоминал, как вколачивал уйму голов за «Порту» и «Атлетико». Его былая результативность пришлась бы тут к месту.

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Арбитр не то что не стал ничего добавлять, он вообще отправил футболистов отдыхать за несколько секунд до окончания 45-й минуты. Показательны рейтинги от Sofascore: только один игрок к тому моменту набрал достойную оценку выше 7,0 — перехвативший кучу мячей опорник «Вальекано» Крешпу (7,2). Единственный интересный эпизод, на 0,18 xG, организовала в самом конце тайма «Жирона», когда один из защитников заблокировал выстрел Эрреры.

«Жирона» — «Райо Вальекано» — 3:0 Фото: David Ramos/Getty Images

Пауза взбодрила хозяев — после выхода из раздевалки они едва не забили. Довбика никто не держал прямо перед воротами. Коуту прострелил на него с правого фланга, а нападающий просто не попал по мячу. Вот вам и третий бомбардир Ла Лиги. Немного погодя Цыганков исправился за земляка и дважды вышел на ударную позицию: первую попытку с острого угла Димитриевски потащил, а вторая с линии штрафной низом в дальний угол оказалась голевой. Перед этим Лопес закинул на Гутьерреса, и тот откатил Виктору. Отличная комбинация.

Затем Довбик получил новый шанс и с передачи всё того же Цыганкова пробил в касание выше ворот. А следом Порту забил головой, однако перед этим мяч вышел за пределы поля. Шла 58-я минута. Представляете, как Мичел зарядил своих парней в перерыве, что их игра настолько преобразилась?

«Жирона» образца первого тайма — новорождённые котята. «Жирона» образца второго — саблезубые тигры. И по делу реальные претенденты на медали.

«Жирона» празднует гол в ворота «Райо» Фото: David Ramos/Getty Images

Дальше пяткой забивать мог Порту — удар прошёл мимо створа. «Райо» ответил опасной проникающей передачей Луиса, которую слабым тычком запорол Камельо. А затем Чаварриа заработал за минуту (!) две жёлтых, хотя едва вышел на поле: за наступ на ногу Коуту и отмашку по лицу Гарсии. Всё это — перед чужой штрафной. Ну не гений ли? Гости и так играли невзрачно, ещё и остались в меньшинстве на 76-й минуте.

Матч можно было заканчивать, но мы всё же зафиксируем оставшиеся эпизоды у ворот «Вальекано»:

вышедший на замену Стуани бил головой в упор, и Димитриевски выручил. Добивание Эрреры отразила штанга;

Савио в стиле Роббена сместился с правого фланга и технично пробил с левой точно в угол. Есть 2:0;

Солис бил в упор и проверил реакцию Димитриевски. Та оказалась в порядке;

Савио спокойно зашёл в штрафную, обвёл Эспино и элегантно катнул в дальний. 3:0!

Сравните статистику ожидаемых голов двух таймов: общие 0,23 xG против 2,25 xG (1,81 у хозяев и 0,44 у гостей). Колоссальная разница. «Жирона» обогнала «Барселону» на два очка, вернулась на второе место и снова отстаёт от «Реала» на шесть очков. Интригу в Испании хоронить пока рано.