«Дети Клоппа» удивили мир в финале Кубка лиги. Юрген оставляет уникальное наследие

«Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, в невероятном финале обыграв «Челси» 1:0 (д. вр.). Выдающейся победу «красных» делает то, что два экстра-тайма команда играла с несколькими юниорами: Бобби Кларком, Джеймсом Макконнеллом, Джейденом Даннсом и Джареллом Куансой. Для всех этот финал стал первым на взрослом уровне. Но они не испугались «Челси», переиграв соперника в дополнительное время.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «За 20 лет моей карьеры этот трофей самый особенный. То, что здесь произошло — абсолютное безумие, такие вещи невозможны. Команда, состав, академия, полная характера. Я так горжусь тем, что смог стать частью этого».



Рассказываем об историях четырёх футболистов, в миг ставших звёздами и принёсших «Ливерпулю» трофей.

«Ливерпуль» с трофеем Кубка Лиги Фото: Julian Finney/Getty Images

Куанса – мини-ван Дейк из академии «Ливерпуля»

21-летний защитник вышел в финале на 106-й минуте и провёл наименьшее количество времени на поле из всех. Однако Джарелл – самый опытный игрок из квартета. Он находится в системе «Ливерпуля» с 2010 года, а в 2023-м дебютировал за основную команду. Куанса вышел на поле в матче 3-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (2:1), заняв место удалённого Вирджила ван Дейка. Англичанин успел провести уже 21 матч в сезоне. И заслужил похвалу от капитана «Ливерпуля»: «Джарелл фантастически талантлив, и с того момента, как он дебютировал, он постоянно прогрессирует».

Джарелл Куанса Фото: Michael Regan/Getty Images

Юрген Клопп взял Куансу на предсезонный тур «Ливерпуля» в Сингапур, где защитник удивил его. Высокий рост, хладнокровие, умение отдать точный пас под прессингом – всё это понравилось тренеру.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «Если бы вы спросили меня до предсезонной подготовки, то, безусловно, да, я был бы удивлён его быстрым ростом. Но с предсезонной подготовки я видел его каждый день и теперь не удивляюсь, потому что он с первого дня показал, какой он хороший игрок и как может вырасти ещё».

Куанса всё ещё учится, но некоторые навыки уже находятся на уровне топ-клуба АПЛ. Например, он доминирует в воздухе. В декабрьском матче с «Бёрнли» он выиграл 11 верховых единоборств из 14. Парень уверен в себе, несмотря на то что он тихий и скромный человек. В концовке прошлого сезона травму получил Жоэль Матип, а Джарелл заявил следующее: «Очевидно, очень жаль, что случилось с Жоэлем. Но моя цель в том, чтобы всё равно выиграть конкуренцию и попытаться стать стартовым центральным защитником уровня АПЛ».

Появление Куансы – двойной бонус для «Ливерпуля», чья потребность в подписании нового центрального защитника (даже с учётом частых травм) теперь кажется менее острой. «Это здорово, что парни из нашей академии понимают, куда они могут дорасти. У Куансы есть всё, что нам нужно. А самое лучшее, что он ещё вырастет. Это хорошая новость для «Ливерпуля», – радуется Клопп.

Макконнелл идёт по пути Хендерсона

Джеймс Макконнелл провёл в финале с «Челси» более получаса. За это время 19-летний полузащитник поразил уверенностью, напористостью и хорошей работой с мячом. В «Ливерпуле» он появился в 2019 году, перебравшись из академии «Сандерленда». Напомним, в составе «чёрных котов» свою карьеру начинал экс-капитан и легенда «красных» Джордан Хендерсон. Макконнелл зарекомендовал себя в «Ливерпуле» U18, после чего с ним заключили профессиональный контракт.

Однако впервые за основу Джеймс вышел только в октябре 2023 года: он появился в концовке встречи Лиги Европы с «Тулузой». После этого вышел на минуту в матче АПЛ с «Брентфордом» в середине ноября и на 15 минут с «Юнионом» в ЛЕ в декабре. «Это определённо был пик моей карьеры. Когда ты ребёнок, то мечтаешь однажды сыграть в Премьер-лиге. Я надеялся, что этот день придёт. Это потрясающе – играть на «Энфилде». Моя мама не смогла туда приехать, потому что работала, но мой отец был там со своими друзьями, и он очень гордился мной», – рассказывал Макконнелл про дебют в АПЛ в интервью официальному сайту клуба.

Джеймс Макконнелл Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первый по-настоящему большой игровой отрезок ему доверили в конце января. Макконнелл провёл 79 минут во встрече Кубка Англии с «Норвичем» (5:2). Интересно, что Джеймс изначально играл нападающего, но Юрген Клопп переучивает его на опорного полузащитника. «Я учусь каждый день, особенно если учесть тот факт, что в этом сезоне играю на немного другой позиции. Я по-прежнему могу сыграть в атаке, но в этом сезоне выступаю на позиции опорника, учусь этому. Смотрю на таких игроков, Доминик Собослаи, Кёртис Джонс и Харви Эллиотт, которые оказывают мне большую поддержку и помощь», – отмечал футболист.

Кстати, в кубковой встрече с «Норвичем» Макконнелл совершил первое результативное действие за «Ливерпуль»! На 16-й минуте он ассистировал другому воспитаннику команды – Кёртису Джонсу – и попал в объятия партнёров.

Джеймс Макконнелл полузащитник «Ливерпуля» «Тренер всегда говорит молодым игрокам, что нужно быть терпеливыми и ждать шанса. Я знаю, что делаю всё правильно, поэтому мне просто нужно продолжать усердно работать, стараться, и посмотрим, что из этого получится».

Кларк уже выиграл трофей, который не взял его отец

Бобби Кларк оказался в «Ливерпуле» в 2021 году. Его забрали из «Ньюкасла» за сумму около € 2 млн. Именно за «сорок», кстати, выступал отец Бобби, Ли Кларк. Но путь Кларка-младшего в футболе начался с молодёжки «Бирмингема» в 2012 году. «Бобби играл за местную деревенскую команду, когда скаут из Бирмингема спросил, не хочет ли он поступить в академию. Мама указала скауту, что он сын тренера первой команды — а тот понятия об этом не имел (отец Бобби возглавлял в тот момент «Бирмингем». – Прим. «Чемпионата»). Он пришёл в клуб из-за своих заслуг», – отмечал Ли Кларк в интервью The Athletic. Кстати, в Бирмингеме Бобби пересёкся с братьями Беллингемами: Джоб находился с ним в одной команде, а Джуд – на два года старше.

В 2014-м Ли уволили из «Бирмингема», а Бобби перебрался в «Ньюкасл». И находился в системе клуба вплоть до 2021 года. «Мне звонили экс-товарищи по «Ньюкаслу» или друзья, работающие в футболе, и говорили, что видели Бобби и думали, что он действительно хороший игрок. Иногда думаешь, что они просто поддерживают, но когда я ушёл из футбола и смог наблюдать за сыном регулярнее, то понял, что слова людей были правдой. Я подумал, что у него может быть шанс», – рассказывал Ли Кларк.

И в 2021-м за Кларком-младшим пришёл «Ливерпуль». Спустя полгода после перехода в академию «красных» он подписал профессиональный контракт на пять лет. Соглашение сопровождалось личной гарантией от Юргена Клоппа, что путь к основе будет открыт. «Ему повезло, что с тех пор, как он присоединился к «Ливерпулю», его окружало много профессионалов, и он наблюдал, как они себя ведут, как готовятся. Кроме того, существует крепкая связь между молодыми игроками, которые всегда поздравляют друг друга после каждого успеха, достигнутого одним из них в основной команде. Это показатель того, как работает академия», – отмечал Ли.

Бобби Кларк Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Впервые за «Ливерпуль» Кларк сыграл ещё в августе 2022 года: он вышел на семь минут в матче 4-го тура АПЛ с «Борнмутом» (9:0). Также на его счету более часа во встрече Кубка лиги с «Дерби Каунти» (0:0, 3:2 пен.). А в сезоне-2023/2024 19-летний футболист провёл уже семь встреч. В том числе более 50 минут в финале Кубка лиги. И уже взял первый английский трофей за взрослый «Ливерпуль».

Ли Кларк экс-футболист, отец Бобби Кларка «Я плакал от радости. Я всё ещё витаю в облаках. Бобби так молод, чтобы выиграть первый трофей в своей долгой и выдающейся карьере. Я пытался более 20 лет и так и не сделал этого — а он смог».

Даннс выбывал на год из футбола. А теперь он «любимчик» Клоппа

Даннс – самый молодой из четвёрки. Форварду всего 18 лет. Он находится в системе «Ливерпуля» с 2014 года. В возрасте 15 лет карьера Джейдена в клубе приостановилась на год. Всё дело в болезни Осгуда-Шляттера, которая вызывают боль в колене у подростков из-за быстрого роста. Даннс за год вырос со 157 до 183 см. «Ливерпуль» знал, как с этим справиться. Даже с моральной стороны, ведь он был так молод. Клуб не давил на него слишком сильно. Сейчас он пожинает плоды своего тяжёлого труда», – сказал Нил Даннс, отец футболиста, в интервью The Athletic.

Джейден играет на позиции форварда, но в академии «Ливерпуля» он действовал разнообразно. «Когда был младше, меня сравнивали с Фирмино. Я был не таким высоким и довольно поздно начал развиваться, а потом за короткий промежуток времени сильно вырос. Сейчас я всё ещё «девятка», но мне нравится оттягиваться в полузащиту. Я стал более физически подготовленным и немного больше верю в свой темп. Одной из моих целей в прошлом сезоне стала проработка прессинга. Моя физическая форма стала намного лучше», – рассказал форвард в интервью официальному сайту клуба.

Джейден Даннс Фото: Jess Hornby/Getty Images

Впервые за главную команду Даннс сыграл в феврале 2024 года. За три дня до финала с «Челси» он вышел в концовке встречи с «Лутоном» (4:1). А в решающей встрече Кубка лиги провёл более 30 минут. Джейден поучаствовал в атаке, которая привела к угловому, после которого забил ван Дейк: они с Макконнеллом и Кларком разыграли треугольник. Так что вклад в победу 18-летний форвард внёс непосредственный. «Сбылась ли семейная мечта? Конечно. Это просто потрясающе», – сказал отец футболиста. А Клопп рассказал о любви к Джейдену: «Я полюбил его с первой секунды, как увидел». Сам футболист понимает, что работы впереди предстоит ещё много.

Джейден Даннс нападающий «Ливерпуля» «Когда вы попадете в главную команду, то должны поддерживать высокий стандарт. Это новый уровень, и я действительно хочу усердно работать, чтобы стать таким же игроком, какими являются футболисты основы сейчас. Моя цель — вложить все силы в то, что я делаю, продолжать тренироваться. А также стать игроком, которым хочу быть. Не хочу заканчивать карьеру и сожалеть, что мог бы работать усерднее. Лучше вложу всего себя в работу».



Летом Юрген Клопп покидает «Ливерпуль». Но в Англии тренер оставляет отличное наследие, в том числе – крутую молодёжь. Многое зависит от самих юниоров, но база в них заложена соответствующая топ-уровню. Быть может, не зря Гари Невилл назвал этих пацанов «детьми Клоппа».