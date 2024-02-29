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Интер — Аталанта — 4:0, видео, голы, обзор матча, статистика Миранчука, 28 февраля 2024 года, чемпионат Италии, Серия А

Миранчук случайно подставил «Аталанту». А потом феноменальный «Интер» просто растоптал её
Анатолий Романов
«Интер» — «Аталанта» — 4:0, видео, голы
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Из-за российского легионера отменили гол бергамасков.

«Аталанта» спустя три дня после матча с «Миланом» вернулась на «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца»), чтобы сыграть в перенесённой встрече 21-го тура Серии А с лидером чемпионата «Интером». Миранчук опять вышел в стартовом составе команды Джан Пьеро Гасперини. В этот раз схема бергамасков напоминала 3-4-2-1, а россиянин действовал в роли левого инсайда. При обороне, в прессинге отвечал за правого центрбека «нерадзурри» Павара. Добросовестно отрабатывал без мяча, однажды на рывке так закрыл зону для оппонента, что оказался на позиции… последнего защитника.

Италия - Серия А . 21-й тур
28 февраля 2024, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Аталанта
Бергамо
1:0 Дармиан – 26'     2:0 Мартинес – 45+1'     3:0 Димарко – 54'     4:0 Фраттези – 71'    

«Интер» перекатывал мяч на своей половине поля, вытягивая «Аталанту» на прессинг, который она так любит. Лидер Серии А хотел использовать свободное пространство. Прессинговать команду Симоне Индзаги, возможно, сложнее, чем любую другую в Европе, тем не менее начало матча у хозяев не получилось. Более того, «Аталанта» забила быстрый гол. Павар под давлением совершил обрез у своей штрафной, а после удара на добивание к 11-метровой отметке прибежал Миранчук. Бастони на долю секунды опередил россиянина и вынес мяч, но прямо на Де Кетеларе – форвард реализовал первый же момент бергамасков. К сожалению, этот гол отменили из-за Миранчука. VAR помог судье разглядеть, что мяч коснулся вытянутой руки россиянина.

Активный Миранчук мог исправиться и забить спустя шесть минут, когда бил с подбора после кросса и корявого выноса от Димарко через центр. Однако нашему левше пришлось наносить удар с правой ноги. Мяч полетел выше цели.

Матч с другой миланской командой Миранчуку не удался:
«Аталанта» отскочила в Милане. После ухода Миранчука игра гостей стала только хуже
«Аталанта» отскочила в Милане. После ухода Миранчука игра гостей стала только хуже

«Аталанты» хватило на полтайма, а как только бергамаски подустали, «Интер» стал разрывать на контрвыпадах. Мартинес сперва упустил голевой момент, но вскоре создал гол: вытянул из зоны защитника и отдал проникающий пас, голкипер Карнесекки вылетел к линии штрафной и первым успел к мячу, тем не менее отпустил его. Дармиан добил в пустые ворота. После этого тот же Дармиан не забил, оставшись один на один с Карнесекки, а Лаутаро зарядил в перекладину. Оборона «Аталанты» трещала по швам.

Гасперини пытался что-то поменять, вернулся к привычной схеме 3-5-2, а Миранчук действовал уже правее в атаке. Вот только и этот ход не уберёг «Аталанту» от второго пропущенного гола перед перерывом. В компенсированное время Мартинес, получив мяч в полукруге, переиграл Хатебура и нанёс удар, поднявший на ноги всех болельщиков «Интера».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Второй тайм начался с курьёзного пенальти в ворота «Аталанты». После подачи в штрафную бергамасков Хатебур решил, что мяч вылетел за пределы поля, более того, об этом сигнализировал лайнсмен. Тем не менее игра продолжилась, и мяч попал в руку бедолаге Хатебуру. Судьи на VAR возмутительно долго исследовали этот эпизод – несколько минут! В конце концов был назначен 11-метровый, похоже, справедливо. Мартинес подошёл к «точке», чтобы оформить дубль, но Карнесекки отразил уже не первый пенальти в этом году. Мяч дослал в сетку Димарко.

Гасперини всё понял и в следующую паузу заменил сразу четырёх игроков. Среди покинувших поле оказался Миранчук. Статистика Алексея в матче с «Интером»: 19 касаний мяча (0 в чужой штрафной), один удар, 73% точных передач, один пас под удар, одна неудачная попытка обыгрыша, одно выигранное единоборство из двух. Ещё по разу Алексей сфолил и попал в офсайд. Сайт Sofascore оценил его игру средней оценкой – 6,7 балла. Оба матча в Милане получились не слишком удачными для россиянина, впрочем, как для всех игроков атаки «Аталанты».

В итоге «Интер» разгромил «Аталанту» и сделал ещё один шаг к чемпионскому титулу. Четвёртый мяч забил головой Фраттези после подачи Санчеса со штрафного. Любопытно, что Фраттези провёл на поле всего 11 минут. Он вышел на замену, а после своего гола получил травму и вынужден был покинуть поле.

Команда Гасперини, несмотря на четыре пары свежих ног, выключилась из игры. Гости намного уступили хозяевам по ударам – 6:15 (из штрафной – 4:10, в створ – 1:7). Зоммер, наверное, заскучал в воротах. «Аталанта» выпадает из топ-4, однако вся борьба за Лигу чемпионов впереди.

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