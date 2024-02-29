В «Реал» засылают ещё и брата Мбаппе. Это кумовство или он реально топ?

На днях Килиан Мбаппе поужинал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль-Тани и боссом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи. Такая вот разношёрстная компания. По информации местных СМИ, нападающий во время встречи сказал, что пока не определился со своим будущим. Но все всё понимают: после объявления об уходе из парижского клуба у него только одна дорога — в «Реал».

В шоу El Chiringuito прозвучал инсайд, что якобы Килиан и его семья попросили мадридцев забрать заодно и 17-летнего Этана Мбаппе. И руководство клуба ожидаемо дало добро. Самое время познакомиться с братом звёздного футболиста.

Случай братьев Мбаппе совсем не тот, что был у Джанлуиджи и Антонио Доннаруммы. В 2017-м при переподписании контракта с «Миланом» звёздный итальянец заставил красно-чёрных вернуть совсем не топового Антонио из греческого «Астераса» и выписать тому незаслуженный оклад аж в € 1 млн. Позже миланские тиффози прозвали его «паразитом».

Этан на самом деле талантлив. Он играет на позиции центрального и иногда опорного полузащитника. Дебютировал за основу «ПСЖ» Этан ещё в 15 лет: выскочил на замену в товарищеской встрече с «Парижем» (2:1) во время ЧМ-2022 и даже забил решающий гол. Но обо всём по порядку.

Этан воспитывался в местечковом «Бонди» из одноимённой коммуны на 53 тысячи человек, которая считается неблагополучным местом и располагается всего в 11 км от столицы. Отец братьев Мбаппе Вилфрид более 20 лет тренировал местный клуб, заодно отдав туда обоих сыновей. Кстати, когда Килиан прославился, на одну из местных панелек повесили баннер с вдохновляющей надписью: «Бонди — город возможностей». И ведь не поспоришь.

Изображения Килиана Мбаппе на домах Фото: Thibault Camus/AP Photo/ТАСС

Летом 2017-го «ПСЖ» не пожалел за Килиана € 180 млн. В комплекте с ним шёл на тот момент 11-летний Этан. Он бегал за команду 13-летних, и выступления за старший возраст стали тенденцией: в 14 он уже носился в составе U17 и в 15 матчах забил четыре гола, а в 15 и 16 — в U19 (в том числе в юношеской Лиге чемпионов), оформив 3+3 за 26 игр.

В нынешнем сезоне Мбаппе-младший продолжает выходить за «ПСЖ» U19, и его статистика смотрится бодрее — 5+4 в 22 матчах. Но главное — он дважды сыграл в официальных встречах Кубка Франции за взрослую команде: рядом с Лукасом Эрнандесом, Витиньей и Усманом Дембеле. Плюс вышел на последних минутах встречи с «Метцем» в Лиге 1 и попал в заявку на 1/8 финала ЛЧ с «Реалом Сосьедад». Пока что его трансферная стоимость равна € 500 тыс., тем не менее ближайшее обновление наверняка исправит это в лучшую сторону.

Этан Мбаппе Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

Впервые к основе Этана привлекли в октябре 2022-го: по личному приглашению главного тренера Кристофа Галтье в отсутствие Марко Верратти и Витиньи. Главные его фишки — отличный контроль мяча, шикарное видение поля и техничное обращение с мячом. Плюс Мбаппе-младший левоногий — прямо как Эдуарду Камавинга, дублёром которого он наверняка станет в Мадриде. По крайней мере, в центре поля.

«Мне нравится Этан и то, как он тренируется. Он очень интересный игрок, обладающий большой индивидуальностью. Это будущее клуба. У него много положительных качеств и прекрасный футбольный интеллект», — говорил про юного полузащитника Луис Энрике. Звучит неплохо, правда?

Летом 2021-го Этан подписал с парижанами юношеское соглашение на три года, и вскоре оно как раз завершится. В декабре 2023-го стороны вели переговоры о полноценном взрослом контракте, однако они заглохли. Причина — вариант с «Реалом».

В одном из интервью Килиан Мбаппе рассказал, что фирменное празднование ему подарил Этан: «Он так празднует голы, когда мы играем в PlayStation. Мне понравилось — и я повторил. Мы с ним очень дружим, он прекрасный футболист с большим будущим. Когда я играл за «Монако» и мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов, Этан несколько дней просил провести его на поле. Он хотел вывести меня на игру. Я в итоге согласился и попросил об этом клуб. Для него это был чудесный, счастливый момент. Жаль, мы тогда проиграли «Ювентусу».

Теперь младший брат не просто выведет старшего на поле, но и, вполне вероятно, поиграет рядом в белой футболке. Сразу же железно основным он, конечно, не станет, но какие-то минуты явно получит. И фамилию придётся максимально оправдывать, иначе активно пойдут разговоры про кумовство.