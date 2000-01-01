Звёзды «Теда Лассо» пришли на матч МЛС после кинопремии. Видео

Звёзды «Теда Лассо» ушли с кинопремии ради футбола

Звёзды «Теда Лассо» Джейсон Судейкис и Брендан Хант после Премии Гильдии актёров США сразу поехали на футбол! Мужчины прямо в смокингах заявились на матч «Лос-Анджелес» — «Сиэтл» (2:1). Вот это любовь к игре!