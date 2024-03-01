Если бы у меня была футболка Промеса — спрятал бы её далеко-далеко в шкаф

Представьте на секунду. Вы – футболист «Спартака». У вас закончились сборы, вот-вот важный матч с «Зенитом». Вы приехали в аэропорт Дубая, чтобы улететь в Москву, и тут полиция забирает вашего партнёра по команде. Ключевого футболиста, которого только что старательно наигрывали на сборах. Какое у вас было бы настроение? Не знаю, установилась ли бы в самолёте тишина, но наверняка улыбок и подколов оказалось бы меньше обычного (если они вообще были).

Уже давно известно про судебное дело Промеса. Даже в настолько тяжёлой ситуации имелись варианты. Лишиться футболиста можно было по-разному. В результате расставание получилось наиболее резким и скандальным. Если добавить к этому ещё ситуацию с газоном, то получается совсем печальная картина. Вакуум менеджмента в «Спартаке» был всегда, а теперь он выходит на космический уровень.

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И тут самое интересное: как такое вообще могло случиться? Есть несколько версий, которые могут противоречить друг другу:

Промеса задержали из-за аварии в ОАЭ (информация Ивана Карпова). Промеса задержали из-за смены статуса в международном розыске (информация ТАСС). Причиной задержания были сразу оба повода.

Третья версия – единственный вариант, когда новости не противоречат друг другу. Правда, поверить в такое совпадение тяжеловато. Мы со временем, скорее всего, узнаем эти детали. В любом случае действия футболиста и клуба… впечатляют, скажем так.

Особенно если верна информация, что Промес попал в ДТП и сбежал с места аварии. Только вдумайтесь – нападающий облажался вдвойне. Во-первых, когда ввязался в транспортировку наркотиков. Во-вторых, когда ему нужно было избегать проблем с законом в ОАЭ. Футболист подставил и себя, и клуб, который вроде весьма лояльно относился к Промесу в его положении.

Недавно нападающий отыграл 90 минут в товарищеском матче с «Астаной», сделав хет-трик. Вполне вероятно, что 21 февраля 2024 года – эта дата останется в биографии спортсмена как день последнего матча на профессиональном уровне. Промесу 32 года, и его осудили на шесть лет за контрабанду наркотиков и ещё на 1,5 года за нападение с ножом. Судя по всему, футболиста ждёт экстрадиция, которая, по сути, завершит его карьеру.

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если бы я был фанатом «Спартака» и у меня имелась майка Промеса, то после всего случившегося я бы, может, и не сжёг её, но убрал бы в шкаф как можно дальше. Нет никакого достоинства в том, чтобы ходить по улице с фамилией человека, который и занимался контрабандой наркотиков, и ещё так глупо попался. Хотя всегда найдётся условный Кокорин, который будет позировать в майке с Эскобаром. Правда, тот более изобретательно скрывался. Это не делает его более благородным, но по крайней мере он не выглядел глупо.

Хотя и к «Спартаку» здесь есть большие вопросы. Особенно, если верно сообщил ТАСС, из-за того, что причиной задержания футболиста стала смена статуса в розыске. Простите, а как вообще Промес оказался в Дубае? Ровно год назад клуб не стал брать футболиста на все три зарубежных сбора, хотя тогда суд находился на более ранней стадии рассмотрения дела. Почему его взяли теперь? Кто-то понимает логику? Здесь бы хотелось услышать объяснения от «Спартака», но клуб до сих пор не ответил на главный вопрос.