Промесу грозит не только тюрьма. «Спартак» может крупно заработать на расставании с Квинси

29 февраля спартаковцы отправились из ОАЭ в Санкт-Петербург: со сборов на матч РПЛ с «Зенитом». Все, кроме Квинси Промеса, которого не пустила на рейс полиция. Прошло совсем немного времени, но ситуация уже обросла множеством интересных подробностей.

Что вообще происходит

Из-за действий арабского погранконтроля голландец в момент, когда его партнёры прилетели в Россию, проводил время в полицейском участке вместе с сотрудниками безопасности «Спартака». Причины задержания сперва не называли. Казалось, что виной всему разбирательства в суде Нидерландов по делам о нападении на родственника и контрабанде наркотиков. Юрист Андрей Князев рассказывал «Чемпионату» про вероятный международный розыск: «Странно то, что на территории страны к Промесу не было претензий, а когда он начал с неё улетать, они возникли. Как говорится, письмо дошло. Теперь для Квинси в этом деле всё намного хуже, чем ожидалось».

Немного погодя выяснилось, что задержание Промеса не связано с апелляционными делами. Причём пояснила это пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Туша Эссед. Днём 1 марта всплыла другая версия: по информации инсайдера Ивана Карпова, Квинси попал в ДТП и скрылся с места аварии. По местным законам, за это вероятен срок до четырёх лет. Да, всё настолько серьёзно.

Квинси Промес на сборах «Спартака» Фото: t.me/fcsmtg

А затем запутанность выкрутили на максимум. Источник в местных органах безопасности назвал ТАСС другие причины задержания — на момент прибытия футболиста в Дубай в отношении него действовало «синее» уведомление Интерпола (предполагает сбор дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием). Позже нидерландский суд вынес решение по делу Промеса, и статус уведомления сменился на «красный», что даёт властям той или иной страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия. То есть дело всё-таки не в ДТП? Если да, футболисту светила экстрадиция в родную страну.

Но и это не финал истории. Как сообщила Baza, сегодня вечером Промеса выпустили! Правда, есть нюанс: ему разрешено находиться только на территории ОАЭ, так как у него есть вид на жительство. Голландец уже поделился в соцсетях фото за ужином с возлюбленной: пара сразу же отпраздновала освобождение Квинси.

«Спартак» теперь вправе попрощаться с Промесом и серьёзно пополнить клубный бюджет

Пока Промес развлекается в Эмиратах, появились удивительные контрактные новости. По сведениям «Чемпионата», «Спартак» при подписании соглашения с нападающим максимально обезопасил себя от возможных неприятностей и теперь может не просто расторгнуть с ним контракт, но и прилично заработать.

У красно-белых есть опция одностороннего расторжения контракта с Квинси без выплаты компенсации. Да что там компенсация, они и сами вправе потребовать с футболиста свыше € 10 млн! Это, между прочим, ненамного меньше, чем его зарплата аж за три года (€ 11,5 млн). Да, требовать – не значит добиться. Но активировать такую возможность реально в случае нарушения нескольких пунктов: речь о прогуле, нарушении допинговых правил или законодательства, а также о спортивной дисквалификации.

К данному соглашению относятся приговор суда, который признает спортсмена виновным, вступление такого приговора в силу, а также нарушение, которое делает невозможной для футболиста работу в России. А именно так и происходит: из-за арабских приключений Промес вынужден пропустить матч с «Зенитом». Не забываем и про интерес Интерпола. В любом случае, как бы ни закончилась криминальная история Промеса, кажется, «Спартак» защищён хотя бы финансово.