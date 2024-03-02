«Капитанами не становятся, а рождаются». Джикия в матче с «Зенитом» раскрылся в новой роли

«Спартак» вопреки прогнозам очень убедительно сыграл с «Зенитом», увёз нулевую ничью из Санкт-Петербурга, а мог и победить в центральном матче 19-го тура РПЛ. И это несмотря на отсутствие на скамейке и вообще на стадионе дисквалифицированного главного тренера Гильермо Абаскаля, который смотрел игру команды на базе в Москве. Красно-белые позволили действующему чемпиону нанести всего два удара в створ своих ворот и прервали результативную домашнюю серию «Зенита» в чемпионате, растянувшуюся на 1453 дня.

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» на «Газпром Арене» был один из ассистентов Абаскаля — Владимир Слишкович. Но в первом тайме у него появился свой неожиданный помощник и ценный советчик… Георгий Джикия! Центральный защитник, снова оставшийся на скамейке запасных красно-белых по решению Абаскаля, подсказывал Слишковичу какие-то ходы, связанные с управлением командой и игрой.

Но вот вопрос — о чём же говорили по ходу встречи Слишкович с Джикией? Сам тренер, к сожалению, не раскрыл на пресс-конференции детали своих бесед с капитаном. Однако сделал комплименты в адрес Георгия.

Георгий Джикия Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Капитанами не становятся, а рождаются, — сказал Слишкович. — Необходимы лидерские качества, и у Георгия они есть. Он помогает и старается гнать команду, даже когда не находится на поле. Сегодня он это делал как мог, и остальные ребята на скамейке тоже помогали и поддерживали тех, кто был на поле. Георгий тоже эмоциональный человек. Сегодня он поддерживал команду и делал то, что должен был. Мы гордимся и рады, что у нас есть такой игрок».

О том же говорил, комментируя подсказки Джикии со скамейки, и его партнёр по «Спартаку» Роман Зобнин, сыгравший правого защитника:

«Джикия — капитан команды, сами всё понимаете. Главного тренера не было сегодня, поэтому кто, как не капитан команды, должен подсказывать и помогать. Он делал свою работу сегодня. Если был бы Абаскаль, было бы больше подсказок от него и от Георгия».

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По всей видимости, речь шла о тактических перестроениях в обороне, ведь кому, как не центральному защитнику, разбираться в этом лучше остальных. Тем более с таким опытом игры против «Зенита», как у Георгия. И конкуренты Джикии — Срджан Бабич и Алексис Дуарте — в том числе благодаря его помощи сыграли почти безупречно на «Газпром Арене» против лучшего бомбардира РПЛ Матео Кассьерры и всей мощной по именам атаки «Зенита». Серб стал лучшим с отрывом по количеству оборонительных действий — 16 (три отбора и 13 выносов мяча), а парагваец поделил второе место с семью выносами. У хозяев не работала даже обычно эффективная подстройка форвардов друг под друга в штрафной соперника со скидками, взаимодействиями накоротке. Оборона красно-белых всё зацементировала.

С одной стороны, это видео — просто забавный эпизод. С другой, мы убеждаемся, что Джикия небезразличен к результатам «Спартака», несмотря на зимний скандал и отсутствие определённости со своим будущим из-за истекающего контракта. А судя по реакции Слишковича, подсказ Георгия действительно был полезным.

Может, именно поэтому в концовке третьим центральным защитником вышел на поле Никита Чернов, а не Джикия, так как Слишкович не хотел терять ценного советчика в самый напряжённый момент игры?

После игры в Санкт-Петербурге у 30-летнего Джикии есть повод задумываться о будущей тренерской карьере, но в этом сезоне он ещё должен помочь «Спартаку» на поле в матчах РПЛ и Кубка России.