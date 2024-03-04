Короткий розыгрыш мяча от своих ворот в футболе – это опасно или нет?

Первый после долгой зимней паузы тур РПЛ в двух своих центральных матчах вернул — благодаря комментаторам этих игр — к жизни вопрос, который, казалось бы, давно нормализовался даже в нашей лиге. После того как в Санкт-Петербурге при выходе из обороны через короткие передачи обрезался даже редко ошибающийся под давлением Вендел, а в матче «Динамо» — «Локомотив» сначала Евгений Морозов отдал в аут, а затем Диего Лаксальт резанул при попытке сыграть в касание, мы снова начали говорить о том, зачем вообще команды разыгрывают мяч со своей трети через короткие передачи. Аргументация скептиков — это некоторая форма заигрывания с огнём.

Здесь есть несколько моментов, которые стоит прояснить.

Зачем разыгрывать коротко?

Во-первых, для чего команды стараются выходить коротко? Имея вратаря в качестве дополнительного игрока, команда с мячом всегда получает ситуацию +1 во владении. Соперник может ответить на это включением дополнительного игрока в давление, но тогда окажется, что у нас, владеющих мячом, будет свободный партнёр где-то ещё. То есть мы либо имеем численное преимущество на своей трети, либо выманиваем столько игроков соперника к своим воротам, что, пройдя это давление, нам будет проще продвинуться к чужим воротам за счёт свободного партнёра. Оставляя в стороне простейшую математику, здесь же можно сказать, что попытка играть коротко — это ещё и форма противодействия соперникам, которые любят закрываться и которых тяжело взламывать. Отобрать мяч прямо у чужих ворот очень соблазнительно, и чем чаще ты дразнишь любящего окопаться соперника, тем выше вероятность, что он не выдержит, попытается давить и даст тебе то пространство, которое обычно не даёт. Так, к примеру, «Краснодар» в этом же первом весеннем туре забил «Рубину».

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Что в коротком розыгрыше пугает скептиков?

Второй момент: на чём основана позиция скептиков? Конечно, на тех самых обрезах, которые близко к своим воротам порой выглядят действительно страшно. Однако какая тут альтернатива? Вынос от ворот почти всегда приводит к подбору, обработать такой пас крайне тяжело. Если это подбор, то даже при идеальном расположении на поле и хорошей отработке вторых мячей вероятность забрать его близка к 50% и для нас, и для наших соперников. Конечно, отдавать и обрабатывать короткие передачи проще, а потери при строительстве атак от вратаря случаются гораздо реже 50%. Да, такие потери выглядят страшнее, и гол после потери при билд-апе мы точно хорошо запомним как пример того, насколько это опасно. Однако запомним ли мы гол, когда наш вратарь выбил мяч от ворот, мы не забрали подбор, соперник воспользовался секундным хаосом и быстро реализовал свою атаку? Это риторический вопрос.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Когда вообще возникают споры?

Третий момент связан со временем, когда возникают такие разговоры. Для дискуссии нужен либо гол в большом матче, случившийся после попытки построить атаку короткими передачами (вроде того, что случился в матче ЦСКА и «Зенита»), либо момент сезона. Какой момент сезона? Чаще всего, особенно учитывая нашу бесконечную зимнюю подготовку, сразу после старта или рестарта сезона. Почему так? Потому что нет ничего более отрабатываемого на уровне автоматизмов, чем выход из обороны через пас и начальной стадии прессинга. К моменту старта или рестарта сезона команды максимально уверены в своих способностях играть коротко, но так же они уверены и в своей способности максимально организованно давить – все футболисты здоровые и свежие, хаос сезона ещё не до конца захватил их. По моим наблюдениям, в начале сезона обрезов в билд-апе больше ровно потому, что прессинг-действия часто просто на пике своих возможностей почти у всех команд.

Тот самый контекст

И всё же частично разговор о том, насколько разыгрывать коротко необходимо, важен. Иногда мы действительно заигрываемся в так называемый современный футбол, стараясь просто копировать лучшие его образцы (здесь, к слову, я согласен с Андреем Аршавиным, которому не нравится, когда на уровне академий команды играют исключительно коротко). Это приводит к тому, что мы не видим контекста, который всегда обозначает лимитирующие условия. Если один из наших центральных защитников обладает плохой передачей, но при этом он хороший оборонительный игрок, то что мы будем делать в матче с командой, которая умеет оказывать давление? Отправим его на скамейку? Будем давать ему ту работу, на которую он не способен?

Это только один из примеров ограничений. Жозе Моуринью, к примеру, прямо говорит, что в финале, коих у него достаточно, никогда в жизни не станет играть коротким выходом из обороны. Если представить финал просто важным матчем, то логику увидеть можно достаточно легко: на дистанции предпочтение короткой игре обогащает твой футбол, но важный матч часто бывает нужно в первую очередь просто выиграть (для трофея или для развития в команде максимальной уверенности в себе). Смотря на вещи с такой позиции, ты уже не будешь догматиком. Один из важных португальских футбольных преподавателей Франсишку Силвейра Рамуш недоумевает: «Если бы мы провели исследования голов, которые случились за последние пару лет после передач вратаря центральным защитникам, их, возможно, было бы на 3000% больше, чем в предыдущие годы. Идентичность якобы заключается в том, что все хотят играть коротко, но иногда для этого нет условий».

Эта вещь — наличие условий — является единственным важным регламентирующим фактором. Если у тебя два защитника с пасом, ты играешь со средней командой, которая предпочтёт удержать как минимум защитников на своей половине и не выдёргивать их в давление — играть в короткий пас кажется разумным. Если один из защитников с сомнительным пасом, тебе предстоит гостевое дерби, а соперник давит всей десяткой, наверное, сами обстоятельства подсказывают тебе искать либо длинный выход, либо использовать расстановку под короткий розыгрыш как уловку, где после одной или двух передач в штрафной идёт длинный мяч.

Жозе Моуринью в финалах игнорирует короткий розыгрыш от ворот Фото: Maja Hitij/Getty Images

Смелость использующих короткий розыгрыш похвальна, но не она сама по себе делает твой футбол лучше. Игру нельзя представить без соперника, и чем сложнее ему читать тебя, тем выгоднее ты смотришься. А это означает, что в каких-то моментах следует найти новые ресурсы — в том числе и в вопросе розыгрыша на своей трети. В конце концов, даже Пеп Гвардиола, с именем которого ассоциируется выросший культ игры в короткий пас, настоял на приобретении Эдерсона — вратаря, который, возможно, лучше всех в мире выбивает мяч и способен ударом от ворот отдать голевую или предголевую передачу. Расширение собственных ресурсов внутри имеющихся ограничений – вот что должно быть мотивом, а стремление играть современно, как и любая мода, циклично.

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