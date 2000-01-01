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Лучшие по количеству игр в Европе из стран бывшего СССР
Лучшие по количеству игр в Европе из стран бывшего СССР
Transfermarkt составил список игроков с постсоветского пространства, отыгравших наибольшее количество матчей в топ-5 лигах. Кто вошёл в пятёрку лучших по этому показателю?
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5-е место — Александр Мостовой
5-е место — Александр Мостовой
В топ-5 лигах нападающий отыграл 311 матчей. Россиянин выступал за «Сельту», «Алавес», «Страсбург» и «Кан».
4-е место — Генрих Мхитарян
4-е место — Генрих Мхитарян
В активе полузащитника 312 матчей. Армянин выступал за дортмундскую «Боруссию», «МЮ», «Арсенал», «Рому», а сейчас играет в «Интере».
3-е место — Леван Кобиашвили
3-е место — Леван Кобиашвили
В топ-5 лигах (а точнее, в Бундеслиге) защитник провёл 351 матч. Грузин выступал за «Фрайбург», «Шальке» и «Герту».
2-е место — Мишель Тер-Закарян
2-е место — Мишель Тер-Закарян
В активе защитника 374 матча. Армянин выступал во Франции за «Нант» и «Монпелье».
1-е место — Валерий Карпин
1-е место — Валерий Карпин
В топ-5 лигах полузащитник отыграл 384 матча. Россиянин выступал только в Испании — за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».
5 игроков из стран бывшего СССР с наибольшим количеством игр в топ-5 лигах Европы
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