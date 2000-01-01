Дети Месси отвесили подзатыльники Суаресу. Видео
Кажется, не только Лионель Месси в восторге от перехода Луиса Суареса в «Интер Майами». Сыновья Лео были так рады уругвайцу, что дали ему парочку подзатыльников. Получилось забавно.
Дети Месси отвесили подзатыльники Суаресу. Забавное видео
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