Дети Месси отвесили подзатыльники Суаресу. Забавное видео

Дети Месси отвесили подзатыльники Суаресу. Видео

Кажется, не только Лионель Месси в восторге от перехода Луиса Суареса в «Интер Майами». Сыновья Лео были так рады уругвайцу, что дали ему парочку подзатыльников. Получилось забавно.