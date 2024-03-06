«Рискует никогда не выйти на поле». Игрок «Реала» нанёс самую серьёзную травму колена

В Испании считают, что защитник «Валенсии» Дьякаби пропустит не меньше года. Если вообще вернётся в футбол.

Матч 27-го тура чемпионата Испании на стадионе «Месталья» был омрачён кошмарной травмой защитника «Валенсии» Муктара Дьякаби. В концовке встречи полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени рухнул на ногу соперника, и та вывернулась. Эпизод был настолько жутким, что футболисты на поле хватались за головы и отводили глаза.

Испанские врачи не исключают, что Дьякаби больше не вернётся на поле

Чуть позже стал известен характер травмы игрока. Официальный сайт «Валенсии» сообщил, что у 27-летнего Дьякаби вывих колена. Ему оказали первую помощь, а затем отправили в больницу для дальнейшего обследования. По предварительным прогнозам, на восстановление игроку потребуется около года.

«Битва будет долгой, но я готов к ней и сделаю всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться на поле и стать ещё сильнее», — написал защитник после того, как узнал диагноз.

Муктар Дьякаби Фото: Eric Alonso/Getty Images

Доктор Энрике Гастальди, глава института травматологии в Валенсии, не исключил, что Дьякаби больше никогда не сможет играть в футбол.

«Ужасная травма, — утверждает врач. — Вывих затронул и переднюю, и заднюю крестообразные связки колена. Очень редкое повреждение. Это самая серьёзная травма колена, которую мог получить футболист. У него, наверное, порваны четыре или пять связок. Когда колено вывихнуто, кость смещается. А это означает разрыв крестообразных связок колена, боковой связки, наружной.

При таком типе травмы нужно обратить внимание на то, чтобы пациент в дальнейшем мог нормально ходить. Нужно тщательно следить за его состоянием, чтобы избежать дальнейших проблем. При такой травме нет чёткого понимания по времени восстановления. Нельзя точно сказать, будет отсутствовать футболист 9 или 12 месяцев. Возможно, ему потребуется не одна, а две операции. Высока вероятность, что Дьякаби больше никогда не сможет сыграть в футбол».

Хуан Хосе Лопес Мартинес, один из ведущих испанских специалистов в области спортивной травматологии и ортопедической хирургии (ещё это личный врач топового теннисиста Карлоса Алькараса) поддержал точку зрения Гастальди по поводу степени серьёзности травмы.

«Главное, чтобы Дьякаби снова мог нормально ходить. Мне кажется, на восстановление потребуется год, а то и больше. К сожалению, это очень серьёзная травма, следовательно, футболист рискует больше никогда не выйти на поле. Операцию при его типе травмы придётся проводить в несколько этапов. Сначала восстанавливается латеральная связка, а потом — крестообразные».

5 марта Дьякаби покинул больничную палату и ненадолго прибыл в расположение «Валенсии». Двигался он в сопровождении врачей, опираясь на костыли. Защитник с большим трудом поднялся по ступенькам, а потом зашёл в раздевалку, где его тепло встретили одноклубники. Улыбка не сходила с лица Муктара, но он понимает, какой тяжёлый путь у него впереди.

«В четверг меня ждёт операция во Франции. Я доверяю врачам в Валенсии, но во Франции мой дом и семья. Настроение хорошее. Одноклубники всячески меня поддерживают», — сказал Дьякаби.

Пресс-служба «Валенсии» сообщила, что операцию проведут 7 марта в одной из клиник Лиона. Весь процесс пройдёт под наблюдением главы медицинской службы «Валенсии» Педро Лопеса.

Муктар Дьякаби на костылях посетил расположение «Валенсии» Фото: Кадр из видео

Аргентинский футболист получил похожую травму. Он перенёс две операции и восстанавливается уже семь месяцев

В августе 2023 года похожую травму получил защитник «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Санчес. Его нога вывернулась после того, как бывший игрок «Реала» Марсело (теперь выступает за «Флуминенсе») случайно приземлился своей опорной ногой в районе колена соперника. Дело было в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Марсело получил прямую красную карточку, не сдержал слёз, а после игры принёс извинения Санчесу.

Видео — не для слабонервных: Марсело нанёс жуткую травму сопернику в Кубке Либертадорес. Видео

В середине августа Лусиано перенёс первую операцию, 30 ноября 2023-го — вторую. Ему сделали пластику задней и передней крестообразных связок колена. А летом провели реконструкцию связок и восстановление малоберцового нерва. В начале 2024 года Санчес передвигался с помощью ортопедического ботинка.

«Я в порядке, — сказал футболист. — Прошло два месяца со второй операции. Было понятно, что исправить всё за один заход не получится. Я понимал, что меня ждут две операции. Предполагается, что на восстановление потребуется от шести до восьми месяцев. Верю, что вернусь на поле к середине года или чуть позже. Сейчас занимаюсь обыденными вещами. Постепенно возвращаюсь к нормальной жизни и радуюсь каждому сделанному шагу».

Лусиано Санчеса уносят с поля после фола Марсело Фото: Daniel Jayo/Getty Images

С момента жуткой травмы Санчеса прошло семь месяцев. 30-летний защитник до сих пор ходит с трудом, но верит в возращение на поле. Дьякаби ждёт самый сложный период в жизни, хотя он тоже сохраняет оптимизм.