«Реал» и «Лейпциг» подарят сенсацию? Самый интригующий матч дня в ЛЧ! LIVE

Хави Симонс, например, уверен, что в четвертьфинале будет клуб из Германии.

Сегодня, 6 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Лейпциг». В первой встрече минимально победили мадридцы. А как будет сегодня?

Счёт 1:0 ещё пока ничего не гарантирует команде Карло Анчелотти. Да, испанцы – фавориты пары и после первой встречи только укрепились в этом качестве. Но футбол зачастую непредсказуем: вспомните хотя бы игру «Лацио» и «Баварии», в которой победителем оказался совсем не немецкий гранд.

Примерно в таком же ключе рассуждает и лидер «РБ» Хави Симонс.

«Я верю в нашу команду. Мы должны выйти на поле и получать удовольствие от игры на этом стадионе. Всем, кто уже списал нас со счетов, отвечу: нет ничего невозможного.

Помню встречу между «ПСЖ» и «Реалом» в 1/8 финала два года назад. Мы выиграли первый матч 1:0, а затем даже вышли вперёд в ответной игре на «Сантьяго Бернабеу». Но затем «Реал» смог совершить камбэк, забив три гола», — приводит слова Симонса Kicker.

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