«Реал» заставили страдать в Лиге чемпионов. Гений Беллингема помог избежать худшего

«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но с каким же трудом один из фаворитов турнира одолел «РБ Лейпциг»!

«Реал» выходил на поле «Сантьяго Бернабеу» защищать минимальную победу. Карло Анчелотти поставил очень оборонительный состав. Формально схему мадридцев можно было обозначить как 4-3-3, но, по сути, всё должны были решать впереди Беллингем и Винисиус Жуниор. Англичан действовал на позиции центрфорварда, бразилец – слева, а справа зону закрывал Вальверде.

«Реал» старался побольше владеть мячом, причём не для того, чтобы плести комбинации и атаковать, а с целью обороны. Такое владение съедало время, вынуждало соперника побегать за мячом, тратить энергию на отбор. Зачастую в розыгрыше довольно низкие позиции занимали два опорных полузащитника, это, помимо всего прочего, позволяло контролировать контрвыпады в случае внезапной потери. Игра шла в основном в средней трети поля.

У «РБ Лейпциг» был неплохой отрезок на исходе трети первого тайма, когда немцы, несмотря на большое количество полузащитников в составе «Реала», проводили опасные контрвыпады через центр и полуфланги, нанесли первые два удара по воротам. Оба раза атаки завершал Опенда – сначала из-за штрафной, потом из её пределов. Сейвы Лунина не потребовались. Перед перерывом «РБ Лейпциг» опять довольно успешно поддавил, и тогда Опенда упустил свой третий момент.

Характер игры в эти за 45 минут отражала статистика ударов в створ – всего один у «РБ Лейпциг», а у «Реала» и вовсе 0. Хозяева ничего не создали у ворот Гулачи, Беллингем всего пару раз встретился с мячом в штрафной немцев. Это было зрелище не для эстетов. Просто битва за результат.

Очевидно, Анчелотти самому не понравился свой эксперимент с составом и тактикой. «Реалу» недоставало игроков впереди, поэтому уже в перерыве на замену вышел Родриго. Лидер Примеры перестроился на более привычную схему 4-4-2 с двумя бразильцами в линии атаки, тогда как Беллингем при обороне традиционно смещался налево. Винисиус, правда, быстро «присел» на карточку, устроив конфликт с Орбаном и грубовато толкнув венгра в центре поля. Тем временем «РБ Лейпциг» продолжал давить как мог. Немцы едва не наказали Лунина за ошибку на выходе – опять всё испортил Опенда.

Но чем дольше шла игра, тем больше разрывов становилось у «РБ Лейпциг». После часа матча «Реал» впервые пробил в створ: Родриго создал атаку открыванием между линий и сам же её завершал. Гулачи потащил. А вот на 65-й минуте и венгр не спас. Контрвыпад хозяев начался с перехвата Крооса, после чего Беллингем разогнал атаку тонким разрезающим пасом и вывел Винисиуса один на один. Бразилец, забив гол, первым делом поблагодарил ассистента-англичанина.

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Однако «РБ Лейпциг» тут же отыгрался, оказав мощное давление на ворота «Реала». После стандарта мяч оказался слева, Раум сделал кросс, а Начо в штрафной проиграл воздушную дуэль Орбану. В этот отрезок игры мадридцы пережили очень непростые минуты.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

«РБ Лейпциг» имел шансы забить второй гол и перевести игру в дополнительное время. Прежде всего, после стандартов. Орбан едва не оформил дубль, Ольмо попал в перекладину. Анчелотти же успокаивал игру заменами, убрал с поля даже Беллингема. «Реал» в итоге сильно проиграл по статистике ударов – 11:19 (в створ – 3:4, из штрафной – 8:12). Тем не менее Мадрид кое-как отбился и продолжает борьбу за трофей.