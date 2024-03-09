Статистика «Спартака» против Ташуева — ужас. Он мучил клуб ещё с Нальчиком и «Кубанью»

Заключительный матч 20-го тура РПЛ пройдёт в «Лужниках». Именно там «Спартак» примет «Факел», с которым сейчас работает Сергей Ташуев. Это достаточно неудобный тренер для красно-белых — они ни разу не обыгрывали его в Премьер-Лиге.

«Спартак» Нальчик — «Спартак» — 1:1, 21 августа 2011 года

«Спартак» Нальчик: Фредриксон, Аравин, Овсиенко, Джудович, Багаев, Рухаиа (Леандро, 61), Концедалов, Гриднев, Пилипчук (Сигурдссон, 79), Сирадзе (Захирович, 64), Гошоков.

«Спартак»: Дикань, К. Комбаров (Паршивлюк, 46), Пареха, Родригес, Макеев, Ари, Де Зеув (Шешуков, 57), Зотов, Д. Комбаров, Эменике, Дзюба.

Голы: 1:0 — Гошоков (26), 1:1 — Дзюба (53).

«Спартак» Нальчик — «Спартак» Фото: РИА Новости

Первая встреча Ташуева со «Спартаком» состоялась летом 2011 года. Тогда тренер работал с другим «Спартаком» — из Нальчика. Поездка красно-белых в Кабардино-Балкарию не принесла им победу, несмотря на то что гости чаще били и создали больше голевых моментов. Хозяева открыли счёт в середине первого тайма усилиями Арсена Гошокова, гости отыгрались после перерыва благодаря голу Артёма Дзюбы.

Тогда будущий футболист «Зенита» и «Локомотива» играл под руководством Валерия Карпина. Сейчас такое представить невозможно. Московский клуб после ничьей поднялся на пятое место в таблице РПЛ, а нальчикский — упал на 15-ю строчку. «Обидно, что потеряли два очка, — говорил после матча Карпин. — В первом тайме у соперника два полумомента, даже моментами их назвать нельзя. Через себя один игрок бьёт по воротам, а второй в борьбе ударом головой в девятку попадает. У нас тоже в первом тайме моментов практически не было, а во втором были, но мы их не использовали».

«Кубань» — «Спартак» — 3:0, 19 сентября 2015 года

«Кубань»: Беленов, Лобкарёв (Манолев, 25), Армаш, Шандао, Бугаев, Игнатьев, Кулик, Рабиу, Хубулов (Бальде, 76), Ткачёв, Мельгарехо (Каретник, 89).

«Спартак»: Ребров, К. Комбаров (Озбилиз, 67), Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Ромуло (Макеев, 46), Глушаков (Козлов, 83), Широков, Попов, Промес, Зе Луиш.

Голы: 1:0 — Хубулов (9), 2:0 — Мельгарехо (36), 3:0 — Игнатьев (86).

В 2015-м команда Сергея Ташуева разгромила «Спартак» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Через четыре года «Спартак» потерпел болезненное поражение в Краснодаре, где его раскатала «Кубань». Любопытно, что Ташуев возглавил южный клуб буквально за несколько дней до матча. Перед игрой московский клуб занимал четвёртое место в таблице, краснодарский — 13-е. В итоге андердог разгромил фаворита, а один из мячей забил будущий спартаковец Лоренсо Мельгарехо. Красно-белых тогда тренировал Дмитрий Аленичев, который назвал поражение команды заслуженным.

«Проиграли по всем статьям, — отметил Аленичев. — «Кубань» победила заслуженно. Она обладает хорошим подбором игроков и находится не на своём месте в таблице. Я на теоретических занятиях говорил, что у «Кубани» будет сумасшедший настрой, тем более несколько дней назад в команде сменился тренер».

«Два дня работали над психологией, — признался Ташуев. — Говорил ребятам, что они умеют играть. То место, на котором мы сейчас находимся, — не наше. Много работали над тактикой: объяснил, что надо прессинговать «Спартак», заставить его ошибаться. Были ошибки, но в целом я доволен».

«Спартак» — «Кубань» — 2:2, 10 апреля 2016 года

«Спартак»: Ребров, Паршивлюк, Боккетти, Гранат, Макеев, Промес, Ромуло, Глушаков, Попов (Мелкадзе, 79), Мельгарехо (Зуев, 61), Зе Луиш.

«Кубань»: Беленов, Аподи, Армаш, Шандао, Г. Зотов, Хубулов (Концедалов, 70), Рабиу, Якуба, Георгиевский, Майрович (Манолев, 67), Селезнёв (Бальде, 87).

Голы: 1:0 — Попов (6), 1:1 — Аподи (36), 1:2 — Майрович (45), 2:2 — Промес (51).

Гола Квинси Промеса (слева) не хватило «Спартаку» для победы Фото: РИА Новости

В сезоне-2015/2016 «Кубань» стала настоящим кошмаром для «Спартака». Мало того, что она прибила красно-белых в первом круге (3:0), так ещё и высадила столичный клуб в 1/8 финала Кубка России (1:0). У Аленичева появился шанс взять реванш во второй части чемпионата, но снова не получилось. Украшением игры стал крышесносный гол Аподи, который направил мяч с острого угла по фантастической траектории. А лёгкий рикошет от головы Евгения Макеева сделал её ещё более красивой.

На перерыв красно-белые уходили под свист болельщиков, но во втором тайме отыгрались благодаря голу Промеса. Победить могли и те, и другие. Заключительный момент упустил Станислав Манолев — болгарин из «Кубани» запорол выход один на один с вратарём. После этого момента Ташуев упал на колени и долго не поднимался на ноги.

«Делали ставку на быстрый гол, и она сработала, — утверждал Аленичев. — Но вместо того, чтобы развить преимущество, отошли назад, начали играть на удержание счёта. И в итоге пропустили два курьёзнейших гола. Да, ошибся Ребров, но хотел бы его поддержать, потому что представляю, сколько критики сейчас на него выльется»

«Спартак» — «Ахмат» — 0:0, 1 апреля 2023 года

«Спартак»: Селихов, Тавареш, Чернов, Денисов (Мартинс, 62), Литвинов, Хлусевич, Пруцев (Зиньковский, 79), Зобнин, Николсон (Промес, 46, Бальде, 54), Соболев, Игнатов (Мозес, 62).

«Ахмат»: Шелия, Харин, Шатара, Семёнов, Уциев, Бериша (Тодорович, 64), Диванович (Камилов, 34), Швец, Олейников (Нижич, 83), Ильин (Трошечкин, 46), Агаларов (Конате, 46).

«Спартак» не справился с «Ахматом» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Год назад Ташуев приехал в Москву с «Ахматом» и снова не проиграл. Хотя здесь не обошлось без везения. За всю игру грозненский клуб нанёс всего один удар в створ, в то время как вратарь гостей Гиорги Шелия тащил всё, что можно. Кстати, в первом тайме арбитр Алексей Сухой должен был назначить пенальти в пользу «Спартака». По мнению эксперта Игоря Федотова, защитник «Ахмата» Андрей Семёнов нарушил правила в штрафной на Никите Чернове, но главного арбитра даже не позвали к монитору.

«Мы подали 10 угловых, вратарь соперника признан лучшим в матче, — говорил тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Они приехали играть на ничью, они её добились. Нужно добавлять в агрессивности. Иначе так и будет заканчиваться всегда».

«Непривычно, что моя команда так много оборонялась. Но, учитывая силу «Спартака» и замены, нам было сложно. Доволен, как отработали в обороне, но недоволен атакующими действиями», — подчеркнул Ташуев.

«Факел» — «Спартак» — 2:0, 28 октября 2023 года

«Факел»: Беленов, Кудряшов (Калинин, 66), Брызгалов, Мастерной, Якимов (Суслов, 90+1), Квеквескири, Магаль, Альшин (Моцпан, 79), Марков (Максимов, 79), Аппаев (Долгов, 90+1).

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Бабич, Дуарте (Маслов, 80), Денисов, Литвинов (Умяров, 66), Игнатов (Мартинс, 66), Пруцев (Чернов, 73), Зиньковский (Медина, 73), Соболев, Бонгонда.

Голы: 1:0 — Марков, (71, пен.), 2:0 — Максимов (83).

«Факел» обыграл «Спартак» на ужасном газоне Фото: ФК «Факел»

Самая свежая встреча Ташуева со «Спартаком» состоялась в первом круге нынешнего сезона. Тот самый матч на воронежском болоте — поле не выдержало проливных дождей. В концовке красно-белые остались вдесятером после удаления Срджана Бабича. А серб в этом эпизоде ещё и пенальти «привёз». «Спартак» снова не обыграл Ташуева, а Абаскаль не сделал это даже со второй попытки.

«К сожалению, две индивидуальные ошибки в обороне стоили нам дорогого сегодня, — сказал после игры Абаскаль. — В первом эпизоде случились и пенальти, и удаление одновременно. Это нас и привело к такому результату. В таких условиях играть очень трудно. Очевидно, что к таким матчам невозможно подготовиться. Ты не можешь готовить команду к игре на таком поле».