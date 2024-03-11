«Категорически нестабильный арбитр. Это уже диагноз». Разбор судейства в 20-м туре РПЛ

РПЛ только-только вернулась, а уже уходит на паузу. После кубковых матчей на неделе наступит время сборных. Перед этим в чемпионате России успел состояться 20-й тур. Как и всегда, получилось ярко и местами неожиданно. А что с судейством, которое неделю назад оказалось чуть ли не лучшим во всём сезоне?

Специально для «Чемпионата» работу судей в 20-м туре чемпионата России традиционно разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по каждому из восьми матчей.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок. Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба). В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла. 0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений. Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора. Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Крылья Советов» — ЦСКА — 0:2

Мешков давно не работал, примерно семь месяцев. Видно было, что волновался. Большие проблемы с передвижением. Всё как-то вяло, текуче — так себе. Зато по всем критериям — штрафным, жёлтым — вопросов нет. Самостоятельно назначил 11-метровый удар за фол по неосторожности на 83-й минуте, находясь в хорошей позиции.

Оценка Мешкова — 8,5. Было бы 8,4, но решил добавить бонусный комплимент.

Судья Мешков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов» — «Краснодар» — 2:1

Сложная игра для Казарцева, но она такой и прогнозировалась. Нормально разобрался, держал до последнего планку единоборств, в нужный момент начал показывать карточки. Получилось так, что сначала Казарцев много жёлтых показал «Краснодару», а потом — «Ростову». Но для меня всё одинаково и ровно. Не увидел от арбитра каких-либо перекосов.

По удалению Олусегуна. Что первую жёлтую, что вторую он получил за борьбу с применением рук. Это проблемы игрока, но никак не арбитра. Слова Ивича — явное проявление эмоций. Думаю, он после посмотрел повтор и изменил своё мнение. А Кривцов говорит о том, чего сам не знает. Он же признался, что покрасил голову от нечего делать. Вместо того чтобы красить голову и полировать скамейку, пускай пробивается в основной состав, а не занимается критикой арбитров. Это не его дело.

Оценка Казарцева — 8,5. Можно было бы поставить больше, но ключевых решений не было. Удаление к ним не относится, потому что случилось в начале второго тайма.

«Урал» — «Зенит» — 1:4

Вроде бы всё хорошо у Кукуяна, но что-то не понравилось. Управление, например — надо было заставлять вратаря быстрее вводить мяч в игру в конце первого тайма, а не махать руками в центре поля. Плюс момент с аутом, когда взбесились и тренеры, и запасные. Не надо было прикладывать палец к губам — лучше как-то конкретно реагировать. Речь не о жёлтых карточках, но эмоции нужны. А у Кукуяна их не было, хотя обычно он кричит и активно управляет игрой. Вместо драйва и энергетики — опустошение.

Не вижу смысла расписывать каждый момент. Здесь уместнее формулировка: «Хорошая работа, но требует улучшения в некоторых аспектах».

Оценка Кукуяна — 8,3.

Судья Кукуян Фото: vk.com/fc_ue

«Рубин» — «Пари НН» — 0:1

Хорошая работа Цыганка. Дал побороться, было много эпизодов с применением рук. На шестой минуте, считаю, арбитр не разобрался: надо было показывать жёлтую игроку «Рубина» за применение локтя в борьбе за верховой мяч. В остальном — нормальная работа по тем рекомендациям, которые даёт департамент.

Оценка Цыганка — 8,3.

«Динамо» — «Ахмат» — 2:0

Хорошая работа Буланова. Смелое решение принял на 45+2-й минуте. Смелое — потому что ключевое и при этом правильное. Если бы Буланов допустил ошибку, она считалась бы ключевой, хоть и не повлиявшей на результат. Арбитр показал вторую жёлтую Харину за симуляцию. Вопросов здесь быть не может, и это проблема игрока «Ахмата», который получил первую жёлтую за то, что побежал к ассистенту и пихал ему. Ну ты же должен понимать, что у тебя уже есть карточка. Неужели думаешь, что за симуляцию не удалят? Конечно, удалят. Тем более ты предъявляешь судьям — наверняка они подрасстроились.

Оценка Буланова — 8,5.

Судья Буланов Фото: vk.com/fcdm_official

«Оренбург» — «Балтика» — 1:0

На девятой минуте Москалёв с помощниками правильно отменили гол из-за положения «вне игры». Многие спрашивали, почему решение не объявили по стадиону. Ответ: в Оренбурге это невозможно. Да и по большому счёту то, что было на матчах «Локомотива» и «Спартака», — лишнее. Слова глотаются, ничего не слышно.

Теперь о моменте на 69-й минуте и о том, почему за него у Москалёва не снизилась оценка. Случилась игра рукой в штрафной площади. Второй ассистент, конечно, мог видеть нарушение игрока «Балтики». И Москалёв находился в рекомендованной позиции, но ему обзор перекрывал футболист «Оренбурга». На повторе видно, что Москалёву было не понять, была игра рукой или нет. Соответственно, арбитр продолжил игру. Я это понимаю, и эксперты, уверен, его поддержат. Оценка в таких случаях не снижается.

В результате оценка у Москалёва всё же снизилась, но за непоказ жёлтой карточки игроку «Балтики» за симуляцию на 85-й минуте.

Оценка Москалёва — 8,3.

«Локомотив» — «Сочи» — 2:2

На 20-й минуте Чебан показал жёлтую не тому игроку. VAR в таких ситуациях может вмешиваться. Решение не ключевое, так что, скорее всего, арбитру просто подсказали по рации, что надо наказать другого футболиста. И всё же оценка снижается на 0,1 балла. Ответственность за непоказ карточки также лежит на резервном арбитре — всё происходило в его поле зрения.

Первая жёлтая карточка Карпукасу также показана неверно. Чебан не разобрался. И вроде ладно, это ведь всего лишь первая жёлтая, но затем игроку «Локомотива» прилетела и вторая карточка.

Далее — прямая красная карточка футболисту «Сочи» с помощью VAR. За этот момент я также снизил оценку Чебану, поскольку арбитр остался в центре поля и не ускорился в сторону боровшихся игроков. Если бы Чебан постарался оказаться как можно ближе к эпизоду, мы бы говорили совсем по-другому. Кордова удалён за удар соперника по лицу — это дисквалификация на срок от двух матчей, если только «Сочи» ничего не напишет.

На 90-й минуте «Локомотив» забил, и Чебан засчитал гол. Но в данном случае оценка не снижается. Арбитр находился в рекомендованной позиции и мог увидеть оттуда, только как мяч попадает в грудь и плечо. Отсюда и такое решение. Посмотрев видео, Чебан изменил решение, поскольку мяч попал в рукав. Многие возмутились, но не нужно сравнивать это с моментами двухлетней давности. Тогда было другое руководство, да и ситуация совершенно иная.

Оценка Чебана — 7,7.

Судья Чебан Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак» — «Факел» — 0:2

Ключевое решение Любимова — неназначенный 11-метровый в ворота «Спартака» на 34-й минуте. Арбитр находился в идеальной, рекомендованной позиции, смотрел ровно в ту точку, куда и надо было. И всё равно не назначил пенальти. Почему, я не знаю. VAR в лице Фисенко вмешался, и после просмотра Любимов всё же назначил 11-метровый и показал жёлтую карточку за грубую игру.

Также на 10-й минуте Любимов не показал жёлтую игроку «Спартака» за грубую игру. Тот попал рукой по лицу соперника.

Оценка Любимова — 7,8.

Впереди кубковые матчи, и все арбитры, судившие первый весенний тур, будут работать там. Думаю, это связано с большим перерывом на сборные. Просто решили задействовать всех 16 основных судей — в РПЛ провести ротацию, а топовым арбитрам из первой десятки дать поработать в Кубке. Хотя лично я не вижу проблемы в том, чтобы дать судьям РПЛ отработать и в Первой лиге, там как раз борьба идёт. Но, к сожалению, в нынешней системе есть такое разделение.

Лучший арбитр тура — Казарцев. Дальше — Буланов и Мешков. Просели два арбитра, но если у Чебана это не систематическая история, то у Любимова — наоборот. Это уже диагноз. Любимов — арбитр ФИФА, но находится на 16-м месте в моём рейтинге. И то только за счёт количества матчей, которых у него на данный момент шесть. В пяти из них Любимов получил отрицательную оценку. Категорически нестабильный арбитр — что в том году, что в этом. Думаю, в департаменте всё же сделают выводы и Любимов присядет. Потому что сейчас не до рисков. Шанс дали всем, но пора оставлять тех, кто им воспользовался.

У Чебана другая проблема — ему просто дали не тот матч. Видно, что он испуган. По лицу, мимике, движению читается страх. Значит, человек не готов, и эти нервы нужно убирать. Боишься — посиди, а судить будут те, кто готов.