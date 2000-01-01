Аналитики сделали прогноз на чемпиона Англии
Opta обновила прогнозы на победителя АПЛ. Какие команды претендуют на звание чемпиона?
«Арсенал»
Шансы на победу «канониров» оцениваются в 17,6%. Вероятнее всего, парни Микеля Артеты займут третье место (52,2%).
«Ливерпуль»
Вероятность золота мерсисайдцев — 36,1%. Куда выше шансы стать вторыми — 38,6%.
«Манчестер Сити»
Вероятность чемпионства «горожан» — 46,3%. А вот шансы занять второе место — поменьше — 33,1%.
«Манчестер Сити» — чемпион АПЛ по версии аналитиков. У других клубов есть шансы догнать?
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