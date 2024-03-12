5 лучших молодых футболистов 20-го тура РПЛ

В прошедшие выходные состоялся второй после зимней паузы тур РПЛ. Несколько молодых футболистов провели яркие матчи. Выбираем самого крутого! В список попали только игроки не старше 21 года.
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Константин Тюкавин (21 год, «Динамо» Москва)
«Динамо» включилось в чемпионскую гонку после рестарта РПЛ. Команда Марцела Лички одержала две победы в двух турах – в последнем матче на своём поле москвичи оказались сильнее «Ахмата» — 2:0. Ну а Тюкавин стал главным архитектором победы бело-голубых. Константин за 76 минут на поле забил гол и отдал голевой пас. Тюкавин довёл свою результативную серию до восьми матчей – классный сезон от 21-летнего форварда!
Ну и немного статистики: в прошедшей игре с «Ахматом» Константин ударил по воротам четыре раза, по разу сфолил и заработал нарушение на себе, а также совершил один навес и один перехват. В общем, успел везде. Игра Тюкавина точно станет одним из важнейших факторов, благодаря которому «Динамо» поборется за титул.
Иван Комаров (19 лет, «Ростов»)
Во встрече 20-го тура с «Краснодаром» (2:1) Комаров сыграл как никогда много (в РПЛ) – Валерий Карпин выпустил полузащитника на 58-й минуте вместо Роналдо. После того как Комаров появился на поле, «Ростов» и «Краснодар» обменялись голами. Иван результативным действием не отметился, но провёл неплохой матч.
Комаров успел нанести два удара по воротам, заработать один фол и совершить три навеса. SofaScore поставил 19-летнему футболисту оценку 6,9. Иван оправданно получает игровое время от Карпина. Посмотрим, вырастет ли полузащитник в полноценную звезду «Ростова». Перспективы есть. В прошлом туре, кстати, он тоже попал в наш рейтинг.
Максим Шнапцев (19 лет, «Пари Нижний Новгород»)
19-летний футболист впервые в сезоне появился в стартовом составе. И Сергей Юран угадал с выбором! Максим помог «Пари НН» обыграть в гостях «Рубин», не позволив казанцам забить — 1:0.
Шнапцев сфолил всего один раз, при этом на нём нарушили правила дважды. Также он дважды успешно отобрал мяч, а Sofascore поставил Максиму оценку 7,1. Рядом с лидером «Пари НН» Кириллом Гоцуком Шнапцев может вырасти в серьёзного защитника уровня РПЛ.
Данила Хотулёв (21 год, «Оренбург»)
В первой части сезона Хотулёв провёл всего два матча: один тайм в 5-м туре с «Ахматом» (0:4) и 90 минут в 18-м – с «Сочи» (1:1). А вот весной Данила сыграл за «Оренбург» два раза в двух встречах. И в обеих показал классный футбол! В прошлом туре Хотулёв стал автором голевого паса в матче с ЦСКА (1:1) в самой концовке. А сейчас провёл уверенный матч с «Балтикой».
Хотулёв за 90 минут совершил один успешный отбор и целых пять раз перехватывал мяч. «Оренбург» не пропустил от «Балтики», одержав важнейшую победу. Теперь команда Давида Деограсии на пять очков опережает калининградцев, расположившихся в зоне прямого вылета. Большая заслуга в этом принадлежит именно Хотулёву.
Эмирджан Гюрлюк (20 лет, «Оренбург»)
Ещё один представитель «Оренбурга» в нашем списке. Гюрлюк во встрече с «Балтикой» появился на поле на 64-й минуте. Но именно турецкий форвард стал автором голевой передачи на Химми Марина. Гюрлюк прострелил в центр штрафной от лицевой, после чего его партнёр по «Оренбургу» сумел отличиться. Интересно, что Эмирджан ещё ни разу не забивал в текущем сезоне. Но на его счету три результативных паса. Sofascore поставил Гюрлюку оценку 6,9. Позволит ли успешная игра с «Балтикой» выйти ему в старте в следующем туре?