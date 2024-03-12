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Расписание спортивных матчей 13 марта 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

10 топ-матчей среды: «Зенит» — «Динамо», «Атлетико» — «Интер», теннис, волейбол, НХЛ и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 13 марта
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Яркий спорт 13 марта: справится ли Питер с проблемами в Кубке, забьёт ли Свечников в 4-й игре кряду? И… смотрите Лигу чемпионов с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия, 22) — Марта Костюк (Украина, 31), Индиан-Уэллс, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Интрига: возьмёт ли Павлюченкова реванш за поражение на прошлом турнире?

Анастасия Павлюченкова удачно продвигается по сетке «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Она уже пробилась в четвёртый круг, но, чтобы пройти в четвертьфинал, необходимо справиться с украинкой Мартой Костюк. Девушки только что встречались на прошлом турнире в Сан-Диего, и тогда Марта сумела отыграться с 0:1 по сетам. Сумеет ли Павлюченкова взять сейчас реванш? Победительница нового поединка далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Анастасия Потапова — Ясмине Паолини.

Анастасия справилась с непростой бразильянкой:
«Условия коварные и тяжёлые. Горжусь собой». Павлюченкова вышла в 4-й круг Индиан-Уэллса
«Условия коварные и тяжёлые. Горжусь собой». Павлюченкова вышла в 4-й круг Индиан-Уэллса

🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Андрей Свечников в четвёртом матче подряд?

Российский форвард «ураганов» набрал неплохую форму — Свечников не уходил без заброшенной шайбы в трёх последних матчах, по разу отличившись в играх с «Монреалем», «Нью-Джерси» и «Калгари». При этом на этом отрезке на его счету также три голевые передачи и показатель полезности «+6» — дела у Андрея явно идут неплохо. Сможет ли он продлить приятную для себя и «Харрикейнз» серию во встрече с «Рейнджерс», которые в двух последних матчах пропустили только один раз?

С недавних пор в «Каролине» играет ещё один звёздный россиянин:
«Я делал много ошибок». Кузнецов — снова в НХЛ и видит в «Каролине» свой последний шанс
«Я делал много ошибок». Кузнецов — снова в НХЛ и видит в «Каролине» свой последний шанс

🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «молнии» удержатся на вершине Запада?

В нынешнем сезоне молодая команда «Оклахома-Сити Тандер» отлично себя проявляет по ходу регулярного чемпионата. На данный момент клуб, ведомый Шеем Гилджес-Александером, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. При этом победил в трёх матчах кряду. Теперь «молниям» предстоит встреча с «Индианой Пэйсерс», которая не может нащупать свой игровой ритм в последнее время. Команда из одноимённого штата чередует победы с поражениями. Будет интересно посмотреть за битвой двух молодых коллективов. Так кто же в итоге победит?

Игрок из «Оклахомы» — новая звезда лиги?
Карри, Дюранту и Леброну скоро на покой. Король назвал преемника в НБА
Карри, Дюранту и Леброну скоро на покой. Король назвал преемника в НБА

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команды настигла череда травм, кто лучше проявит себя?

Встреча третьего и четвёртого места Западной конференции — «Миннесоты Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Клипперс» — на бумаге выглядит шикарно. Но в последнее время команды постигла череда травм лидеров. У «парусников» на долгое время выбыл Расселл Уэстбрук и при этом периодически не появляются Кавай Леонард и Пол Джордж, а у «волков» тяжёлую травму получил Карл-Энтони Таунс. Даже несмотря на неполную боевую готовность, оба коллектива обладают отличным набором исполнителей, которые могут проявить себя. Кто из клубов Запада минимизирует потери?

Проблемы у одного из лидеров Запада:
«Миннесота», у нас проблемы! Лидера Запада ждут большие сложности перед плей-офф НБА
«Миннесота», у нас проблемы! Лидера Запада ждут большие сложности перед плей-офф НБА

🏐 15:00: «Кузбасс» — «Динамо-ЛО», Мужская Суперлига, 29-й тур

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 29-й тур
13 марта 2024, среда. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Не начался
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернутся ли кемеровчане в топ-5?

После предыдущего тура, где «Кузбасс» уступил «Белогорью» 1:3, команда из Кемерова опустилась на шестую строчку, но не теряет надежды вернуться в топ-5, обогнав питерский «Зенит». Для этого надо побеждать «Динамо-ЛО», а парням Серджо Бузато терять очки — за два тура до конца Суперлиги! В любом случае четвёрка регулярки чемпионата России уже определилась, а команды, занявшие места с пятого по 12-е, будут играть в плей-офф. Главный вопрос – с кем?

Что произошло в волейболе за неделю:
Кто чемпион регулярки в Суперлиге и как дела у Федоровцевой в Турции? Главное в волейболе
Кто чемпион регулярки в Суперлиге и как дела у Федоровцевой в Турции? Главное в волейболе

⚽️ 15:30: «Волгарь» — «Ахмат», Кубок России, 1/4 финала (Путь регионов)

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
13 марта 2024, среда. 15:30 МСК
Волгарь
Астрахань
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: покинет ли розыгрыш Кубка ещё один клуб РПЛ?

«Волгарь» пробрался в четвертьфинал Пути регионов сквозь команды Первой и Второй лиг. «Ахмат» занял третье место в групповом этапе и упал в нижнюю сетку. Теперь каждый матч – решающий для клубов. В случае победы они проходят дальше, а если проигрывают – вылетают. «Ахмат» выше классом и сильнее по составу. Но в плюс для «Волгаря» — фактор своего поля. Воспользуются ли астраханцы своим шансом?

Руководство «Ахмата» не переживает за будущее команды:
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Спортдиректор «Ахмата» Газзаев: никаких опасений из-за результатов команды не возникает

⚽️ 18:00: «Родина» — «Урал», Кубок России, 1/4 финала (Путь регионов)

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
13 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кризис «Урала» распространится на Кубок России?

«Урал» терпит бедствие в РПЛ. Команда Виктора Гончаренко уже идёт в зоне стыковых матчей, за последние девять туров проиграв восемь раз. «Родина» же борется за попадание в элитный дивизион, занимая шестое место в Первой лиге. Но Кубок – хороший шанс для «Урала» скрасить сезон. Правда, с «Родиной» придётся сыграть в гостях. Но всё же уровень игроков у екатеринбуржцев выше. Получится у Гончаренко выиграть хотя бы в Кубке?

«Уралу» пора менять тренера?
Уткин: Гончаренко — как черепаха под плинтусом. Пришло время для его отставки из «Урала»

⚽️ 19:00: «Зенит» — «Динамо» Москва, Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» вылетит в нижнюю сетку?

«Динамо» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ обыграло «Зенит» дома – 1:0. У москвичей есть небольшой задел перед поездкой в Санкт-Петербург. С учётом текущей формы «Динамо», у команды Лички есть неплохие шансы пройти чемпиона России. Однако вряд ли в планы Семака входит вылет в нижнюю сетку. «Зенит», без сомнений, выдаст максимум во встрече с «Динамо». Тем интереснее будет игра.

Раз в 10 лет «Зенит» упускает золото РПЛ на финише:
Пугающее совпадение для «Зенита». Команда дважды упускала золото РПЛ в конце сезона
Пугающее совпадение для «Зенита». Команда дважды упускала золото РПЛ в конце сезона

⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Интер» Милан, Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: финалист прошлого розыгрыша ЛЧ пройдёт дальше?

«Интер» страшен в Серии А. Вряд ли у кого-то возникнут сомнения, что команда Симоне Индзаги станет чемпионом Италии. Ещё одна задача – пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. В первой игре 1/8 финала с «Атлетико» в Милане «нерадзурри» одержали минимальную победу. Теперь «Интер» едет в Испанию. Ожидается сложнейший матч, однако текущая форма итальянцев позволяет рассчитывать на проход дальше. Или Симеоне сотворит сенсацию?

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⚽️ 23:00: «Боруссия» Дортмунд — ПСВ, Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Боруссия» окажется в четвертьфинале?

В первой встрече в Нидерландах команды сыграли вничью – 1:1. ПСВ дал бой фавориту пары. Теперь голландцам нужно совершить мини-чудо в Дортмунде, чтобы пройти дальше. ПСВ не выходил в четвертьфинал ЛЧ с 2007 года. А вот «Боруссия» периодически заглядывает в данную стадию. Да, «шмели» обязаны побеждать дома, но, с учётом их нестабильности, у гостей есть шансы на 1/4 финала.

Что происходило в первом матче команд:
Хуммельс был готов разорвать судью в ЛЧ! В Дортмунде этого арбитра запомнят надолго
Хуммельс был готов разорвать судью в ЛЧ! В Дортмунде этого арбитра запомнят надолго
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