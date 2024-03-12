10 топ-матчей среды: «Зенит» — «Динамо», «Атлетико» — «Интер», теннис, волейбол, НХЛ и НБА

Яркий спорт 13 марта: справится ли Питер с проблемами в Кубке, забьёт ли Свечников в 4-й игре кряду? И… смотрите Лигу чемпионов с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 00:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия, 22) — Марта Костюк (Украина, 31), Индиан-Уэллс, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Павлюченкова реванш за поражение на прошлом турнире?

Анастасия Павлюченкова удачно продвигается по сетке «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Она уже пробилась в четвёртый круг, но, чтобы пройти в четвертьфинал, необходимо справиться с украинкой Мартой Костюк. Девушки только что встречались на прошлом турнире в Сан-Диего, и тогда Марта сумела отыграться с 0:1 по сетам. Сумеет ли Павлюченкова взять сейчас реванш? Победительница нового поединка далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Анастасия Потапова — Ясмине Паолини.

🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: забьёт ли Андрей Свечников в четвёртом матче подряд?

Российский форвард «ураганов» набрал неплохую форму — Свечников не уходил без заброшенной шайбы в трёх последних матчах, по разу отличившись в играх с «Монреалем», «Нью-Джерси» и «Калгари». При этом на этом отрезке на его счету также три голевые передачи и показатель полезности «+6» — дела у Андрея явно идут неплохо. Сможет ли он продлить приятную для себя и «Харрикейнз» серию во встрече с «Рейнджерс», которые в двух последних матчах пропустили только один раз?

🏀 3:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «молнии» удержатся на вершине Запада?

В нынешнем сезоне молодая команда «Оклахома-Сити Тандер» отлично себя проявляет по ходу регулярного чемпионата. На данный момент клуб, ведомый Шеем Гилджес-Александером, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. При этом победил в трёх матчах кряду. Теперь «молниям» предстоит встреча с «Индианой Пэйсерс», которая не может нащупать свой игровой ритм в последнее время. Команда из одноимённого штата чередует победы с поражениями. Будет интересно посмотреть за битвой двух молодых коллективов. Так кто же в итоге победит?

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: команды настигла череда травм, кто лучше проявит себя?

Встреча третьего и четвёртого места Западной конференции — «Миннесоты Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Клипперс» — на бумаге выглядит шикарно. Но в последнее время команды постигла череда травм лидеров. У «парусников» на долгое время выбыл Расселл Уэстбрук и при этом периодически не появляются Кавай Леонард и Пол Джордж, а у «волков» тяжёлую травму получил Карл-Энтони Таунс. Даже несмотря на неполную боевую готовность, оба коллектива обладают отличным набором исполнителей, которые могут проявить себя. Кто из клубов Запада минимизирует потери?

🏐 15:00: «Кузбасс» — «Динамо-ЛО», Мужская Суперлига, 29-й тур

Интрига: вернутся ли кемеровчане в топ-5?

После предыдущего тура, где «Кузбасс» уступил «Белогорью» 1:3, команда из Кемерова опустилась на шестую строчку, но не теряет надежды вернуться в топ-5, обогнав питерский «Зенит». Для этого надо побеждать «Динамо-ЛО», а парням Серджо Бузато терять очки — за два тура до конца Суперлиги! В любом случае четвёрка регулярки чемпионата России уже определилась, а команды, занявшие места с пятого по 12-е, будут играть в плей-офф. Главный вопрос – с кем?

⚽️ 15:30: «Волгарь» — «Ахмат», Кубок России, 1/4 финала (Путь регионов)

Интрига: покинет ли розыгрыш Кубка ещё один клуб РПЛ?

«Волгарь» пробрался в четвертьфинал Пути регионов сквозь команды Первой и Второй лиг. «Ахмат» занял третье место в групповом этапе и упал в нижнюю сетку. Теперь каждый матч – решающий для клубов. В случае победы они проходят дальше, а если проигрывают – вылетают. «Ахмат» выше классом и сильнее по составу. Но в плюс для «Волгаря» — фактор своего поля. Воспользуются ли астраханцы своим шансом?

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⚽️ 18:00: «Родина» — «Урал», Кубок России, 1/4 финала (Путь регионов)

Интрига: кризис «Урала» распространится на Кубок России?

«Урал» терпит бедствие в РПЛ. Команда Виктора Гончаренко уже идёт в зоне стыковых матчей, за последние девять туров проиграв восемь раз. «Родина» же борется за попадание в элитный дивизион, занимая шестое место в Первой лиге. Но Кубок – хороший шанс для «Урала» скрасить сезон. Правда, с «Родиной» придётся сыграть в гостях. Но всё же уровень игроков у екатеринбуржцев выше. Получится у Гончаренко выиграть хотя бы в Кубке?

⚽️ 19:00: «Зенит» — «Динамо» Москва, Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)

Интрига: «Зенит» вылетит в нижнюю сетку?

«Динамо» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ обыграло «Зенит» дома – 1:0. У москвичей есть небольшой задел перед поездкой в Санкт-Петербург. С учётом текущей формы «Динамо», у команды Лички есть неплохие шансы пройти чемпиона России. Однако вряд ли в планы Семака входит вылет в нижнюю сетку. «Зенит», без сомнений, выдаст максимум во встрече с «Динамо». Тем интереснее будет игра.

⚽️ 23:00: «Атлетико» Мадрид — «Интер» Милан, Лига чемпионов, 1/8 финала

Интрига: финалист прошлого розыгрыша ЛЧ пройдёт дальше?

«Интер» страшен в Серии А. Вряд ли у кого-то возникнут сомнения, что команда Симоне Индзаги станет чемпионом Италии. Ещё одна задача – пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. В первой игре 1/8 финала с «Атлетико» в Милане «нерадзурри» одержали минимальную победу. Теперь «Интер» едет в Испанию. Ожидается сложнейший матч, однако текущая форма итальянцев позволяет рассчитывать на проход дальше. Или Симеоне сотворит сенсацию?

⚽️ 23:00: «Боруссия» Дортмунд — ПСВ, Лига чемпионов, 1/8 финала

Интрига: «Боруссия» окажется в четвертьфинале?

В первой встрече в Нидерландах команды сыграли вничью – 1:1. ПСВ дал бой фавориту пары. Теперь голландцам нужно совершить мини-чудо в Дортмунде, чтобы пройти дальше. ПСВ не выходил в четвертьфинал ЛЧ с 2007 года. А вот «Боруссия» периодически заглядывает в данную стадию. Да, «шмели» обязаны побеждать дома, но, с учётом их нестабильности, у гостей есть шансы на 1/4 финала.