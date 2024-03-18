Следующим из россиян в Европу уедет ещё один игрок «Зенита»? Эту фамилию там точно знают

Март – идеальное время, чтобы начать вечную дискуссию о россиянах в европейских чемпионатах. Зимой в топ-лиги не уехал никто, прошлым летом это сделали Далер Кузяев и Арсен Захарян, а до открытия нового трансферного окна осталось несколько месяцев. Поэтому, если видите в новостях фамилии Фёдора Чалова, Антона Миранчука, Дмитрия Баринова – будьте готовы к спекуляциям. Но не только по отношению к ним.

Новый претендент на отъезд – зенитовец Андрей Мостовой. Недавно медиа по сути создали парню европейскую биографию. «РБ Спорт» сообщил, что летом Андрей получил предложение от «Тулузы», смутился из-за личных условий и потому отказал. Но история, вероятно, не закрыта. И возможность уехать может ещё представиться.

Теперь попробуем воссоздать более реалистичную картину происходящего. В октябре «Зенит» продлил контракт с Мостовым до 2028 года. Предыдущее истекало летом 2024-го. Логично, что за год до этого на представителя Андрея выходили спортивные директора и посредники разных клубов. Была ли среди них «Тулуза»? Скорее всего – да. Но ничего серьёзного. Как я понимаю, это был аккуратный предварительный разговор. Прощупывание почвы. Поинтересовались желаемой зарплатой, прикинули, сколько могут дать сами, но до официального предложения клубу дело не дошло. Всё заглохло на стадии предварительных обсуждений. Полагаю, не только с «Тулузой». Кандидаты были и помимо французов. Вот что говорил сам Мостовой по этому поводу в ноябре «РБ Спорт».

Андрей Мостовой полузащитник «Зенита» «Вариант с переходом во французский клуб был ещё до продления контракта с «Зенитом». Решил на данный момент остаться. На то было много причин, в том числе и травма. Что за команда проявляла ко мне интерес? Не могу сказать. По уровню чуть сильнее «Гавра». Был ли готов к переходу в этот клуб с зарплатой около € 300–400 тысяч в год? Наверное, в этом моменте тоже была загвоздка, что не перешёл. Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я очень удивился».

После нового долгосрочного контракта Андрей, естественно, не повысил свои шансы на отъезд в европейскую лигу. Ведь тот же Кузяев поехал во Францию свободным агентом. Вероятно, сейчас это и правда оптимальный путь. Зимой на «Зенит» также никто не выходил. Не исключаю, что были консультации с представителями Мостового. Однако те прекрасно понимают: пообещать они могут что угодно. Но потенциальный клуб будет вести переговоры с «Зенитом». А там хоть и уже обозначена примерная сумма, но есть и собственные интересы. Известно, что у сине-бело-голубых не так много сильных россиян. Так что в нынешних реалиях Мостовой – очень ценный лот.

Александр Медведев председатель правления «Зенита» «Что касается «Тулузы», то оттуда мне не звонили. Сколько должен заплатить европейский клуб за Мостового? Я ещё не думал над этим. Он нам самим нужен. € 15 млн будет достаточно? Что вы называете какие-то странные цифры? Больше!»

В этом контексте слова босса «Зенита», с одной стороны, не стоит воспринимать прямо. Как я понимаю, в контракте Андрея есть опция выкупа для европейского клуба. Она не космическая, едва ли больше € 8-10 млн. Но, естественно, петербуржцы, как и всегда, будут защищать свой актив и руководствоваться собственными интересами. Кто-то уже пошутил, что Медведев намекнул о € 60 млн за Малкома ещё в январе 2023-го, а летом столько предложил «Аль-Хиляль». Может, и в этот раз план сработает?

Хочет ли сам Андрей попробовать себя в Европе? В какой-то перспективе, конечно, да. Но он точно не будет ставить ультиматумы, умолять себя отпустить и цепляться за любую возможность. Он адекватно себя оценивает и понимает, что может закрепиться в любом середняке из условной Франции или Испании. В России уже всё выиграно, статус одного из сильнейших фланговых игроков страны закреплён, так что при желании можно пойти дальше.

Вопрос лишь в том, будут ли реальные предложения летом. Не исключено, что да, ведь за «Зенитом», судя по всему, продолжают наблюдать в Европе. Но любому клубу надо готовиться к тяжёлым переговорам. Просто так Мостового за рубеж не отпустят.