Матч ЛЧ, после которого фанаты «Арсенала» проснутся седыми

«Арсенал» оказался в тяжёлой ситуации перед ответной встречей 1/8 финала Лиги чемпионов. После поражения от «Порту» в Португалии нужно было дома забивать несколько раз для прохода дальше. При этом команда Микеля Артеты оставалась фаворитом – тяжело представить, что первая команда АПЛ вылетит от третьего клуба Португалии.

Первые 10 минут игра получилась достаточно равной, а затем «Арсенал» начал наращивать давление на ворота гостей и больше бить. Получилась весьма редкая статистика: у лондонцев в первом тайме набралось семь ударов, и все они были нанесены из штрафной площади.

Похоже, хозяева при этом держали в голове, что если они пропустят первыми, то пройти в 1/4 финала станет крайне тяжело. Атаки «Порту» срывались уже в самом начале. Например, единственную жёлтую карточку в первом тайме получил Вильям Салиба за фол на чужой половине поля. Игроки «Порту» вообще часто оказывались на газоне. Тянули время, как и в предыдущем матче между этими командами. Однако до перерыва «Арсенал» всё-таки смог открыть счёт.

«Арсенал» — «Порту» Фото: кадр из трансляции

Очередная атака лондонцев завершилась красивой проникающей передачей от Мартина Эдегора. Со своего левого фланга Леандро Троссард забежал в штрафную и с острого угла пробил в дальний нижний угол. Удар пришёлся между ног защитника Пепе. Португалец, кстати, стал первым полевым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому уже исполнился 41 год. Столько же лет тренеру «Арсенала» Артете.

До перерыва игра успокоилась, а во втором тайме «Арсенал» снова завладел инициативой. После затяжной атаки опасно бил Деклан Райс. Само собой, из штрафной площади, как это стало присуще хозяевам именно в этой игре. «Порту» в ответ заработал штрафной, но из неплохой позиции Франсишку Консейсау запульнул мяч на трибуну. А на 67-й минуте «Арсенал» забил-таки второй раз, но главный арбитр Клеман Тюрпен не засчитал гол из-за фола Кая Хаверца. Немец придержал португальца за футболку.

«Арсенал» — «Порту» Фото: кадр из трансляции

Концовка основного времени также осталась за «Арсеналом». Габриэл Жезус вышел на замену на 83-й минуте и первым же касанием едва не отличился. Затем опасно бил Эдегор, но чуть-чуть не попал по воротам. И серия угловых ударов не закончилась ничем хорошим для «Арсенала». В результате матч перешёл в дополнительное время.

В первом овертайме единственный удар по воротам остался за гостями – мимо пробил вышедший на замену Мехди Тареми. Во втором овертайме уже Букайо Сака оказался в отличной позиции, но его в последний момент накрыли. Если брать всё дополнительное время, то точность передач «Порту» составила 59%, что красноречиво говорит о том, как отбивались гости. Так или иначе, они своего добились и игра дошла до серии пенальти. Однако там единственный промах остался за игроками «Порту» Венделлом и Галено.

«Арсенал» — «Порту» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Таким образом, дальше прошёл «Арсенал». Жеребьёвка состоится в Ньоне в четверг (начало — в 14:00 мск).