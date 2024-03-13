«Краснодар» уволил Ивича! Что дальше? LIVE

Главная новость сезона в РПЛ: «Краснодар» всё-таки уволил Владимира Ивича! После ничьей в матче с «Рубином», поражения от «Ростова» и вылета из Кубка России клуб не стал ждать – и расторг контракт. Все подробности увольнения, комментарии и информация о будущем – в нашем лайве.

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