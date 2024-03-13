«Краснодар» уволил Ивича! Что дальше? LIVE

Главная новость сезона в РПЛ: «Краснодар» всё-таки уволил Владимира Ивича! После ничьей в матче с «Рубином», поражения от «Ростова» и вылета из Кубка России клуб не стал ждать – и расторг контракт. Все подробности увольнения, комментарии и информация о будущем – в нашем лайве.
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Кто придёт после Ивича? Наши инсайды
«Краснодар» уже обращался к главному тренеру «Арсенала» Сторожуку – об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ему предлагали возглавить команду до конца сезона, но Сторожук не готов идти в «Краснодар» на несколько месяцев.
Ну а главный кандидат – Мурад Мусаев. Он готов возглавить «Краснодар», с ним прямо сейчас ведут переговоры.
Как вам решение уволить Ивича?
Давайте сверим наши оценки происходящего.
Пророческий материал «Чемпионата»
Да-да, мы ещё вчера писали, что не удивимся отставке