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ФК Краснодар уволил Ивича, подробности отставки в РПЛ, мнения, будущее

«Краснодар» уволил Ивича! Что дальше? LIVE
Максим Пахомов
ФК «Краснодар» уволил Владимира Ивича
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Главная новость сезона в РПЛ: «Краснодар» всё-таки уволил Владимира Ивича! После ничьей в матче с «Рубином», поражения от «Ростова» и вылета из Кубка России клуб не стал ждать – и расторг контракт. Все подробности увольнения, комментарии и информация о будущем – в нашем лайве.

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Кто придёт после Ивича? Наши инсайды Как вам решение уволить Ивича? Пророческий материал «Чемпионата»
Live Максим Пахомов

Кто придёт после Ивича? Наши инсайды

«Краснодар» уже обращался к главному тренеру «Арсенала» Сторожуку – об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ему предлагали возглавить команду до конца сезона, но Сторожук не готов идти в «Краснодар» на несколько месяцев.

Ну а главный кандидат – Мурад Мусаев. Он готов возглавить «Краснодар», с ним прямо сейчас ведут переговоры.

11:23 Максим Пахомов

Как вам решение уволить Ивича?

Давайте сверим наши оценки происходящего.

11:19 Максим Пахомов

Пророческий материал «Чемпионата»

Да-да, мы ещё вчера писали, что не удивимся отставке

Сергей Галицкий поступил предсказуемо
Уволить Ивича будет странно. Но в духе Галицкого
Уволить Ивича будет странно. Но в духе Галицкого
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