Лишь один клуб Бундеслиги вышел в полуфинал Кубка Германии! Такого не было никогда

Сенсационные

В другой половине сетки встретятся «Кайзерслаутерн» из Второй Бундеслиги и «Саарбрюкен» из третьей лиги, который произвёл настоящий фурор. По ходу турнира команда выбила «Баварию», «Айнтрахт» и «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.