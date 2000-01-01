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В полуфинале Кубка Германии — один клуб Бундеслиги
В полуфинале Кубка Германии — один клуб Бундеслиги
Уникальная ситуация в Кубке Германии! Впервые в истории турнира до полуфинала дошёл лишь один клуб из Бундеслиги.
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Сейчас единственной командой из Бундеслиги в турнире остаётся «Байер». В полуфинале подопечные Хаби Алонсо сыграют с дюссельдорфской «Фортуной» из второго дивизиона.
Сейчас единственной командой из Бундеслиги в турнире остаётся «Байер». В полуфинале подопечные Хаби Алонсо сыграют с дюссельдорфской «Фортуной» из второго дивизиона.
Сенсационные
Сенсационные
В другой половине сетки встретятся «Кайзерслаутерн» из Второй Бундеслиги и «Саарбрюкен» из третьей лиги, который произвёл настоящий фурор. По ходу турнира команда выбила «Баварию», «Айнтрахт» и «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.
Лишь один клуб Бундеслиги вышел в полуфинал Кубка Германии! Такого не было никогда
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