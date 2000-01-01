«Арсенал» — в четвертьфинале ЛЧ впервые за 14 лет!
«Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов прошёл «Порту» (0:1, 1:0 (4:2 по пен.) и добрался до четвертьфинала турнира. Случилось это впервые за 14 лет!
Конец чёрной полосы
«Арсенал» не играл в четвертьфинале ЛЧ с сезона-2009/2010. Тогда команда не смогла пройти дальше, уступив на пути к полуфиналу «Барселоне» (2:2, 1:4).
Неудачная серия
С тех пор «канониры» семь раз подряд вылетали на стадии 1/8 финала. А с сезона-2016/2017 «Арсенал» вообще не играл в Лиге чемпионов.
«Арсенал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за 14 лет!
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