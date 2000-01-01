«Арсенал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые за 14 лет!

«Арсенал» — в четвертьфинале ЛЧ впервые за 14 лет!

«Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов прошёл «Порту» (0:1, 1:0 (4:2 по пен.) и добрался до четвертьфинала турнира. Случилось это впервые за 14 лет!