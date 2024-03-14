ПСВ мог спастись в добавленное время. Но его прикончил Ройс

Перед стартом противостояния эксперты убеждали, что это чуть ли не самые равные команды на стадии 1/8 финала. В чём-то они были правы. Четвёртая команда Бундеслиги без особых шансов побороться даже за топ-3 и непобедимый в Нидерландах ПСВ. Равнозначное противостояние. Это показал нам и первый матч в Эйндховене. Соперники обменялись забитыми мячами и закономерно перенесли интригу в Дортмунд. Конечно, чуть предпочтительнее выглядела «Боруссия». Даже несмотря на дисквалификацию основного центрдефа Нико Шлоттербека и отсутствие ключевого правого защитника Юлиана Рюэрсона. Но ПСВ и не думал сдаваться. В чемпионате команда уже вряд ли упустит победу, так что акцент можно сделать на еврокубке. Игра никак не могла разочаровать.

Кстати, «Боруссия» в этом плане отличается от ПСВ. Дортмундцы не могут расслабиться в чемпионате и сконцентрироваться на ЛЧ. Ведь впервые за много лет они вообще рискуют остаться без главного еврокубка. Сейчас они четвёртые, но эту позицию надо оборонять. Ведь претендентов достаточно. Однако в первом тайме они точно забыли обо всех проблемах и полностью сконцентрировались на сопернике. Это слишком отчётливо бросалось в глаза.

Уже на второй минуте по полной пришлось включаться Бенитесу. Два футболиста накрыли Бакайоко, сначала на отличную ударную позицию выходил Брандт, но его заблокировали, а потом мог забить Матсен, но кипер ПСВ был хорош. А вот чуть ли следующая атака привела к голу. Многострадальный Санчо оказался примерно в 20 метрах от ворот и не задумываясь пробил точно в угол. Это его второй гол подряд – в предыдущем матче британец огорчил «Вердер».

Джейдон Санчо Фото: DeFodi Images via Getty Images

Через четыре минуты мяч у немцев отобрал небольшой офсайд, но они летели добивать потерявшегося соперника. На 11-й минуте Никлас Фюллькруг простил гостей, оборона которых просто самоуничтожилась. Супермоментов в первом тайме было достаточно – пару только у Дониэлла Малена, который чудом не переправил мяч в сетку. ПСВ пришёл в себя только после 25-й минуты, команда чуть успокоила игру и пыталась найти хоть какие-то шансы в атаке. Однако и там в первом тайме Дортмунд был великолепен. Матч Хуммельс выжигал всё. Настрой на эту встречу был действительно сумасшедший. И многие точно удивились, что голландцы оставили себе шансы на продолжение борьбы ко второму тайму.

В перерыве тренерский штаб ПСВ убрал хорошего знакомого болельщикам РПЛ Гуса Тиля, защитники упустили удар Малена в самом начале, но потом игра выровнялась. И на 20-25 минкт гости по сути зажали соперника у их ворот. Абсолютно типичная ситуация для «Боруссии». Её умение отпускать нить игры при полном преимуществе – необъяснимое явление.

Сначала счёт мог сравнивать Ирвин Лосано, вышедший на второй тайм. Но от пропущенного мяча «Боруссию» спасла штанга. Вскоре хороший момент имел Жоан Бакайоко, который посадил на газон Хуммельса и здорово пробил. В тот момент всё шло скорее к ничьей. «Боруссия» казалась беспомощной. Немцы почти не владели мячом и не создавали моменты. Но на 77-й минуте всё могло изменится.

Вышедший на поле Марко Ройс первым же касанием вырезал идеальную передачу в штрафную на Фюллькруга, а тот в касание забил. Но празднование быстро прервалось: видеоассистенты заметили крошечный офсайд. Следовательно «Боруссию» ожидали еще 17-19 минут кошмара.

Однако ПСВ на удивление его не устроил. Команда словно выдохлась. Да, она по прежнему держала мяч, подходила к воротам, но совсем аморфно. И всё-таки на один супершанс она наиграла. В компенсированное время Люк де Йонг вылетел один на один с вратарём, но ударил в сторону трибун, схватившись за голову. Потом сработал старый футбольный закон: защита голландцев ошиблась в простейшей ситуации, Ройс вылетел на ВальтератБенитеса и отправил свою команду дальше.

«Боруссия» вышла в четвертьфинал. Скорее всего – заслуженно.