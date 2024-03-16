Кто зажигает в главном юношеском турнире континента? В 1/2 финала нет команд из Англии, Испании или Германии!

«Нант» и «Олимпиакос» — в полуфинале Лиги чемпионов! Но той, что для юношей

Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций – безусловно, три главных еврокубковых турнира. Но где-то там, чуть поодаль, не так на виду у всех, проходит Юношеская лига УЕФА — ещё один не менее захватывающий турнир.

Зачем нам о нём знать? — спросите вы. Оттуда в большой футбол прокладывают путь главные таланты, — ответим мы. Ламин Ямал еще в прошлом сезоне бегал за «Барселону» U19, а через месяц гарантированно сыграет с грандом в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Во-вторых, любой матч юношеского футбола почти всегда захватывает больше, чем взрослого: меньше тактики, больше эмоций и индивидуальностей. Вместе с 1/8 ЛЧ прошла и 1/4 ЮЛЧ, где за матч в среднем настреляли почти 4,5 гола! Этот материал посвящён главному юношескому турниру Европы.

Как там дела?

Гранды — не гранды, аутсайдеры — не аутсайдеры

«Барселона» — «Майнц» в плей-офф Лиги чемпионов: во-первых, выглядело бы забавно и неожиданно, во-вторых, с очевидным фаворитом и игрой в одни ворота. Но в ситуации с юношеским аналогом турнира это реальность!

И наши привычные фавориты там вовсе не фавориты: «Майнц» сначала прошёл «Барселону», затем — «Манчестер Сити», а вылетел только на прошлой стадии — 1:4 от «Порту» в четвертьфинале.

Академиям грандов вообще очень тяжело «держать марку» фаворитов в Юношеской лиге. С одной стороны, большие клубы действительно сильнее по подбору талантов: где Ла Масия и где «Майнц»? Но с другой — это совсем не обязательно для победы, потому что в плей-офф Юношеской лиги играют один матч. Вышел, отбился 90 минут, провёл серию пенальти — там как повезёт.

Гранды не готовы взламывать хорошую оборону и запросто сами пропускают контратаки. А клубы поскромнее, как «Майнц», терпеливо выжидают шанса, обороняясь средним блоком, и выбегают при возможности. Берут командной сыгранностью.

«Олимпиакос» именно так действовал в четвертьфинале с «Баварией»: отдали мяч, закрыли лидера атаки Адама Азну, выжидали. И стоило «Баварии» завозиться в своей штрафной — прессинг голкипера и гол. Потом мюнхенцы сами «поплыли» и за следующие 5-10 минут пропустили еще дважды, получив 0:3 уже к перерыву! От «Олимпиакоса»!

«Олимпиакос» Фото: olympiacos.org

Совсем не обязательно быть талантливее, если ты готов терпеть, лучше сыгран и очень внимателен к обороне. Даже если против тебя «Бавария» или «Барселона», им всё так же около 19 лет: нестабильны, более эмоционально уязвимы и позволяют многое в атаке.

Поэтому, взглянув на полуфинальные пары Юношеской лиги, вы можете удивиться:

«Порту» (Португалия) — «Милан» (Италия);

«Олимпиакос» (Греция) — «Нант» (Франция).

Для Юношеской ЛЧ это норма.

«Милан»: первое место в группе и две успешные серии пенальти в плей-офф

1-й тур. Победа 4:0 над «Ньюкаслом»

2-й тур. Победа 1:2 над «Боруссией» Д

3-й тур. Поражение последней команде группы, «ПСЖ» — 1:0

4-й тур. Победа 3:2 над «ПСЖ»

5-й тур. Победа 4:1 над «Боруссией» Д

6-й тур. Поражение от «Ньюкасла» в ничего не решающем матче — 3:1

1/8 финала. Прошли «Брагу» по серии пенальти — 2:2 (4:2)

1/4 финала. Прошли мадридский «Реал» по серии пенальти — 1:1 (4:3)

1/2 финала. Матч с «Порту»

«Россонери» лишь седьмые в чемпионате, но в Юношеской ЛЧ идут уверенно. И это уже не назвать сенсацией — в прошлом сезоне было так же: 12-е место в чемпионате и полуфинал ЮЛЧ. Такая история не только у «Милана», этому есть объяснение: во-первых, состав команды в играх чемпионата отличается от лигочемпионского; во-вторых, мотивация другая.

Многие лидеры прошлогоднего «Милана» ещё не выросли из категории U19, поэтому команда с прошлого сезона только усилилась. Полузащитник и капитан Кевин Дзероли в розыгрыше-2022/2023 очень помог «Милану»: забил победный гол украинскому «Руху» в 1/8 финала, руководил атаками и помогал зацепиться за мяч впереди. Очень высокий рост позволяет выигрывать каждое единоборство. Прошлой зимой отметил 18-летие и заключил сделку с агентом Эрлинга Холанда — Рафаэлой Пиментой. Уже дебютировал за взрослую команду и, по сообщениям Фабрицио Романо, близок к заключению нового контракта.

В послематчевой серии пенальти четвертьфинальной игры был интересный эпизод: Кевин выиграл жеребьёвку и выбирал, какой по счёту будет бить его команда. Обычно в таких ситуациях без особых раздумий бьют первыми, потому что и статистически такие команды чаще выигрывают, и ментально тяжелее нагонять соперника. Но Дзероли отказался, позволив «Реалу» начать. А потом пятым ударом забил победный гол.

Кевин Дзероли Фото: Sara Cavallini/Getty Images

Кроме него, в этом «Милане» за первую команду дебютировали форвард Франческо Камарда и защитник Ян-Карло Шимич. Камарда стал самым молодым игроком в истории Серии А, дебютировав в 15 лет и 290 дней, а Шимич успел даже забить. Такой «Милан» может претендовать на победу в турнире!

«Порту» выбил победителя прошлого розыгрыша и опрокинул «Барсу» в группе

1-й тур. Победа 4:1 над «Шахтёром»

2-й тур. Поражение 0:2 «Барселоне»

3-й тур. Победа 4:1 над «Антверпеном»

4-й тур. Победа 3:1 над «Антверпеном»

5-й тур. Победа-разгром «Барселоны» – 4:0

6-й тур. Победа 2:0 над «Шахтёром»

1/8 финала. Победа над действующим победителем турнира АЗ — 1:1 (4:3 – по пен.)

1/4 финала. Разгром «Майнца» — 4:1

Ситуация «Порту» аналогична «Милану» — удалось сохранить лидеров прошлого сезона. Форвард Жорже Мейлереш в прошлом сезоне оформил 5+4 в семи матчах, а в нынешнем перешёл на ассисты: 2+5. Он пока не дебютировал за первую команду, но часто появляется в дубле. Парень играет роль оттянутого нападающего и похож на Роберто Фирмино.

Вместе с ним блистает Умару Канде — уроженец Гвинеи-Бисау. Обладает взрывной скоростью и врывается в штрафную с флангов. В 2021 году получил звание лучшего молодого спортсмена клуба.

А с этого сезона к группе лидеров присоединился и отчасти даже затмил 16-летний Родриго Мора. Он уничтожал на уровне U17 и U15 — забил 45 в 67 матчах. В этом сезоне Юношеской лиги у него семь голов и звание лучшего бомбардира. Очень маленький полузащитник, поражающий своим воображением и креативом оборону соперника: то пяткой сыграет, то обведёт. Ему отводят свободную роль — очень важная деталь этого вариативного и динамичного «Порту».

Родриго Мора Фото: Gualter Fatia/Getty Images

«Нант» впервые в истории забрался так высоко

Первый раунд. Первый матч. «Лех» 1:1 «Нант»

Первый раунд. Ответный матч. «Нант» 0:0 «Лех». Проход по серии пенальти — 4:2

Второй раунд. Первый матч. «Нант» 1:0 «ХИК»

Второй раунд. Ответный матч. «ХИК» 1:0 «Нант». Проход по серии пенальти — 4:3

Стыковой матч. Проход по серии пенальти: «Нант» 3:3 (3:2) «Севилья»

1/8 финала. Победа над «Зальцбургом» 1:0

1/4 финала. Проход по серии пенальти: «Нант» 3:3 (5:4) «Копенгаген»

Как победитель прошлого розыгрыша чемпионата Франции «Нант» начал своё восхождение не с Пути Лиги чемпионов, где играют юношеские команды всех участников взрослой ЛЧ, а с Пути чемпионов. «Нант» лучше многих знает, что такое послематчевые серии пенальти — могли вылететь уже на первой стадии!

Настоящий эпик случился в матче с «Копенгагеном»: там младший брат Расмуса Хойлунда уже в первые полчаса оформил 1+2, позволив датчанам уверенно вести с преимуществом в два мяча. Но через пару минут после третьего гола «Копенгагена» центральный защитник совершил грубый фол и удалился, позволив «Нанту» рассчитывать на камбэк во втором тайме! Так и произошло: 1:3 легко превратились в 3:3, а уже в серии пенальти засиял голкипер французского клуба. На арене взрослой команды, на виду у забитого фанатского сектора вытащил два удара.

Футбол «Нанта» можно назвать сбалансированным: не лезут в атаку сломя голову, но и не отсиживаются, обороняясь в 10 полевых на своей половине. Очень важную роль играет местный Н’Голо Канте — 19-летний Маланг Гомес: маленький, юркий, цепкий, готовый в любой момент вступить в борьбу. Играет по всему полю, часто врывается в атаку. Автор единственного гола «Зальцбургу» в 1/8 финала.

Маланг Гомес Фото: fcnantes.com

Кроме Маланга, сильно выделяется вингер Стреде Аппюа. Высокий, но при этом ловкий и быстрый. Очень помогал креативить и разгонять атаки в матче с «Копенгагеном», хоть в итоге и не отметился результативными действиями. Уже трижды появлялся в составе основной команды.

«Олимпиакос» снимает скальпы с топов: «Интер», «Ланс», «Бавария»

Первый раунд. Первый матч. «Олимпиакос» 3:1 «Лечче»

Первый раунд. Второй матч. «Лечче» 1:3 «Олимпиакос»

Второй раунд. Первый матч. «Габала» 0:3 «Олимпиакос»

Второй раунд. Второй матч. «Олимпиакос» 4:0 «Габала»

Стыковой матч. «Олимпиакос» 0:0 (6:5 – по пен.) «Интер»

1/8 финала. «Олимпиакос» 2:2 (4:2 – по пен.) «Ланс»

1/4 финала. «Бавария» 1:3 «Олимпиакос»

Ровно как и остальные команды, в плей-офф «Олимпиакос» не обошёлся без серии пенальти. На первый взгляд команда может показаться оборонительной: схема в три центральных защитника, выжидательная игра от обороны. Но! Как только оппонент даёт, как только расслабляется, «Олимпиакос» на глазах превращается в прессингующую машину, готовую дойти до чужой штрафной.

Хотя, конечно, основная игра идёт через длинные передачи, забросы и борьбу в центре. 16-летний форвард Харалампос Костулас — главный лидер — адресат всех забросов и сквозных передач при выходе в контратаки. Атлетичность грека хорошо сочетается с антропометрией, поэтому он может и корпус поставить, и потолкаться, и запросто от защитников убежать.

В свои 16 Костулас играет не только за U19, но и за дубль. Всего в этом сезоне оформил 8+5 в 21 матче. Зимой «Олимпиакос» наградил его и брата, 18-летнего Константиноса, новыми контрактами — на фоне слухов об интересе бельгийского «Стандарда».

Харалампос Костулас Фото: IMAGO/Ulmer/Teamfoto/TASS

Полуфинальный и финальный матчи состоятся в Ньоне, пройдут 19 и 22 апреля. Будете смотреть?