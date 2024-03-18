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Фанаты Трабзонспора налетели на футболистов Фенербахче после окончания матча чемпионата Турции по футболу

Фанаты устроили махач с футболистами «Фенербахче». Дичь в чемпионате Турции. Видео
Григорий Телингатер
Фанаты устроили махач с футболистами «Фенербахче»
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Болельщикам не понравились эмоции игроков.

В чемпионате Турции упорная гонка за первое место. «Фенербахче» отстаёт от «Галатасарая» на два очка. Правда, 30-й тур Суперлиги запомнился другим – разборками фанатов и футболистов прямо на поле.

Турция - Суперлига . 30-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Окончен
2 : 3
Фенербахче
Стамбул
0:1 Фред – 13'     0:2 Фред – 45+4'     1:2 Барди – 63'     2:2 Трезеге – 78'     2:3 Батшуайи-Атунга – 87'    

Матч в Трабзонспоре получился драматичным: «Фенербахче» повёл в два мяча благодаря дублю Фреда (бывший полузащитник «МЮ»), но во втором тайме «Трабзонспор» отыгрался. И всё же нападающий «Фенербахче» Батшуайи (бывший игрок «Челси») забил победный гол на 87-й минуте.

Сразу после игры футболисты «Фенербахче» собрались в центральном круге, чтобы, прыгая, отпраздновать важные три очка. Причём делали это в том числе, демонстративно повернувшись к трибуне. В этот момент на поле выбежал один из местных фанатов в маске, который агрессивно полез на игроков.

«Трабзонспор» — «Фенербахче» — 2:3

«Трабзонспор» — «Фенербахче» — 2:3

Фото: Hakan Burak Altunoz/Getty Images

Футболисты «Фенербахче» пошли на него в ответ. Особенно постарался защитник Брайт Осайи-Самуэль, который, видимо, не так сильно устал за 90 минут игры. Он повалил и хулигана, и сотрудника, который пытался их разнять. К этому моменту на поле уже рванули фанаты со всех четырёх трибун. В этой ситуации футболисты «Фенербахче» экстренно побежали в раздевалку, пока стюарды на поле пытались (не особо удачно) сдержать местных болельщиков. В результате у туннеля, ведущего в раздевалку, получилась давка. Сотни фанатов пытались добраться до футболистов.

Судя по всему, никто из футболистов «Фенербахче» не получил серьёзных повреждений. Хотя в раздевалке футболисты позировали с окровавленными футболками. Как, например, нападающий Сердар Дурсун.

Сердар Дурсун с окровавленной футболкой

Сердар Дурсун с окровавленной футболкой

Фото: из личного архива Сердара Дурсуна

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