Кто выиграет РПЛ? Прогноз аналитиков
Портал Opta обновил прогноз на чемпиона РПЛ после 20-го тура. Расклады в группе лидеров сильно поменялись!
«Локомотив»
Шансы железнодорожников на чемпионство снизились с 1,2% до 0,4%. Куда вероятнее, москвичи финишируют на пятом месте (25,1%).
ЦСКА
Вероятность победы армейцев выросла с 0,6% до 1,1%. Предполагается, что красно-синие займут в итоге четвёртое место (32,9%).
«Динамо»
Шансы бело-голубых на золото взлетели с 7,3% до 11,6%. Вероятно, москвичи возьмут бронзу по итогам сезона (36,0%).
«Краснодар»
Безвыигрышная серия снизила вероятность чемпионства «быков» с 40,4% до 21,5%. Куда выше шансы у краснодарцев стать вторыми (39,7%).
«Зенит»
А вот шансы петербуржцев на победу в РПЛ стремительно выросли: с 49,8% до 65,4%. Вероятность завоевать серебро сильно меньше — 23,0%.
Шансы «Зенита» на чемпионство сильно выросли! Аналитики обновили прогноз в РПЛ
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