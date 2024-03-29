Какого тренера в РПЛ уволят раньше?

РПЛ возвращается после международной паузы для матчей сборных, но после возобновления сезона уже лишилась одного из тренеров. Причём понять логику увольнения Владимира Ивича из «Краснодара» весьма непросто: пара неудач не вычеркнула клуб из чемпионской гонки.
Тем временем разговоры об отставках других специалистов совсем не беспочвенны. Кого из них уберут первым? И уберут ли вообще? Решать точно не нам, но давайте проголосуем.
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Гильермо Абаскаль, «Спартак»
О непригодности Гильермо Абаскаля для «Спартака» говорят ещё с момента его назначения, а состоялось оно полтора года назад. За это время испанец так и не убедил в своей необходимости. Третье место в прошлом сезоне — неплохой промежуточный результат, но в нынешнем будет сложно оказаться даже в топ-5. Команда отлично съездила в Петербург и засушила там нули, но тем не менее с «Факелом» оказалась совершенно беззубой (0:2). И такое произошло далеко не впервые.
В эпоху импульсивного Леонида Федуна такого иностранца давно уже убрали бы. Нынешнее руководство красно-белых куда более терпеливо, и это круто. Но по ходу сезона у спартаковцев были две ужасные серии в РПЛ: с тремя поражениями и ничьей в августе-сентябре, а также с одной победой в пяти матчах в октябре-ноябре. Есть ли смысл ждать ещё одну, которая к тому же наметилась? Возможно, время для перемен всё-таки наступило?
Мирослав Ромащенко, «Ахмат»
На мой взгляд, Ромащенко вообще не должен быть в этом списке. Но мы долго спорили в редакции и решили включить сюда и его. Всё-таки «Ахмат» возле зоны переходных матчей — явление необычное. Грозненцы с середины сентября по начало декабря ни разу не победили (девять матчей, три ничьих) и смотрелись блёкло. Но экс-помощник Станислава Черчесова принял команду по ходу чемпионата. А когда поработал с ней в межсезонье, прогресс стал заметен.
«Ахмат» даже в меньшинстве боролся и имел моменты в матче с «Динамо» (0:2), победил «Урал» (1:0) и прошёл в Кубке «Волгарь» (2:1). Плюс в декабре обыгрывал «Спартак» (2:1). И всё же до зоны стыков всего лишь одно очко, а календарь у команды непростой: далее выезды в Казань и к ЦСКА, а также встреча с «Локомотивом». Несколько неудач, и возможно увольнение — чтобы встряхнуть футболистов и остаться в РПЛ.
Виктор Гончаренко, «Урал»
Екатеринбуржцы на старте сезона были великолепны: 13 очков в пяти матчах и заслуженное первое место наравне с «Краснодаром». А потом команда внезапно посыпалась: одна (!) победа и три ничьих за 15 игр. Больше «Урала» в РПЛ не пропускает никто (33 гола) — хаотичная игра «шмелей» в обороне разочаровывает, независимо от количества защитников на поле. И вот команда уже в зоне переходных матчей.
Уральский босс Григорий Иванов утверждает, что полностью доверяет тренеру: «Гончаренко будет работать и исправлять ситуацию. Он все проблемы команды видит и знает, что надо делать». Но это сейчас. А если серия без побед увеличится и ситуация станет критичной? Такой расклад чудом точно не станет. Вечный спаситель «Урала» Александр Тарханов наверняка не против очередного захода.
Сергей Игнашевич, «Балтика»
Легендарному футболисту пока далеко до аналогичного статуса в тренерстве. Он вывел «Балтику» в РПЛ, но проявляет себя здесь неубедительно. В Премьер-Лиге балтийцы не побеждают с 7 октября: после этого было девять матчей. Да, по составу команда — далеко не «Зенит», но те же «Факел» и «Пари НН» схожи по классу и выступают гораздо увереннее. Калининградцы не забивают уже восемь встреч подряд! Только на невезение тут не сослаться.
После заслуженного поражения от «Оренбурга» (0:1) Игнашевич сказал, что, оказывается, «Балтика» была заметно лучше, а пенальти за чёткую игру рукой был липовым. Видимо, его футбол балтийцев устраивает. Вот только до зоны переходных матчей калининградцам не хватает уже пяти очков. Ситуация пока некритична — впереди треть дистанции. Стоит ли проходить её с нынешним тренером? Есть сомнения.
Кто-то другой
Российская Премьер-Лига умеет удивлять. Вспомнить хотя бы, как неожиданно убрали из «Кубани» того же Гончаренко, из «Спартака» — Валерия Карпина, а из «Локомотива» — Славолюба Муслина и Юрия Красножана. Возможно, что-нибудь подобное случится вновь в этом сезоне? Тот же «Локо» весной уступил «Динамо» (1:2), не справился с «Сочи» (2:2) и с «Балтикой» в Кубке России (1:1, 6:7 пен.). У клуба долгосрочная стратегия, и во многом она связана с Михаилом Галактионовым. Но если побед не будет и дальше, у руководства возникнут к нему вопросы.
Позиции других тренеров выглядят ещё крепче. Тем не менее это вовсе не значит, что они обязательно продержатся в РПЛ дольше Абаскаля и других героев нашего рейтинга.