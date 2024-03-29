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Кого в РПЛ уволят раньше: рейтинг, Абаскаль (Спартак), Гончаренко (Урал), Игнашевич (Балтика), Ромащенко (Ахмат)

Какого тренера в РПЛ уволят раньше?
Георгий Илющенко
Какого тренера в РПЛ уволят раньше?
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Под угрозой находятся сразу несколько специалистов.

РПЛ возвращается после международной паузы для матчей сборных, но после возобновления сезона уже лишилась одного из тренеров. Причём понять логику увольнения Владимира Ивича из «Краснодара» весьма непросто: пара неудач не вычеркнула клуб из чемпионской гонки.

На родине Ивича возмущены его увольнением:
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Тем временем разговоры об отставках других специалистов совсем не беспочвенны. Кого из них уберут первым? И уберут ли вообще? Решать точно не нам, но давайте проголосуем.

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Рейтинг: какого тренера РПЛ уволят раньше?
Гильермо Абаскаль, «Спартак»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Гильермо Абаскаль, «Спартак»

О непригодности Гильермо Абаскаля для «Спартака» говорят ещё с момента его назначения, а состоялось оно полтора года назад. За это время испанец так и не убедил в своей необходимости. Третье место в прошлом сезоне — неплохой промежуточный результат, но в нынешнем будет сложно оказаться даже в топ-5. Команда отлично съездила в Петербург и засушила там нули, но тем не менее с «Факелом» оказалась совершенно беззубой (0:2). И такое произошло далеко не впервые.

В эпоху импульсивного Леонида Федуна такого иностранца давно уже убрали бы. Нынешнее руководство красно-белых куда более терпеливо, и это круто. Но по ходу сезона у спартаковцев были две ужасные серии в РПЛ: с тремя поражениями и ничьей в августе-сентябре, а также с одной победой в пяти матчах в октябре-ноябре. Есть ли смысл ждать ещё одну, которая к тому же наметилась? Возможно, время для перемен всё-таки наступило?

Мирослав Ромащенко, «Ахмат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
2 место

Мирослав Ромащенко, «Ахмат»

На мой взгляд, Ромащенко вообще не должен быть в этом списке. Но мы долго спорили в редакции и решили включить сюда и его. Всё-таки «Ахмат» возле зоны переходных матчей — явление необычное. Грозненцы с середины сентября по начало декабря ни разу не победили (девять матчей, три ничьих) и смотрелись блёкло. Но экс-помощник Станислава Черчесова принял команду по ходу чемпионата. А когда поработал с ней в межсезонье, прогресс стал заметен.

«Ахмат» даже в меньшинстве боролся и имел моменты в матче с «Динамо» (0:2), победил «Урал» (1:0) и прошёл в Кубке «Волгарь» (2:1). Плюс в декабре обыгрывал «Спартак» (2:1). И всё же до зоны стыков всего лишь одно очко, а календарь у команды непростой: далее выезды в Казань и к ЦСКА, а также встреча с «Локомотивом». Несколько неудач, и возможно увольнение — чтобы встряхнуть футболистов и остаться в РПЛ.

Виктор Гончаренко, «Урал»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3 место

Виктор Гончаренко, «Урал»

Екатеринбуржцы на старте сезона были великолепны: 13 очков в пяти матчах и заслуженное первое место наравне с «Краснодаром». А потом команда внезапно посыпалась: одна (!) победа и три ничьих за 15 игр. Больше «Урала» в РПЛ не пропускает никто (33 гола) — хаотичная игра «шмелей» в обороне разочаровывает, независимо от количества защитников на поле. И вот команда уже в зоне переходных матчей.

Уральский босс Григорий Иванов утверждает, что полностью доверяет тренеру: «Гончаренко будет работать и исправлять ситуацию. Он все проблемы команды видит и знает, что надо делать». Но это сейчас. А если серия без побед увеличится и ситуация станет критичной? Такой расклад чудом точно не станет. Вечный спаситель «Урала» Александр Тарханов наверняка не против очередного захода.

Сергей Игнашевич, «Балтика»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

Сергей Игнашевич, «Балтика»

Легендарному футболисту пока далеко до аналогичного статуса в тренерстве. Он вывел «Балтику» в РПЛ, но проявляет себя здесь неубедительно. В Премьер-Лиге балтийцы не побеждают с 7 октября: после этого было девять матчей. Да, по составу команда — далеко не «Зенит», но те же «Факел» и «Пари НН» схожи по классу и выступают гораздо увереннее. Калининградцы не забивают уже восемь встреч подряд! Только на невезение тут не сослаться.

После заслуженного поражения от «Оренбурга» (0:1) Игнашевич сказал, что, оказывается, «Балтика» была заметно лучше, а пенальти за чёткую игру рукой был липовым. Видимо, его футбол балтийцев устраивает. Вот только до зоны переходных матчей калининградцам не хватает уже пяти очков. Ситуация пока некритична — впереди треть дистанции. Стоит ли проходить её с нынешним тренером? Есть сомнения.

Михаил Галактионов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
5 место

Кто-то другой

Российская Премьер-Лига умеет удивлять. Вспомнить хотя бы, как неожиданно убрали из «Кубани» того же Гончаренко, из «Спартака» — Валерия Карпина, а из «Локомотива» — Славолюба Муслина и Юрия Красножана. Возможно, что-нибудь подобное случится вновь в этом сезоне? Тот же «Локо» весной уступил «Динамо» (1:2), не справился с «Сочи» (2:2) и с «Балтикой» в Кубке России (1:1, 6:7 пен.). У клуба долгосрочная стратегия, и во многом она связана с Михаилом Галактионовым. Но если побед не будет и дальше, у руководства возникнут к нему вопросы.

Позиции других тренеров выглядят ещё крепче. Тем не менее это вовсе не значит, что они обязательно продержатся в РПЛ дольше Абаскаля и других героев нашего рейтинга.

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