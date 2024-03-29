Какого тренера в РПЛ уволят раньше?

РПЛ возвращается после международной паузы для матчей сборных, но после возобновления сезона уже лишилась одного из тренеров. Причём понять логику увольнения Владимира Ивича из «Краснодара» весьма непросто: пара неудач не вычеркнула клуб из чемпионской гонки.

Тем временем разговоры об отставках других специалистов совсем не беспочвенны. Кого из них уберут первым? И уберут ли вообще? Решать точно не нам, но давайте проголосуем.

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