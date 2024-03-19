Новый сезон Медиалиги: фавориты, нововведения, деньги, Баста и ЧМ среди медиасборных

Большой диалог с Николаем Осиповым и Тимуром Зулкарнаевым: как изменится медиафутбол с новым партнёром и почему «профикам» не нужно бояться.

Медиафутбол беспощаден: всего за пару лет Медиалига растоптала стереотипы о сомнительном шоу, где блогеры и ТВ-звёзды редко попадают по мячу, и оформилась в одну из самых быстроразвивающихся организаций в российском спорте. Клубы РПЛ готовы играть с представителями медиафутбола выставочные матчи. Профессиональные футболисты, тренеры и арбитры уже рассматривают Медиалигу как место работы. Топовые клубы МФЛ шумят в Кубке России. А то, что на некоторых матчах зрителей больше, чем в РПЛ, уже даже не вызывает чувство зависти, это данность.

В апреле футбольная Медиалига откроет пятый сезон. Ожидается, что это будет важный период – выход на новый уровень, в том числе, благодаря дополнительному финансированию от Альфа-Банка, который стал новым генеральным партнёром Медиалиги.

О том, что ждёт медиафутбол вообще и конкретно Медиалигу, мы поговорили с основателем турнира и его президентом Николаем Осиповым и Тимуром Зулкарнаевым, руководителем департамента бизнес-маркетинга Альфа-Банка.

Новые правила, деньги и ЧМ среди медиасборных

Николай Осипов Фото: МФЛ

– Николай, Медиалига движется в пятый сезон. Есть вопрос-штамп: «Где вы видите себя через столько-то лет?» А если отмотать назад на два-три года, какой вы видели Медиалигу в 2024-м?

Николай Осипов: Забегая вперёд, скажу, что мы не заглядывали так далеко, потому что мало кто в нас верил. Наверное, кроме нас самих. Казалось, к 2024 году все наши планы и ожидания вряд ли будут реализованы. Хотелось, чтобы через три года была выстроена уже не только футбольная история, но и целая экосистема медиаспорта или Медиалиги, если брать более устоявшийся бренд. Чтобы в нём присутствовали несколько дисциплин. Вот с мы с хоккеем мы начали эту историю только-только, хотя планировали в прошлом году.

Для нас всё-таки самое важное – команды. И была задача реализовать возможность жизненного цикла развития своей франшизы 11−12 месяцев в году. Потому что сезонность футбола, она, сами понимаете, напрямую зависит от погоды. Нам хотелось, чтобы клубы не жили три месяца в активной фазе деятельности, потом была какая-то пауза, и снова активность. Чтобы Медиалига предоставляла возможность на других площадках продолжать развивать свои франшизы. Чтобы в моменте лига стала закрытой, где каждая франшиза была бы суперклассным, автономным и очень аутентичным брендом.

И мы видели именно такой формат развития в 2025 году. Поэтому 2024-й, наверное, является самым прорывным с точки зрения планов, которые мы заложили в начале года.

– Вы ориентируетесь на какие-то лиги, турниры? Или Медиалига – это совсем другой продукт, не по лекалам?

Николай Осипов: Действительно, это абсолютно новый продукт, который пытается взять лучшие стороны разных видов спорта, в основном, конечно, американских. Некими референсами для многих нововведений служил американский футбол, и конкретно НФЛ, а также НБА, Национальная баскетбольная ассоциация. Это лига, которая не боится из года в год экспериментировать, вводить не только новые правила, но и новые форматы участия для команд. И вообще, может запустить новый турнир внутри турнира, что, в принципе, мы тоже сейчас делаем.

Поэтому референсы были оттуда, но медиаспорт — это история абсолютно новая, которая является уже новым видом спорта как таковым. И мы пытаемся методом проб и ошибок находить идеальное сочетание. А вот таких шаблонов, чтобы взять и повторить, их, к сожалению, не существует.

Спорт — непредсказуемая вещь, полностью похожая на жизнь, а жизнь по лекалам невозможна.

– Что изменится в Медиалиге с приходом нового генерального спонсора? Вопрос и к вам, Николай, и к Тимуру Зулкарнаеву.

Николай Осипов: Для нас [Медиалиги] каждый партнёр и спонсор – это люди, которые поверили в наш проект и помогут сделать его лучше.

Причём лучше не качество картинки или сам продукт, а с точки зрения использования всех возможностей. Чтобы при таком объединении мы дополнили друг друга. Как вы видите, у нас не так много партнёров и спонсоров, потому что главная задача – не превратиться в магазин на диване. Я не пытаюсь хвастаться или как-то выпендриваться, но входящих предложений о партнёрстве достаточно большое количество. Если бы на все соглашались, наш пресс-волл выглядел бы, действительно, как Москва в 90-х – со всеми этими рекламными перетяжками на Тверской. Поэтому мы очень избирательно относимся к партнёрам. И они нас тоже в этом смысле ценят.

Альфа-Банк, например, у меня был вообще первым банком в жизни, моя первая классическая карточка была именно с «Альфой», – и я до сих пор им пользуюсь. Это что-то такое из взросления, становления, юношества. И бренд просто существованием на рынке десятилетиями уже подтвердил знак качества. И для нас партнерство с Альфа-Банком — это огромное имиджевое приобретение, ведь узнаваемость бренда Альфа-Банк и отношение аудитории к нему, очевидно, гораздо выше, чем к Медиалиге. Так что это знак качества, как Ростест, и когда в нас такой партнёр поверил – это огромное приобретение с точки зрения лояльности аудитории. Если уже и Альфа-Банк в Медиалигу зашёл партнёром, значит, Медиалига, действительно, хороший продукт. Получается, мы уже в определённой когорте избранных.

Тимур Зулкарнаев Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

Тимур Зулкарнаев: Я продолжу мысль Николая, но тогда не о причинах расскажу, почему мы стали партнёром Медиалиги, а что именно мы принесём. Наша основная цель – не испортить сам продукт, чтобы мы никаким образом ему не навредили как-то коммерчески – с точки зрения популярности, стабильности и так далее. А наоборот, привнесли что-то: нашу аудиторию, например, большую клиентскую. И она даст какой-то буст развитию проекта. Мы здесь не видим себя как такой большой бренд, который просто налепил свой логотип на что-то, что имеет успех, и успокоился. Скорее, нет.

Мы заинтересованы в том, чтобы проект развивался и мы были соучастниками этого действия.

Второе: мы хотим поэкспериментировать, попробовать некоторые интересные наработки, активации, конкурсы, уже когда начнутся сами игры. Возможностей много, а эксперименты мы любим. В целом у нас политика достаточно открытая с точки зрения каких-то новых возможностей и проектов. Поэтому мы с Николаем сразу сошлись, мне кажется, на первой встрече уже такой мэтч случился. И я думаю, будет синергия, которая нам обоим, нашим брендам, очень сильно поможет.

– Если всё-таки о причинах говорить, Тимур, почему Медиалига? Как выбираете проекты, какие критерии для оценки?

Тимур Зулкарнаев: По-разному, на самом деле, нет какой-то модели, формулы, по которой мы выбираем проекты для партнёрства. Есть какие-то определённые, чисто объективные причины, почему мы активно движемся на территории спорта, включаемся в различные большие проекты, поддержку федерации и так далее.

Первый такой критерий: это вообще проект популярный? Медиалига – точно популярный, она это доказала. То есть мы здесь долго не думали, когда поняли, что есть возможность.

Второе — это проект с потенциалом роста. Медиалига как явление всё ещё новое слово в спорте. Не только в футболе, но и вообще. Плюс всё это на стыке и спорта, где есть аудитория, и шоу-бизнеса, где тоже большая аудитория. Так как мы банк большой, наш интерес охватывает и всю Россию, и разные возрастные группы.

Ну и третий критерий отбора: популярность того или иного вида спорта в стране. И если вы посмотрите, какие виды мы поддерживаем, так или иначе они популярны в России. И лыжи, и биатлон, и художественная гимнастика, и хоккей, и футбол. Да, это сейчас не какой-то большой профессиональный футбол, так сказать, но мы верим, что Медиалига в перспективе по популярности будет не менее значимой частью футбола. Да и уже является.

Николай Осипов: Тим, давай мы немножко проспойлерим, почему я называю этот год прорывным. У нас, во-первых, будет международная повестка очень большая – как летом, так и ранней осенью. И наш партнёр таких проектах тоже заинтересован, скрывать не будем. При первом знакомстве я Тимуру рассказывал, что мы планируем делать, в какую сторону развиваться. Все наши стремления, куда мы метим, мне кажется, заставили Альфа-Банк посмотреть на нас как на действительно очень перспективный и только-только начинающий набирать обороты проект. В этом году к нашей экосистеме добавятся два вида спорта: хоккей я уже проговорил, а второй будет – падел. Об этом ещё никто тоже не знает.

Ну и международная повестка: речь о больших международных соревнованиях с присутствием России, естественно, под флагом и с гимном.

Это не пустые слова. В индустрии медиаспорта мы будем первыми, кто так громко о себе в этом году заявит. Причём собираемся организовать противостояния масштабные: Россия, Китай, Индия, Бразилия, США, Объединëнные Арабские Эмираты, Индонезия. И всё это под эгидой медиафутбола. Круто же! Реализовать это без большого сильного партнера очень сложно.

– То есть это уже конкретные планы?

Николай Осипов: Это совершенно конкретный турнир, конкретный план – чемпионат мира среди медийных сборных, который пройдёт в ноябре. Летом у нас планируются мероприятия, которые мы сейчас не можем анонсировать, но это тоже будет громко.

– Где пройдёт этот чемпионат мира?

Николай Осипов: Учитывая, что это поздняя осень — вряд ли в России, скорее, либо организуем в Дубае, либо в Китае, на острове Хайнань. Это большой туристический хаб, безвизовый, что очень важно для огромного количества стран. Думаю, вы организовывали мероприятия и понимаете, насколько тяжело подобного рода масштабные события создавать. Поэтому только с большими и сильными партнерами это возможно сделать. Это не хвастовство, не лукавство и не какое-то желание угодить партнёру.

Финал 2DROTS – «Родина Медиа» Фото: «Чемпионат»

Стереотипы, хайп и судейство

– Стереотипы о медиаспорте вообще и конкретно Медиалиге: стало ли их меньше? Многие футболисты в России по-прежнему критикуют медиафутбол.

Николай Осипов: До сих пор профессиональный спорт видит в нас некую конкуренцию. Многие считают, что мы зашли в футбол, например, чтобы составить конкуренцию Российской Премьер-Лиге или РФС. К счастью, две эти организации давно понимают, что мы не конкуренты, а скорее соратники по одному большому делу — популяризации футбола, развитию любви в молодёжи к этому виду спорта.

Многие спортсмены пока этого не понимают либо просто не хотят в это верить. Может, нет желания потратить время и чуть углубиться в материал. Поэтому они пока до сих пор критикуют то, что мы делаем. Но и нужно отметить, что достаточно представителей профессионального спорта смотрят на медиаспорт как на младшего брата. Понимают, что мы в первую очередь обращаем внимание молодёжи на спорт.

Все же видят, что во дворах, к сожалению, гораздо меньше детей, занимающихся активным спортом, нежели это было в моей молодости. Стало сложнее заставить ребенка оторваться от айпада, клавиатуры. Мы посредством диджитал-продукта под названием «Медиалига» это пытаемся сделать. Через привычную ему картинку, через знакомую механику, но с таким посылом: посмотрел, классно? Теперь вставай и иди повторяй.

– Назовите три аргумента, в чём медиаспорт круче профессионального.

Николай Осипов: Новизна правил, которая делает наш спорт гораздо более смотрибельным. Мы показываем тот же самый футбол с теми же профессионалами, тем же самым оборудованием, теми же самыми машинами ПТС, что и футбол классический, но делаем это немного с других ракурсов, с необычными графическими изображениями.

Мы делаем это с изменёнными правилами, потому что давным-давно в футбольной среде судачат, что чистое время — это плюс. Или, к примеру, история рандомности и некой такой геймификации, которую мы добавляем посредством [правила] красного мяча, — это тоже история, добавляющая больше интереса.

Для нас зелёный прямоугольник — это сцена. И на ней футболисты — актёры в хорошем смысле.

Кто-то делает свою игру хорошо посредством футбольного мастерства, а кто-то благодаря творческому таланту. И вот этот симбиоз выглядит куда более понятно для молодого поколения, чем классический, например, футбол, который мы привыкли видеть. Или наша история с буллиталити, которая зашла на ура, где элемент монетки, подброшенной для пары бьющих футболистов, всегда добавляет мандраж. Ты не знаешь: будешь бить пенальти, или придётся делать выход один на один и обыгрывать вратаря, или исполнять буллит, так как мы привыкли. У нас есть челленджи, которые тоже дают дополнительные преимущества той или иной команде. Есть пресс-конференция с абсолютно доступным, открытым языком. Участники лиги не стесняются выражать эмоции, высказывать мнение или обсуждать различные эпизоды – как судейские, так и например, ошибки – свои и чужие.

Это всё делает футбол немножко другим, более близким для молодой аудитории. Именно на неё мы ориентируемся, плюс, естественно, формат шоу.

«Амкал» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Тимур, но у вас-то уж точно были предубеждения: всё-таки Медиалигу отличает не только инновационность, но и хайп скандалов?

Тимур Зулкарнаев: На самом деле, у нас на повестке даже вопроса такого не было. Я вообще считаю, что, если тема вызывает оживлённые споры, уже хорошо, что нет какого-то единого мнения. Ну да, периодически всплывают мнения какие-то негативные относительно принципов всего этого, этой индустрии, но для нас вообще не являлось это каким-то фактором. Это даёт жизнь всему проекту.

Приведу аналогию: вот лыжи или биатлон, где есть ну очень яркий комментатор. Кто-то его хейтит, кто-то любит, но он дает этому спорту медийность. А там, где медийность, значит, есть интерес, дискуссия, разные мнения и так далее. В этом ничего плохого нет с точки зрения популяризации спорта и всего проекта. Поэтому, думаю, что по мере развития проекта [Медиалига] всё меньше и меньше людей будут его отрицать.

Это то же самое, что отрицать научный прогресс. Когда появились смартфоны, многие боялись, что классическое образование уйдёт в небытие, а оно просто изменилось. Правильно Николай говорит: это в какой-то степени шоу, которое должно развиваться, как и любое другое шоу. Взять театр — он развивается, телевидение тоже меняется. И мы только за, чтобы это всё выходило на новый уровень и добавлялись абсолютно новые фишки, которые были бы востребованы.

Красный мяч Фото: vk.com/media.league

— Вроде правила красного мяча?

Николай Осипов: История с красным мячом родилась во втором сезоне, когда мы немножко решили поэкспериментировать правилами. Тогда появились чистое время, красный мяч, челленджи на просмотр VAR и тому подобное. Но когда мы делали красный мяч, он назывался так просто потому, что должен был визуально отличаться от мяча классического. Вы знаете, что этот мяч придуман вообще для игры зимой на снегу, и он был заметен. Когда у нас появился красный мяч, его называли «бонусный», иногда «оранжевый». А сейчас у нас появился Альфа-Банк, и теперь время, в которое красный мяч будет задействован, называется «Альфа-TIME». Это история, которая вот так совпала: красный цвет, красный мяч, устаканившееся выражение внутри нашего комьюнити. Они настолько классно друг другу соответствуют, суперсинергия получилась.

– Есть вечные темы, в которых профессиональный и медиафутбол похожи: например, судейство. Самые критикуемые люди в медиафутболе – арбитры. Планируются ли реформы судейского корпуса?

Николай Осипов: Судейский вопрос действительно самый обсуждаемый и критикуемый. Это же самая удобная отговорка для любого проигравшего — спихнуть вину с самого себя на кого-то другого. Безусловно, как и все люди, арбитры тоже ошибаются. И ведь ошибки футболистов бывают тоже очень судьбоносные и не менее результативные, повлиявшие на ход игры – незабитый пенальти, например.

Мало кто говорит, когда игрок не забил с двух метров в пустые ворота, что результат игры – полностью вина этого человека. Как правило, все запоминают всё равно какой-то судейский ляп, ошибку.

Чтобы работа арбитров в лиге была максимально комфортной, в первую очередь надо минимизировать количество ошибок, у нас появился VAR. Собственного производства, даже правильнее сказать, «так называемый ВАР». Где судья любой эпизод, вызывающий сомнения в процессе матча, может пойти и посмотреть с огромным количеством повторов.

Иногда это делается по просьбе команд, и это челлендж-история, которая у нас есть, в отличие от футбола профессионального. Что команда в течение одного тайма имеет возможность на один принудительный видеопросмотр в исполнении арбитров. Потому что спорные эпизоды даже у судей вызывают сомнения, а команда имеет возможность это сделать в первой паузе в игре – аут, угловой, ещё что-то. Это тоже очень прикольная история, которая работает. Судья получает возможность без давления посмотреть разные варианты повторов нарушения, а это минимизирует вероятность ошибки.

Но судьи всегда были и будут обсуждаемы. К сожалению, это такая профессия, сколько бы возможностей смотреть повторы им ни давали. Трактовка футбольных правил — отдельный пункт, о котором все забывают. У нас ведь до сих пор в профессиональном футболе, с гигантами-арбитрами и мастодонтами-экспертами, трактовка попадания мяча в руку внутри штрафной разная. Даже увидев на повторе попадание мяча в руку, разные судьи в одном и том же эпизоде – кто поставит пенальти, а кто продолжит игру. Так что это всегда будет дискуссия, предмет для обсуждения.

Судейская бригада финала МФЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Увидим ли мы новые лица среди арбитров, возможно, кого-нибудь известного?

Николай Осипов: Конечно, да, потому что мы немножко перевернули к себе отношение даже внутри судейского корпуса профессионального. К нам приходят судьи, которые профессионально работают в Первой лиге. Про РПЛ пока рано говорить. Естественно, квалификация арбитров от сезона к сезону выше. Увеличивается география городов, в которых лига принимает участие, естественным образом увеличивается количественно судейский корпус. Просто невозможно оказаться одновременно в Санкт-Петербурге, Минске и Москве.

И важно, что судьи Медиалигии сами по себе становятся персонажами, которых знает комьюнити. Они не стесняются давать комментарии по своим решениям, которые бывают ошибочными. Но мы это признаëм – и судьи признают. Это тоже дает открытость медиафутболу, в отличие, пока что, от футбола профессионального.

Думаю, кто-то смутно может представить, что после матча судья спокойно даёт интервью, увидев ещё раз свои решения. И где он признаёт свою неправоту или, наоборот, отстаивает своё мнение – главное, публично! – что позволяет зрителю полностью погрузиться в процесс непосредственно самой игры либо последствий матча.

Баста Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Баста и «СКА-Ростов», стадион финала и за кем следить

– Тимур, амбассадоры «Альфы» могут войти в какие-то команды? Или просто – увидим ли мы их в лиге?

Тимур Зулкарнаев: У нас здесь тоже некий мэтч получился, который мы специально не продумывали. Мы работаем с Васей Вакуленко, с Бастой, который наш амбассадор. Коль, с этого сезона его команда уже заявлена?

Николай Осипов: Да, с этого сезона команда Басты «СКА-Ростов» является полноценным участником Медиалиги.

Тимур: Да, ну и, помимо того, что его команда будет участвовать, возможно, будут какие-то его выступления.

— Басту и «СКА-Ростов» критиковали, потому что команда попала в пятый сезон без отбора. Баста, по сути, едва ли не единственная звезда команды. Как относитесь к этим обсуждениям? Аудитория имеет право возмущаться?

Николай Осипов: Аудитория имеет право на диалог. Это мы ценим и очень уважаем, что в профессиональном спорте часто отсутствует. Баста является большим брендом, большим шоуменом, но я в курсе внутрянки команды и понимаю, что он не единственная звезда в составе. Официальной презентации команды ещё не было, и я знаю, что огромная команда «Газгольдера» (Gazgolder – продюсерский центр Басты. – Прим. «Чемпионата») трудится, чтобы это был большой инфоповод – не только в индустрии спорта, но и в сфере развлечений, шоу-бизнеса в России.

Все скептики, критикующие, что эта команда напрямую попала в сезон, в ближайшее время убедятся в правоте нашего выбора. Ещё в конце года прошлого мы знали, что СКА будет в сезоне. Потому что таких команд две, которые нам доказали как руководителям лиги свою состоятельность: в личных беседах, в огромном количестве предоставляемой информации, в том числе и контентной. Это DMedia и «СКА-Ростов».

Одна команда представляет целую страну, вторая – огромного человека и суперкейс, где футбол профессиональный вдумчиво, наверное, и не один раз взвешенно был заменён на футбол медийный. Потому что здесь аудитория этой команды может увидеть ещё более интересный, яркий, самобытный клуб, за который они болеют, если я не ошибаюсь, больше 30 или 40 лет.

Финал МФЛ в «Лужниках» Фото: vk.com/media.league

– Уже известно, где пройдёт финал?

Николай Осипов: Есть несколько классных локаций. Наши любимые «Лужники», которые стали местом для финала третьего сезона с посещаемостью в 23 тысячи. Это был второй по посещаемости матч в Москве вообще за прошлый календарный год, если не брать матчи сборной. Безусловно, финал этого сезона может принять Питер, который летом прекрасен, и «Газпром-Арена» – стадион, на котором Медиалига ещё не играла. Рассматриваем вариант Ростова-на-Дону. И есть самая восточная точка в которой Медиалига ещё не бывала – стадион чемпионата мира в городе Екатеринбурге, в огромном потрясающем мегаполисе.

Выбираем из четырёх прекрасных стадионов ЧМ-2018, потому что ждём новых рекордов посещаемости. В «Лужниках» было 23 тысячи, Волгоград – 22 тысячи, это финал прошлого сезона с Маканом (MACAN – рэп-исполнитель. – Прим. «Чемпионата») как хедлайнером.

Мы готовимся к тому, что цифра в 30 тысяч зрителей точно будет преодолена, а стремимся к 50 тысячам. Что будет феноменальным количеством зрителей на матчах в Медиалиге в целом.

Для нас важно, чтобы площадка реализовала наши технические задумки. Поскольку мы стремимся к формату Супербоула: хотим, чтобы свет, звук, атмосфера и сценарная проработка соответствовали одному из лучших спортивных шоу 2024 года, которое будет в нашем исполнении представлено для аудитории.

Тимур Зулкарнаев: Для нас это всё тоже, естественно, очень интересно, мы заинтересованы, чтобы это всё прошло в таком рекордном формате с точки зрения аудитории. В рамках больших-больших событий, финалов у нас будут особые условия для клиентов. Но пока без деталей. Скорее, это нам на проработку.

Матч МФЛ на стадионе Фото: vk.com/media.league

– Вы сказали об аудитории – и на Медиалиге действительно много болельщиков. Есть ощущение, что клубы РПЛ, скажем, если не завидуют, то ревнуют. Как вы к этому относитесь и должны ли медиаклубы «делиться» своими болельщиками?

Николай Осипов: Ревность со стороны клубов РПЛ, мне кажется, прошла. Сейчас почти каждая команда РПЛ видит заинтересованность в коллаборациях с футболом медийным. Ни для кого не секрет, что аудитория футбола профессионального стареет, а аудитория футбола медийного – взрослеет. Это две большие разницы, если вдуматься в значение этих слов.

Чтобы аудитория футбола в целом в нашей стране множилась, синергия взаимоотношений футбола профессионального и футбола медийного должна быть. Молодому поколению мы объясняем и прививаем любовь к футболу куда более доступным языком для них, нежели футбол профессиональный.

Для меня как почти сорокалетнего человека футбол профессиональный выглядит интересно, но я вспоминаю себя или ставлю себя на место 15−20-летнего мальчишки. Ему интереснее смотреть на человека, который для него же является инфлюенсером с точки зрения контента, каких-то единиц творчества и, безусловно, ещё и неплохой футболист. Всегда два в одном перевешивает просто какую-то «футбольность», спортивную вовлечённость.

Александр Овечкин играет за «Динамо» в матче с 2DROTS Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Команды РПЛ активно с нами взаимодействуют. ЦСКА и «Динамо» играли выставочные матчи с нашими двукратными чемпионами 2DROTS. «Динамо» играло с «Амкалом», «Крылья» – со сборной Медиалиги. ФНЛ тоже собрала сборную, чтобы сыграть с нашей. Существует масса коллабораций, как, например, у клуба «Родина», который сделал медийную команду. В Нижнем [Новгороде] делают медийный клуб, «Чертаново» – тоже создаёт медийный клуб. Я не исключаю, что ещё кто-то из профессионального футбола будет рассматривать создание медийной команды – просто как одно из направлений развития клуба в целом.

Вопрос только в философии и идее, которая закладывается в новые команды. Но уже не секрет, что коллаборации, в том числе и Российского футбольного союза по привлечению команд из медиафутбола в Кубок России, – это суперуспешный кейс для популяризации вида спорта и здорового образа жизни в целом.

«Чисто Питер» Фото: vk.com/media.league

– За кем ещё из новичков МФЛ надо следить, помимо, «СКА-Ростов»?

Николай Осипов: Таких команд к пятому сезону подобралось девять. Как бы это ни звучало, мы можем себе позволить только четыре. И до сих пор ломаем голову, кого из них выбрать полноценными участниками сезона нового, а за кем продолжать следить в межсезонье.

Для меня самобытным коллективом является Lotus, имеющий прямое отношение к музыкальному лейблу. Похожую команду по концепции создал звукозаписывающий лейбл Rocket. Есть команды интересные, например, «Тандем», где одним из главных лиц является Георгий Черданцев – один из главных скептиков медиафутбола ещё в прошлом году. Сейчас он полностью пересмотрел своё отношение и позиционирование к данному спортивному событию.

Интересная команда, безусловно, у Нижнего [Новгорода], где молодые ребята, многим из которых нет и 20 лет, при поддержке профессионального клуба стараются делать контент. Достаточно самобытный такой региональный медиафутбольный проект.

Офигенная команда, ну опять-таки по моим каким-то убеждениям, это коллектив из Казахстана, который называется «Впорядке». Ребята представляют тоже целую страну. Их контент, отношение к контенту тоже сильно отличается от того, что привыкли видеть мы.

Азамат Мусагалиев Фото: vk.com/media.league

Много интересных коллективов. Повторюсь, девять — это цифра, которая у нас сейчас должна превратиться в четыре. И хочется сделать выбор максимально правильный, чтобы каждая из команд, которая в лигу пришла, была не командой-однодневкой, а командой, которую мы с гордостью ставим всем в пример. Как «Чисто Питер» – новичок прошлого сезона, или «ФК 10», «Козлы», которые были новичками второго сезона. Насколько ярко они раскрылись, что сейчас сложно представить Медиалигу без этих коллективов. Да и вообще индустрию в целом без Азамата [Мусагалиева] и [Дениса] Дорохова. Или же без Александра Ивановича Медведева и Анатолия Тимощука, причём [Владислава] Радимова в качестве главного тренера и сумасшедшего спикера.

Думаю, многие зрители и читатели профессионального футбола заметили, насколько Радимов ярко раскрылся как спикер, который не щадит ни Лещука, ни кого бы то ни было ещё. Радимов настолько ярко высказывается, что Андрей Сергеевич Аршавин уже, кажется, на втором месте с точки зрения цитируемости среди представителей Питера.

Хаким Зиеш и «БейБеги» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Кого-то ещё планируете заманить из РПЛ? Ведётся ли вообще предметно работа в этом направлении или уже поток такой, что приходится выбирать?

Николай Осипов: Вовлечённость футболистов есть. Но пока ещё у некоторых клубов РПЛ есть определённые ограничения по медийной активности своих представителей. Если помните, у нас был суперинтересный и самобытный проект с названием «БейБеги», который представляли Джикия и Соболев.

И я даже успел побывать в топах цитируемости со своим высказыванием, что Абаскаль, который запрещает ребятам медийно о себе заявлять, заслуживает отставки – просто потому, что и результатов у клуба нет, и пацанам развиваться не дает.

В общем, есть ограничения. Помните, у нас было дерби на спартаковской арене, где «БейБеги» попал на команду «Народная», поддерживаемую фанатскими группами «Спартака». Соболев должен был сыграть вместе с Джикией, планировалось участие Промеса, куда вообще приехал Хаким Зиеш! Человек недавно на чемпионате мира фееривший. Матч был, а ребятам играть запретили.

Я уверен, если бы Леонид Викторович Слуцкий не получил назначение в Китае, мы бы увидели в этом сезоне команду Дзюбы-Слуцкого.

Сумасшедший тандем, который мог бы затмить многих старичков в лиге по яркости и самобытности. Но я думаю, что всё не за горами. Леониду Викторовичу, безусловно, успехов на новом тренерском поприще. Мы всегда ждём его с распростёртыми объятиями, потому что Дзюба без Слуцкого – то же самое, что картошка фри без кетчупа. Надеюсь, цитата никого не обидит.

Николай Осипов (справа) Фото: МФЛ

– Как относитесь к опасениям, что излишняя «профессионализация» убьёт дух медиафутбола и Медиалига просто превратится в ещё одну лигу «профиков»?

Николай Осипов: Это невозможно. Ребята, которые приходят сейчас из профессионального футбола в футбол медийный, прекрасно понимают, что развиться здесь возможно, только если ты творчески и креативно подходишь к своему собственному бренду. И как человека, и как футболиста. Футбол медийный «профиков» переваривает и перемалывает очень быстро. Если ты приходишь сюда и остаёшься просто футболистом, ты должен быть на голову сильнее всех, ярче всех на поле. Тогда ты запоминаешься футбольным мастерством и о тебе говорят как о суперфутболисте.

Большинство ребят пытаются, а самое главное – у них хорошо это получается, совмещать свой медийный творческий рост, креатив и футбольные выступления. Таких очень много. У нас есть мальчишки, которые сейчас спокойно могли бы играть в командах как минимум ФНЛ, а кто-то и в РПЛ не был бы худшим.

Василий Маврин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Это Вася Маврин, звезда «Амкала». Это Миша Прокоп, который сейчас в «Родине Медиа». Это Кирилл Бирюков, парень, который играет за «Титан». Они все по футбольному мастерству не уступают и по физической подготовленности. Влад Ослоновский, звезда 2DROTS. Дима Сычев – вратарь, который в Кубке России против «Химок» и других команд ФНЛ отбивал по три пенальти подряд.

Эти все ребята сейчас спокойно могут играть в футбол профессионально. Более того, у нас же есть кейсы успешные, где мальчишки из медиафутбола уходили в команды профессиональные, становились весомыми футболистами, решающими турнирные задачи. Тот же самый Боря Фартуна, который ушел из 2DROTS в «КамАЗ», – неоднократно получал звание лучшего игрока тура и попадал в символическую сборную ФНЛ. У нас есть Кирилл Маляров, который попал в «Балтику» и с ней из ФНЛ выбрался в РПЛ, сейчас является одним из основных игроков калининградской команды.

Таких кейсов очень много. И если ты хочешь развиваться футбольно, пожалуйста, Медиалига — сумасшедшая площадка для этого. Хочешь развиваться медийно или совмещать одно с другим, лучше вообще не придумать чемпионата, в котором ты мог бы это себе позволить делать.

Ребята-футболисты, которые приходят, они делают футбол смотрибельным. Всё-таки не надо забывать, что мы полтора часа тратим на соревнования на зелёном прямоугольнике. Поэтому футбол становится смотрибельнее, а их творческое развитие — это лишь вопрос времени и заинтересованности клубов.

Отар Кушанашвили и Дмитрий Егоров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тот же Дима Егоров – один из самых ярких представителей медиафутбола, как никто другой может научить, подсказать или развить футболиста-молчуна. Получится человек, который через полгода-год сможет собственноручно записывать и вести блоги, подкасты или снимать какой-то очень яркий интересный контент. Чем, например, сейчас занимается Сергей Кутузов, игрок «десятки». Парень сыграл огромное количество матчей в профессиональном футболе, пусть и на уровне КФК. А сейчас ведёт шоу, набирающие по 100 и более тысяч просмотров. Вот – попал просто в нужное русло. Сначала школа 2DROTS, потом Азамат с Дороховым и Medium Quality (продакшен-компания, специализирующаяся на производстве видеоконтента. – Прим. «Чемпионата») в целом. И вот этих ребят с удовольствием привлекает РФС как инфлюенсеров, Игры будущего как спикеров, которых зовут профессиональные клубы, чтобы матч-дэй выглядел максимально интересным и привлекательным для аудитории.

Деньги, свой стадион и будущее

– Если не секрет, какого размера будет призовой фонд пятого сезона? И будет ли дополнительное вознаграждение за медийную активность?

Николай Осипов: Давайте начнем тогда с меня. Призовой фонд в этом сезоне будет ещё больше, мы метим в круглую цифру «10». И это будет самый большой призовой фонд за всю историю медиафутбола. По поводу индивидуальных наград, личных призов, думаю, Тимур лучше ответит.

Тимур Зулкарнаев: Мы хотим сделать специальные номинации, пока не знаем одну или несколько, условно на «Альфа-команду» или на «Альфа-футболиста». И это будут специальные денежные призы: лучшая команда тура получит 300 тысяч рублей, автор лучшего гола сезона – 500 тысяч рублей и кубок в виде красного мяча. Было бы странно, если бы титульный партнер в виде банка не организовал бы что-то такое. Мы точно хотим привнести дополнительный стимул и для команд, и для футболистов.

– На какой стадии проект собственной арены Медиалиги? Уже и название можно взять, по идее.

Николай Осипов: Летом мы официально презентуем и откроем арену. Сейчас у нас стадия строительства административного корпуса. Мачты освещения на стадионе уже стоят, и он преобразился, получил очертания футбольной арены. Как только сойдет снег, мы положим газон, потому что все работы по подготовительной части были готовы ещё в прошлом году. Мы ушли в зиму, ну так получилось, сезонность. Так что несколько матчей или даже несколько туров сезона пятого мы, вполне возможно, увидим на домашней арене стадиона Медиалиги.

По поводу нейминга. Безусловно, как люди, имеющие прямое отношение к бизнесу и к организации, которая живет только на собственные средства, привлечённые от коммерческих партнёров, мы будем заинтересованы, чтобы нейминг мог каким-то образом материализоваться. Но есть наше комьюнити: одновременно очень токсичное по отношению друг к другу, при этом, когда происходят какие-то резонансные ситуации, оно, наоборот, объединяется и всегда готово сплотиться.

Совсем недавно один из ребят, который вообще зарождал медиафутбол, ушёл из жизни – Никита Финито. И кто-то из стримеров вкинул идею, что было бы здорово увековечить имя Никиты каким-то значимым событием, премией, ещё чем-то. И вот одной из идей было назвать стадион в Медиалиге именем Никиты.

Да, Никита, может быть, в нашей лиге не так много успел поиграть. Но эта идея мне очень нравится. Нужно просто правильно её преподнести, и вполне возможно, что стадион Медиалиги будет носить имя Никиты Финито.

Никита Финито Фото: vk.com/media.league

Почему бы и нет, можно и сочетать несочетаемое, в чëм мы прославились. Дать и такую большую социальную историю в память о нашем друге, и одновременно сопоставить это с неймингом, который может нам дать дополнительные средства для развития.

В том числе и стадиона, потому что у нас будет там минимум два больших экрана, что для маленьких стадионов большая редкость. И очень уютный стадиончик получится. А главное — это расцветка, потому что у нас будет футбольное поле трёх цветов. Один из которых классический зеленый, второй белый — разметка, и третий — это будет цвет партнера, может быть, нейминг которого стадион будет носить. Будет это «Альфа-Банк», значит, добавим красный. Будет это наш генеральный партнёр в лице Winline, значит, добавим оранжевый. И тем самым поиграем на трёхцветном стадионе.

– У сборной России новая форма и новый технический спонсор. Может ли Медиалига стать полигоном, где будут появляться, развиваться российские бренды спортивной экипировки?

Николай Осипов: У нас с этого сезона будет уникальный мяч, технология и внешний облик которого – только внутри Медиалиги. У нас есть компания-партнёр, которая делает форму и одежду персонала лиги, питерская компания «Ракурс». Это наш партнер, который ещё и мерч Медиалиги производит в том числе. Я не рекламирую, а объясняю, что мы уже и так как полигон в хорошем смысле этого слова. И так уже с российскими брендами спортивной экипировки взаимодействуем максимально успешно. Форма сборной лиги, например, в стиле художников-авангардистов – к числу которых мы и себя причисляем, всё-таки мы в авангарде прогрессивного, современного развития спорта – она уникальна.

«Родина Медиа» — победитель МФЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Выделить явного фаворита сезона сложно, но давайте попробуем хотя бы дать мини-прогноз. Как выглядит пятёрка главных претендентов на победу в новом сезоне?

Николай Осипов: Ну, пятёрку назвать не так сложно. Есть победитель Суперкубка, лучшая команда 2023 года — это «Родина Медиа». Есть двукратные чемпионы 2DROTS. Есть шестикратный финалист всех турниров, в которых они участвовали, но ни разу не побеждали — это «БроукБойз». Всегда есть гранд под названием «Амкал», который сильно реформировался в этом году. И, мне кажется, уже права на ошибку у данной команды в глазах болельщиков нет. Так что мы смело можем представить себе «Амкал» в числе полуфиналистов. Хотелось бы, по крайней мере. Безусловно, есть чемпион четвёртого сезона – «Титан». И всегда очень перспективная и самобытная, а в этом году ещё и очень сильная по составу, команда «ФК 10». Вот эти шесть команд для меня явные фавориты, попадание каждой из которых в полуфинал не будет сюрпризом.

«БроукБойз» Фото: vk.com/media.league

При этом у нас есть выскочки из «Эгриси», которые были бронзовыми призёрами прошлого сезона. Есть «СКА-Ростов» – тёмная лошадка. Есть супер «Чисто Питер» – когда у тебя в составе появляются Тимощук и Анюков, можно ждать чего угодно. Также, думаю, сильно пошумит команда из Беларуси DMedia, потому что лучшие представители медиафутбола данной страны в этом коллективе подобраны. И это тоже не будет сюрпризом, если мы увидим какую-то из вышеперечисленных команд среди полуфиналистов.

– Тимур, что в 2024 году ждёт индустрию партнёрств в спорте вообще?

Тимур Зулкарнаев: Не думаю, что есть какой-то уникальный тренд. В индустрии спорта большое место в спонсорстве и партнёрствах имеют букмекерские компании. И мы знаем даже бюджеты этих букмекерских компаний. По сути, это единственная территория, где они подвигаются. Эта тенденция продолжится, и я не вижу, чтобы бренды из других категорий становились большими титульными партнёрами тех или иных больших событий, клубов и так далее. Это происходит, но не так масштабно, потому что другим отраслям тяжело соперничать с букмекерами на территории спорта.

Думаю, мы в какой-то степени будем примером такого умного партнёрства, когда не ставим своей целью всё вокруг переименовать.

Хотя, конечно, мы не против, когда понимаем смысл этого. Но мы больше верим в такой формат умного партнёрства, когда партнёр своим ресурсом, не только денежным, но и информационным, и количеством просто клиентов, силой бренда добавляет значимости – клубам, событиям, матчам, федерациям и так далее. Это первое.

Второе: наши эксперименты с Медиалигой, когда мы какие-то номинации устраиваем, нативно встраиваемся в правила, как, например, с красным мячом, это будет развиваться. Спорт всё равно будет идти в сторону шоу-бизнеса, в хорошем смысле слова. Поэтому в 2024-м будут первые шаги. Дальше, 2025−2026-й, я думаю, что уже будет соревнование не бюджетов, как ранее, а именно гонка смыслов – кто привнесёт больше интереса в проекты и в партнёрство.

– За кого будете болеть, Тимур?

Тимур Зулкарнаев: О-ох, я ждал этот вопрос. У меня двойная позиция: с одной стороны, конечно, буду поддерживать команду нашего амбассадора, однозначно просто, – за «СКА-Ростов» Басты. Но и как человек, родившийся в Петербурге, буду болеть за питерскую команду – «Чисто Питер».

– То есть два клуба с административным ресурсом входят в сезон.

Тимур Зулкарнаев: Хах, нет, мы никаким образом не будем даже как-то рядом влиять на что-то. Просто внутри себя будем теплить надежды, что эти команды себя проявят. Спортивный принцип победит в любом случае.

Alfa Future People Фото: vk.com/media.league

– Может ли пойти обратный процесс, когда медийные футболисты появятся в каких-то необычных проектах, вроде музыкального фестиваля Alfa Future People? Или он закрылся?

Тимур Зулкарнаев: Alfa Future People не закрылся, просто мы его со времён пандемии не проводили и пока не проводим, но в глубине души очень верим, что его как-то возродим. Но, помимо Alfa Future People, у нас много других проектов, разных мероприятий. Начиная от благотворительности и заканчивая собственными большими мероприятиями. И почему нет? Мы разные форматы продумывали. Например, у нас есть мероприятие для предпринимателей, которое собирает по городам, по тысяче-две. И там, помимо спикеров непосредственно про бизнес, есть вдохновляющие истории: Илья Авербух, который большой спортсмен, но ещё и бизнесмен. Поэтому с Николаем мы обсуждали тоже эти возможности синергии.

– Завершим тем же, с чего начали: где вы видите себя, Медиалигу, партнёрства через пять лет?

Тимур Зулкарнаев: Сложно говорить на пять лет вперёд, мне бы хотелось, чтобы это было одно из самых грандиозных и масштабных событий. В целом не только в индустрии спорта, но и вообще. По меркам всей страны, а может быть, не только страны. Думаю, это будет индустрия, в которой будет аудитория не десятков тысяч на стадионах, а миллионы и миллионы людей, вовлечённых людей – будь то зрители, игроки, болельщики, комментаторы и так далее. Я верю в супермасштаб всего проекта и что будут подтягиваться и другие партнёры – все возможности для этого есть.

Николай Осипов на финале Фото: МЛФ

Николай Осипов: Я пока себя не научил пятилетками выстраивать планы, поэтому буду говорить о перспективах на три года. Я больше чем уверен, что индустрия Медиалиги будет покрывать через три года минимум три четверти территории нашей планеты. Я больше чем уверен, что геополитические разногласия, которые сейчас существуют, к этому времени будут преодолены. И люди, которые сейчас стоят у зарождения индустрии Медиалиги, будут с огромным удовольствием видеть себя внутри огромных международных проектов. По футболу, хоккею, по другим видам спорта, которые смело будут тиражироваться как на федеральных каналах, так и на диджитал-платформах. И таким эволюционным способом превратятся в отдельный вид спорта или вообще в отдельную индустрию. И мы будем себя считать родоначальниками этой истории.

Я верю, что внутри России это будет по-прежнему один из самых интересных спортивных проектов. А по меркам международным – это сможет впоследствии сформироваться в нечто похожее на большой медиахолдинг. Где, возможно, будут своё телевидение, пресса, своё приложение даже, наравне с DAZN как референс. Где трансляции Медиалиги по разным видам спорта будут настолько цикличны и настолько постоянны, что появится просто новая индустрия. Как в какой-то момент времени появились смешанные единоборства.

Это вообще лучший пример: вид спорта, которого не существовало, но который объединил многое из того, что было классическим. Так что я для себя ставлю такую цель, что Медиалига станет новыми смешанными единоборствами с точки зрения появления нового вида спорта во всём мире.