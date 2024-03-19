«Наследие Уткина исполинских размеров!» Как друзья и коллеги прощаются с Василием

Сегодня, 19 марта 2024 года, не стало Василия Уткина. Новость стала по-настоящему шокирующей. Свои глубочайшие соболезнования оставляйте тут.

Теперь же слово тем, кто был близок с Василием. Тем, кому посчастливилось пересечься с ним по жизни. Эту искренность переоценить трудно.

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Валерий Карпин:

«Я в шоке. Мы не просто общались, а именно дружили. Я могу называть его другом. Любой разговор с Уткиным был интересным. Умный, начитанный, образованный, понимающий. Только хорошие слова могу про него сказать. Самое главное, что всегда с ним было интересно».

Георгий Черданцев:

«Эх, Василий, Василий… Пусть земля будет тебе пухом…

Есть люди в творчестве, которые меняют профессию. На это способны единицы среди актёров, режиссёров, представителей других творческих направлений. Они приходят и делают что-то такое, чего никто не делал до них. Они рушат стереотипы профессии и раздвигают её границы.

Вася Уткин сделал это в профессии спортивного комментатора. Он изменил язык комментария. В художественной литературе на это способны только великие литераторы. Вася любил литературу и прекрасно знал её. И он стал комментировать первым в постсоветское время на ярком, современном, изысканном русском языке. Вася изменил язык профессии спортивного комментатора. И оставил в ней большой след. Спасибо, Вася, за «Футбольный клуб». Это была и остаётся, на мой взгляд, лучшая, настоящая журналистская передача (так Вася всегда сам говорил — не программа, а именно передача) спортивного телевидения России», — монолог комментатора в его телеграм-канале.

Василий Уткин (в центре) и Георгий Черданцев (справа) Фото: из личного архива Георгия Черданцева

Александр Кержаков:

«Смерть Василия Уткина — очень трагическая и неожиданная новость. Не помню, когда мы последний раз разговаривали с Василием, но был период, когда я возвращался в Россию из Севильи, и тогда мы часто общались. Мы даже комментировали «Бетис» — «Севилья» в 2008 году. И на победный финал Кубка УЕФА он приглашал меня в студию.

К сожалению, Россия потеряла одного из самых талантливых спортивных журналистов, комментаторов. К сожалению, в последнее время мы не слышали его на телевидении. Это большая проблема для ТВ, в частности спортивного и футбольного. Мы все любили «Футбольный клуб», который открыл для нас большое количество комментаторов, которые сейчас работают», — слова легенды «Зенита» Александра Кержакова для «Чемпионата».

Александр Мостовой:

«Читаю новости, ужасно. Василий Уткин мне всегда помнился и будет помниться. Мы начинали в футболе, а он начинал свою деятельность в журналистике. У меня никогда не было с ним проблем, хотя знаю, что у многих они были. Но это работа такая. Как бы ни хотелось, но мы видели, в каком состоянии Вася пребывал последние годы. Наверняка это связано с этим. У меня даже многие записи «Футбольного клуба» тех лет остались. Василий всегда брал у меня интервью», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Василий Уткин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дмитрий Шнякин:

«В дни смерти колоссов своих профессий всегда вопросом задаюсь: а что осталось? Это не всегда и не для всех важно, но если речь о могучей публичной фигуре, то от вопроса не увернуться: наследие-то какое?

И знаете… Даже самый отчаянный хейтер, самый нахальный или аргументированный критик, а то и самый свирепый идеологический противник не имеет шансов не признать: наследие Уткина исполинских размеров! Оно живёт в умах и речах десятков комментаторов. Им пользуются продюсеры, менеджеры, блогеры. Это наследие — в рестайлинге всего спортивного телевидения страны. Наши болельщики воспринимают футбол и как шоу — это тоже труды Уткина. Да, кто-то футболом увлёкся благодаря его талантам. Эти таланты выплёскивались за рамки крохотной индустрии спортжурналистики страны: Уткин показал, что можно стать звездой и на других кнопках ТВ. Можно даже в кино сыграть, ведь комментаторство — это тоже немного лицедейство.

Вызывающая манера общения в соцсетях, изощрённые словесные атаки — ими не стесняются пользоваться многие спортжуры… Не будем спорить про отца-основателя стиля, верно?

Он сотням дал шанс, многим помог в быту. Вспоминаю креативного игрока, которого я ему привёл. Вася моментально обеспечил пацана заработком, трудоустройство предложил — Уткин окутывал теплом и заботой тех, в кого верил, кем очаровывался. И продюсировал этапы их жизни. А это уже наследие, о котором каждый из воспитанников расскажет сам. Есть целая футбольная команда таких.

Да, было много демонов внутри. Была, как мне кажется, особая форма саморазрушения — уколы и удары по людям, которые всегда были за Васю. Но даже в странных и сложных загонах Вячеславыча был свой шарм. И своё наследие, конечно: есть те, кому раны, нанесённые Васей, помогли укрепить иммунную систему. Становились сильнее.

«Вася, здоровенный такой, пробил собою стену, оставив в ней дыру — и вы уже спокойно через неё прошли», — так описывал наследие Уткина гениальный Розанов. Теперь вот встретятся вновь, поговорят наконец.

Всего 52 года — и СТОЛЬКО всего осталось!»

Дмитрий Шнякин и Василий Уткин Фото: кадр из видео

Евгений Башкиров:

«Помимо всего доброго, вдохновенного и наполненного благодарностью в отношении Василия Уткина, в голову приходит такое воспоминание: 2011 год, я закрываю хвосты в университете, готовлюсь к летней сессии и продолжаю восстанавливаться после операции на коленном суставе. Дождливый день, одна из тягучих пробежек на зенитовской базе. Бег по кругу. Вопреки всему, в одиночестве, в поиске смысла.

Избранный плейлист нарушает звук прорывающегося звонка:

— Алло, Евгений? Это Василий Уткин. Мне тут Влад Радимов сказал, что у тебя была жуткая травма и операция, что будущее туманно. А давай к нам, Евгений? Не отчаивайся, ещё многое впереди. Попробуем?..

Быть может, действительно, один человек – это ещё ничто, и кто-то другой должен его окликнуть, чтобы он стал человеком.

Кроме семьи и друзей, именно звонок от Василия в тот момент вдохнул во мне жажду жизни. Напомнил, что это не бег по кругу, что всё имеет развитие, что будущее не определено, но, вполне возможно, наполнено нашими следующими шагами и словосложением о друг друге. Что есть кто-то рядом.

Один из человеческих голосов моей футбольной жизни. Светлая память», — написал Башкиров в своём телеграм-канале.

Евгений Башкиров Фото: vepsu.fi

Станислав Минин:

«Не хочется ничего писать, всё кажется пафосным, пошлым или вообще враньём. Вася был больше любой профессии. В революции нашей профессии он стал самым значимым. Значимость остальных долгое время подсвечивал он сам. Если об этом говорить, то он не умер. Он жив в своих работах и учениках.

А с Васей-человеком мы были близки. И общие дела делали. И за одних и тех же людей переживали. И за самого Васю приходилось переживать. И все последние годы общались кое-как. Урывками. Привет. О, как дела? Ну что, взяли нападающего? А как тебе Прош? А не правда ли, хорош наш Алхаз? Занят? А, ну ладно, потом…

Много нужно было ему сказать. Но всё потом. А «потом» уже не наступило, всё оставил при себе. «Вы знаете, есть такая птица. Она не просто на зиму не улетает, ещё и птенцов выводит». Это в первом тайме. «Реал» играл. И вдруг в середине второго: «Да, кстати, эта птица — клёст!»

Или… Комментируют «класико» с Тёмой Борисовым:

Вася: Юмтити…

Тёма: Василий, это же Серхи Роберто!

Вася: И что? Я могу перепутать Юмтити и Серхи Роберто. Я же не расист.

Посмотрите его недавнюю программу с Юзефович. Он там говорит про книги. И про Финголфина. Я всегда вспоминаю Васю, когда где-то читаю это имя.

В апреле придём на «Эгриси». И… и что? Он там и будет, и не будет его… Не хотелось много писать. Но теперь как остановиться? Прощай, Вася. Не забуду тебя».

Василий Уткин Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Дмитрий Губерниев:

«Господи, Вася Уткин… Как же так… Был без связи, только узнал… Огромная потеря для всех нас, он был лучшим в профессии… Уткина мне очень не хватало на большом экране… Комментаторский цех осиротел…. Слов нет…».

Анна Дмитриева:

«Я была одним из первых людей, кто принял Василия в спортивную редакцию. Я помню, как он, будучи 22‑летним мальчиком, стоял за спиной, а я монтировала «Футбольный клуб», который не имел ко мне отношения. Но тогда в редакции не было тех, кто занимался футболом, мы только‑только создавались. Вдруг робко я услышала голос: «Я бы смонтировал не так», — это был Вася. Высокий, стройный, молодой, вся жизнь впереди. Вся моя творческая жизнь так или иначе связана со становлением Васи.

Вася оказался очень энергичным, талантливым, предприимчивым, ярким и самобытным журналистом. Примерно через месяц после того, как он начал присутствовать в нашей редакции, он принёс первое предложение по «Футбольному клубу». Я была очень рада, что там было написано то, что фактически не существовало в то время на экранах программ. Почти сразу мы поддержали его инициативу, и он начал работать.

Мне очень непривычно говорить о Васе в прошедшем времени, я его воспринимаю ещё как живого человека. Он не был похож ни на кого, всегда со своим мнением и точкой зрения, но его можно было переубедить, чем я иногда занималась. О Васе можно говорить очень много. Хочется выразить соболезнования родственникам и близким Васи. Казалось, что вся жизнь ещё впереди, что Вася ещё своего последнего слова не сказал…»

Помимо прочего, соболезнования выразили многие футбольные клубы: в том числе «Зенит», «Спартак», ЦСКА и, конечно, детище Уткина — «Эгриси». Ближайший его матч наверняка посмотрят сотни тысяч зрителей.