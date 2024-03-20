А ещё Василий задал легендарный вопрос об «Атлетико», на который знатоки ответить не смогли.

Как Уткин играл в «Что? Где? Когда?» Сможете ответить на вопросы, которые ему задавали?

Василий Уткин был прекрасным комментатором и журналистом, который умел невероятно обращаться со словом. Начитанный. Умный. Интересный. Его всегда было интересно слушать. Во всём, что он говорил, была своя особенная глубина, приправленная когда иронией, когда какой-нибудь колкостью. У него всегда чему-то можно было учиться, и воспоминания людей, которые второй день подряд делятся своими историями, в очередной раз в этом убеждают.

Говорить об Уткине можно и нужно ещё долго. Написать ещё с десяток материалов. Он был человеком нашей футбольной эпохи, человеком, который, как правильно отметили мои коллеги, создал ту среду, в которой мы все сейчас живём и работаем. Его знания выходили далеко за пределы футбола, и Уткин не раз это демонстрировал.

Ещё молодым он попал в «Что? Где? Когда?» – сначала задал вопрос в качестве телезрителя, а потом начал играть сам. Все вопросы мы собрали ниже, а ответы к ним разместили в конце материала. Для вашего удобства мы сделали содержание – чтобы быстро переходить от вопросов к ответам. А на сколько вопросов вы ответили правильно – можете делиться в комментариях.

Вопрос 1. От Василия — про «Атлетико»

«26 апреля 1903 года был основан футбольный клуб «Атлетико» Мадрид. В начале XX века футбольные клубы бедствовали, и в 1911 году директор этого испанского клуба Хуан Элардуй нашёл оригинальный способ сэкономить на форме для футболистов. Правда, клубу при этом пришлось сменить традиционные сине-белые футболки на красно-белые. Вопрос: что же придумал Хуан Элардуй?».

Вопрос 2. Про слова русских драматургов

В юбилейном сезоне 2005 года знатоки поменялись местами с телезрителями – в тот раз они задавали вопросы, а зрители на них отвечали. В ту команду, которая соревновалась со знатоками, попал Василий Уткин – его тогда выбрали капитаном. Он и тащил всю команду, в основном отвечая на вопросы.

В первом раунде прозвучал следующий вопрос: «Какими словами русские драматурги XIX века предпочитали заканчивать действие, чтобы эти слова служили своеобразным предлогом для смены декораций? Назовите эти два слова»

Вопрос 3. Про герб и важное событие

Второй раунд той же игры.

«В XV веке на гербе этого государства было начертано «Non plus ultra» – «Далее – ничего». А в XVI веке эта надпись сократилась до «Plus ultra» – «Всё далее, всё впереди». После какого события произошло такое изменение?»

Вопрос 4. Про «Титаник»

В той же игре Уткин давал ответ в пятом раунде. Вопрос звучал так: «В музее «Титаника» в Орландо выставлены подлинные серебряные столовые приборы, которыми на этом корабле пользовались пассажиры первого класса. Большинство из этих приборов были подняты со дна океана, но некоторые серебряные приборы со дна океана не поднимались. Как же такое могло случиться? Как подлинные серебряные приборы с «Титаника» не побывали на дне морском?»

Василий Уткин Фото: Кадр из видео

Вопрос 5. Про дуэль

Всё та же игра, восьмой раунд – вопрос от Максима Поташёва. В студию вынесли набор пистолетов для дуэли: один дали Уткину, а второй остался у Поташёва. Пистолеты были одинаковыми, но у одного был взведён курок, а пороха было разное количество – Уткину досталось меньше, чем Поташёву.

Вопрос: «Кому Поташёв приготовил роль кровожадного дуэлянта, а кому – роль дуэлянта, который просто хочет проучить противника? И главное — объясните решение с научной точки зрения».

Вопрос 6. Про сайт

Девятый раунд игры зрителей против знатоков. Вопрос: «www.8848.ru – это адрес в Интернете одного из международных кинофестивалей. Чему посвящено большинство фильмов этого фестиваля?»

Вопрос 7. Про часы

Вторая игра зимней серии, декабрь 2006 года. Уткин играл в команде Михаила Барщевского. Вопрос, на который во втором раунде он отвечал, звучал так: «В одном из супермаркетов Екатеринбурга висят необычные часы. Видите, какие необычные часы-цифры? Не от 1 до 12, а от 1 до 7. Что означают цифры на циферблате этих часов?».

Часы Фото: Кадр из видео

Вопрос 8. Про фирму итальянца

Та же игра, Суперблиц, на который Барщевский выбрал Уткина. Первый вопрос звучал так: «Однажды владелец одной итальянской фирмы – Фред Магидо – на двадцатилетие своей компании подарил всем мальчишкам, живущим в ближайших кварталах, по рогатке. Чем занималась фирма этого итальянца?»

Вопрос 9. Про изобретение заключённого

Второй вопрос Суперблица: «Однажды заключённый южноафриканской тюрьмы Виктор Орвилл разглядывал пол своей одиночной камеры, мощённой каменными плитами. Что изобрёл этот южноафриканец?»

Вопрос 10

Третья игра весенней серии – Уткин был в команде Алексея Блинова. В этот раз ему достался вопрос аж в 10-м раунде, и прозвучал он на видео: «Для чего на борту одной модификации самолёта АН-2 должны были находиться семь берёзовых веников, которыми должны были пользоваться в исключительных случаях?»

Вопрос 11. Про картину французского художника

Следующий раз Уткин участвовал в «Что? Где? Когда?» весной 2008 года – во второй игре весенней серии, снова в команде Алексея Блинова. В первом же раунде ему поручили отвечать на вопрос: «Вы когда-нибудь видели картину французского художника Франсуа де Труа «Обед с устрицами»? Представьте: 12 дворян сидят за овальным столом, покрытым белой скатертью. Слуга принёс поднос с устрицами. Художник изобразил своих героев в тот момент, когда некоторые из присутствующих посмотрели на предмет. Такой же предмет находится сейчас в кармане у распорядителя нашего зала Андрея. На что же смотрят дворяне? Что там в кармане?»

Вопрос 12. Про цвета

Это был финал весенней серии 2008 года – Уткин отвечал на вопрос из блица: «В Объединённых Арабских Эмиратах они кремовые, в Англии – чёрные, в Испании – белые в полоску. А что было на них нарисовано в СССР?»

Вопрос 13. Про мужскую рубаху

Та же игра, 10-й раунд. Вопрос: «Внимание, косоворотка! Вы никогда не задумывались: почему на русской мужской рубахе застёжка сбоку? Думаете, дело в орнаменте? По мнению академика Дмитрия Лихачёва, дело в другом. Так почему же у русской рубахи косой ворот, в чём, собственно, дело? Назовите причину».

Вопрос 14. Про браконьера

В следующий раз Уткин сыграл в «ЧГК» спустя два года – снова в команде Алексея Блинова. Василию доверили ответ на вопрос в пятом раунде: «Зимой поймать браконьера было несложно: достаточно было следовать по оставленной им лыжне. Однако был в тех краях неуловимый браконьер, который благодаря одной своей уникальной способности умел легко уходить от преследования. Что же он умел?»

Вопрос 15. Про веники

Первая игра осенней серии 2010-го, Уткин – вновь в команде Алексея Блинова и вновь отвечает на вопрос в пятом раунде. «Внимание, веники! Подобные предметы описаны в инструкции по подготовке разведчиков от 1945 года. Где разведчику могли понадобиться такие веники? И как ими пользовались?»

Вопрос 16. Про заведение

Четвёртая игра зимней серии 2010-го, команда Алексея Блинова. Вопрос в первом же раунде: «В XIX веке в одном губернском городе на одном из домов красовалась вывеска. Два человека были изображены во фраках с несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими в воздухе антраша. Что это было за заведение?»

Вопрос 17. Про лилии

Та же игра, шестой раунд: «Этот цветок – лилия – вдохновил одного советского конструктора на придумку. Какое сооружение возникло благодаря лилии?»

Василий Уткин Фото: Кадр из видео

Вопрос 18. Чёрный ящик

В восьмом раунде той же игры в зал вынесли чёрный ящик. Там находилось то, что раньше называли «холодок на развилочках».

Ответы

Ответ на вопрос 1. Максим Поташёв не справился – предположил, что директор клуба взял форму в одной из испанских тюрем, потому что она напоминала ему робу, которую носят заключённые. Однако правильный ответ другой: Элардуй заключил контракт с мануфактурой, которая выпускала матрасы, и именно из ткани, которой их обтягивали, «Атлетико» сшили новую форму. Так команда стала носить красно-белые цвета и получила прозвище «матрасники».

Ответ на вопрос 2. Уткин ответил так: «Заменить свечи». Правильный же ответ был: «Кушать подано». Он звучал за столом, но потом обсуждение ушло в другую сторону. Объяснение такое: «Актёрам нужна была фраза, после которой они могли покинуть сцену. В XIX веке для этой цели чаще всего использовали фразу «Кушать подано». После этого все актёры удалялись».

Ответ на вопрос 3. Правильный ответ прозвучал от Уткина во время обсуждений: он сразу же сказал, что речь идёт об открытии Америки. «В XIV веке на гербе до этого события было написано: «Ничего далее». Через несколько лет после этого события появилась надпись: «Всё впереди». Это герб Испании, а событие, о котором идёт речь, – открытие Америки Христофором Колумбом».

Ответ на вопрос 4. Уткин дал правильный ответ! И вот как он звучит: их забрали с собой пассажиры, которые сошли с «Титаника» до его крушения.

Ответ на вопрос 5. Команда Уткина попросила помощь зала, но подсказки не очень помогли. Василий трижды пытался сформулировать ответ, но правильный вариант так и не прозвучал. Он сказал, что кровожадный тот, у кого больше пороха, потому что пуля пройдёт навылет. А правильный такой: «При маленьком количестве пороха пуля осталась бы в теле противника, а при большем – ранение было бы сквозным, так как скорость вылета пули больше. В XIX веке вылечить сквозное ранение было проще, чем проникающее, поэтому кровожадный дуэлянт тот, у кого пороха меньше».

Ответ на вопрос 6. Ответ, который прозвучал от Уткина, был неправильным: он сказал, что речь идёт о математических операциях на тему бесконечности. Правильный же звучит так: приключениям в горах. 8848 – это высота Эвереста. Команда Уткина в итоге проиграла со счётом 3:6.

Ответ на вопрос 7. Цифры означают количество работающих касс. Уткин взял вопрос!

Ответ на вопрос 8. Уткин сказал, что остеклением окон, и был прав.

Ответ на вопрос 9. Василий предположил, что речь идёт об оконных рамах. Но правильный ответ был другой: кроссворд.

Ответ на вопрос 10. Уткин сказал, что веники нужны были для комфортной посадки на воду, и был прав.

Ответ на вопрос 11. Василий предположил, что в дворяне смотрели на устричный нож, однако правильный ответ был другой – пробка от шампанского.

Ответ на вопрос 12. Шашечки. Речь шла о такси! Уткин ответил верно.

Ответ на вопрос 13. Уткин предположил, что у русской рубахи косой ворот сделали для того, чтобы мужская борода не мешала её застегивать. Но правильный ответ другой: чтобы не вываливался крестик.

Ответ на вопрос 14. Василий предположил, что браконьер умел ходить на лыжах задом наперёд. А браконьер, на самом деле, умел съезжать с крутых спусков.

Ответ на вопрос 15. Уткин ответил, что веники были нужны для заметания следов при пересечении линии фронта. На деле же их использовали в качестве болотоступов при переходе болот.

Ответ на вопрос 16. От лица команды Уткин заявил, что речь идёт о похоронном бюро, но правильный ответ был бильярдная.

Ответ на вопрос 17. Останкинская телебашня! И это был правильный ответ.

Ответ на вопрос 18. Команда Блинова предположила, что это эскимо, Уткин этот ответ и озвучил. А оказалось, что в ящике был веер.