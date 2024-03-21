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Грузия — Люксембург, матч квалификации Евро-2024, подробности, Хвича Кварацхелия

Важнейший матч в истории для сборной Грузии. А Хвича пропустит его из-за глупости
Никита Паглазов
Кварацхелия пропустит встречу с Люксембургом
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Кварацхелия не сыграет с Люксембургом из-за споров с судьёй.

Грузия близка к первому в истории участию в чемпионате Европы. Команда Винни Саньоля участвует в мини-турнире из четырёх сборных, из которых на турнир в Германию отправится лишь одна. В полуфинале Пути С грузины примут дома Люксембург. Какие интриги несёт предстоящая встреча? И какие проблемы есть у Грузии?

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Люксембург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Путь к плей-офф

Грузины заняли четвёртое место в отборочной группе Евро-2024, пропустив вперёд Испанию, Шотландию и Норвегию. Однако команда финишировала первой в своём квартете Лиги наций в Лиге С. Это позволило получить второй шанс и сыграть плей-офф за право попасть на чемпионат Европы. Хотя группа была не самая простая: участник Евро-2020 Северная Македония, а также Болгария и Гибралтар.

Люксембург же показал свой лучший результат в истории квалификаций: команда финишировала третьей в группе с Португалией, Словакией, Исландией, Боснией и Герцеговиной, а также Лихтенштейном. В Лиге наций в своей группе люксембуржцы заняли вторую строчку, пропустив вперёд только Турцию. Повезло, что турки попали на Евро напрямую, позволив Люксембургу сыграть в плей-офф отбора к Евро.

Грузия примет люксембуржцев на своём поле. Встреча пройдёт в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе. Победитель сыграет в финале квалификации с сильнейшим в паре Греция – Казахстан во вторник, 26 марта. Для Грузии и Люксембурга есть хорошие новости: победитель очной встречи сыграет в финале отбора на своём поле.

Вся информация о предстоящих встречах:
Казахстан и Грузия — в двух шагах от истории. Всё о мини-турнире за выход на Евро
Казахстан и Грузия — в двух шагах от истории. Всё о мини-турнире за выход на Евро

Как раньше играли Грузия и Люксембург?

История противостояния сборных насчитывает две встречи. Обе – товарищеские. В 2012 году Грузия обыграла Люксембург в гостях – 2:1. Тогда победный гол забил экс-защитник нальчикского «Спартака», «Краснодара» и «Крыльев Советов» Александр Амисулашвили. А в 2018-м люксембуржцы взяли реванш – 1:0. Теперь командам предстоит сыграть третий матч – один из важнейших в истории обеих сборных. Хотя Вилли Саньоль пытается снизить градус накала.

Вилли Саньоль
Вилли Саньоль
главный тренер сборной Грузии

«Это всего лишь ещё одна игра из многих. Ничего особенного. Смотрел много видео о сборной Люксембурга. Большая ошибка — недооценивать их. Мои игроки готовы. Согласен ли я, что Грузия — фаворит предстоящего матча? Аутсайдеры и фавориты — это не то, о чём говорят тренеры или игроки. Единственное, что имеет значение — выступление на поле».

А экс-игрок сборной Люксембурга Михаил Зарицкий не преуменьшает значимость встречи для команды: «Стыковой матч с Грузией — историческое событие для Люксембурга. Вроде с 1965 года это первая возможность, когда можно попасть на чемпионат Европы. Остаётся две игры, но будет очень сложно. В Грузии очень хорошие стадион и публика: придёт примерно 55 тысяч болельщиков, они будут очень активно поддерживать свою команду. Думаю, к таким условиям люксембуржцы не привыкли, хотя почти все играют за рубежом, нет практически ни одного футболиста, который выступает в высшей лиге Люксембурга. Но команда будет драться до последнего, потому что такого шанса долго ещё не появится. Единственный, кто может провести Люксембург дальше, это не тренер, а Жерсон Родригеш. Если у него будет хороший день, то они смогут пройти дальше. Это игрок, который делает разницу».

В какой группе сыграют Грузия или Люксембург в случае выхода на Евро:
Мы получили «группу смерти» на Евро-2024! Итоги жеребьёвки и календарь турнира
Мы получили «группу смерти» на Евро-2024! Итоги жеребьёвки и календарь турнира

Плохие новости для Грузии

В начале марта Вилли Саньоль и Люк Хольц объявили составы команд на матчи плей-офф квалификации Евро. В обойму включены все сильнейшие футболисты. У Грузии вызваны: голкипер Георгий Мамардашвили («Валенсия»), полузащитники Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Жорж Микаутадзе («Мец»), Зурико Давиташвили («Бордо») и Хвича Кварацхелия («Наполи»). Самые главные имена в сборной Люксембурга – Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»), Жерсон Родригеш («Слован») и Леандро Баррейро Мартинс («Майнц»).

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: Diego Souto/Getty Images

Однако у Грузии есть большая проблема. В матче 10-го тура отборочного цикла с Испанией (1:3) жёлтую карточку за споры с судьёй получил лидер команды Кварацхелия, она стала для него третьей. Из-за этого вингер пропустит матч с Люксембургом. Хвича – любитель получить жёлтые. Например, в сезонах РПЛ-2020/2021 и 2021/2022 он получил по шесть предупреждений, пропустив из-за этого по матчу. А в текущем чемпионате Италии за 27 встреч он также заработал шесть жёлтых карточек. В общем, дисциплина – не самое сильное качество Кварацхелии.

Способна ли Грузия без Хвичи пройти Люксембург? Делитесь мнением в комментариях!

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