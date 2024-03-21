Важнейший матч в истории для сборной Грузии. А Хвича пропустит его из-за глупости

Грузия близка к первому в истории участию в чемпионате Европы. Команда Винни Саньоля участвует в мини-турнире из четырёх сборных, из которых на турнир в Германию отправится лишь одна. В полуфинале Пути С грузины примут дома Люксембург. Какие интриги несёт предстоящая встреча? И какие проблемы есть у Грузии?

Путь к плей-офф

Грузины заняли четвёртое место в отборочной группе Евро-2024, пропустив вперёд Испанию, Шотландию и Норвегию. Однако команда финишировала первой в своём квартете Лиги наций в Лиге С. Это позволило получить второй шанс и сыграть плей-офф за право попасть на чемпионат Европы. Хотя группа была не самая простая: участник Евро-2020 Северная Македония, а также Болгария и Гибралтар.

Люксембург же показал свой лучший результат в истории квалификаций: команда финишировала третьей в группе с Португалией, Словакией, Исландией, Боснией и Герцеговиной, а также Лихтенштейном. В Лиге наций в своей группе люксембуржцы заняли вторую строчку, пропустив вперёд только Турцию. Повезло, что турки попали на Евро напрямую, позволив Люксембургу сыграть в плей-офф отбора к Евро.

Грузия примет люксембуржцев на своём поле. Встреча пройдёт в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе. Победитель сыграет в финале квалификации с сильнейшим в паре Греция – Казахстан во вторник, 26 марта. Для Грузии и Люксембурга есть хорошие новости: победитель очной встречи сыграет в финале отбора на своём поле.

Как раньше играли Грузия и Люксембург?

История противостояния сборных насчитывает две встречи. Обе – товарищеские. В 2012 году Грузия обыграла Люксембург в гостях – 2:1. Тогда победный гол забил экс-защитник нальчикского «Спартака», «Краснодара» и «Крыльев Советов» Александр Амисулашвили. А в 2018-м люксембуржцы взяли реванш – 1:0. Теперь командам предстоит сыграть третий матч – один из важнейших в истории обеих сборных. Хотя Вилли Саньоль пытается снизить градус накала.

Вилли Саньоль главный тренер сборной Грузии «Это всего лишь ещё одна игра из многих. Ничего особенного. Смотрел много видео о сборной Люксембурга. Большая ошибка — недооценивать их. Мои игроки готовы. Согласен ли я, что Грузия — фаворит предстоящего матча? Аутсайдеры и фавориты — это не то, о чём говорят тренеры или игроки. Единственное, что имеет значение — выступление на поле».

А экс-игрок сборной Люксембурга Михаил Зарицкий не преуменьшает значимость встречи для команды: «Стыковой матч с Грузией — историческое событие для Люксембурга. Вроде с 1965 года это первая возможность, когда можно попасть на чемпионат Европы. Остаётся две игры, но будет очень сложно. В Грузии очень хорошие стадион и публика: придёт примерно 55 тысяч болельщиков, они будут очень активно поддерживать свою команду. Думаю, к таким условиям люксембуржцы не привыкли, хотя почти все играют за рубежом, нет практически ни одного футболиста, который выступает в высшей лиге Люксембурга. Но команда будет драться до последнего, потому что такого шанса долго ещё не появится. Единственный, кто может провести Люксембург дальше, это не тренер, а Жерсон Родригеш. Если у него будет хороший день, то они смогут пройти дальше. Это игрок, который делает разницу».

Плохие новости для Грузии

В начале марта Вилли Саньоль и Люк Хольц объявили составы команд на матчи плей-офф квалификации Евро. В обойму включены все сильнейшие футболисты. У Грузии вызваны: голкипер Георгий Мамардашвили («Валенсия»), полузащитники Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Жорж Микаутадзе («Мец»), Зурико Давиташвили («Бордо») и Хвича Кварацхелия («Наполи»). Самые главные имена в сборной Люксембурга – Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»), Жерсон Родригеш («Слован») и Леандро Баррейро Мартинс («Майнц»).

Хвича Кварацхелия Фото: Diego Souto/Getty Images

Однако у Грузии есть большая проблема. В матче 10-го тура отборочного цикла с Испанией (1:3) жёлтую карточку за споры с судьёй получил лидер команды Кварацхелия, она стала для него третьей. Из-за этого вингер пропустит матч с Люксембургом. Хвича – любитель получить жёлтые. Например, в сезонах РПЛ-2020/2021 и 2021/2022 он получил по шесть предупреждений, пропустив из-за этого по матчу. А в текущем чемпионате Италии за 27 встреч он также заработал шесть жёлтых карточек. В общем, дисциплина – не самое сильное качество Кварацхелии.

Способна ли Грузия без Хвичи пройти Люксембург? Делитесь мнением в комментариях!