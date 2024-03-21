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Грузия — Люксембург, прямая онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024, где смотреть, 21 марта 2024

Грузия без Хвичи бьётся за путёвку на Евро-2024! В соперниках — команда-сенсация! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
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Грузия — Люксембург
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А ещё не забываем про встречу Казахстана и Греции.

Сегодня, 21 марта, состоятся матчи квалификации Евро-2024. Грузия примет Люксембург, а Казахстан приедет в гости к Греции в рамках полуфинальных встреч Лиги наций Пути С. Мы проведём онлайн этих игр.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Люксембург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. 1/2 финала
21 марта 2024, четверг. 22:45 МСК
Греция
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главное, что нужно помнить о матче грузин – им не поможет Хвича Кварацхелия. Лидер и главная звезда получил жёлтую карточку в матче с Испанией и теперь вынужден отбывать дисквалификацию из-за перебора предупреждений. Грустно, но что поделать. Однако шансы на выход в финал плей-офф всё равно хорошие.

Про Казахстан так однозначно сказать явно нельзя: Греция – не самый простой соперник, особенно дома. Но команда Магомеда Адиева уже не раз в этом отборочном цикле доказывала, что умеет творить сенсации.

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