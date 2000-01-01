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Топ-5 самых подорожавших игроков РПЛ
Топ-5 самых подорожавших игроков РПЛ
Transfermarkt провёл весеннее обновление рыночной стоимости игроков РПЛ. Кто из футболистов подорожал больше всех?
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5-е место — Кевин Кастаньо
5-е место — Кевин Кастаньо
Полузащитник «Краснодара» прибавил в стоимости на € 1 млн. Теперь цена колумбийца — € 5 млн.
4-е место — Хорхе Карраскаль
4-е место — Хорхе Карраскаль
Полузащитник «Динамо» тоже подорожал на € 1 млн. Теперь колумбиец оценивается в € 7 млн.
3-е место — Артур
3-е место — Артур
Вингер «Зенита» вырос в цене на € 2 млн. Теперь его стоимость равна € 12 млн.
2-е место — Константин Тюкавин
2-е место — Константин Тюкавин
Форвард «Динамо» прибавил в стоимости на € 2 млн. Теперь россиянин оценивается в € 12 млн.
1-е место — Манфред Угальде
1-е место — Манфред Угальде
Нападающий «Спартака» подорожал на € 3 млн. Теперь его цена — € 8 млн.
Топ-5 самых подорожавших игроков РПЛ
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