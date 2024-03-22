Беллингем против Винисиуса, Франция — Германия и выезд «Зенита». Главные матчи уикенда

Мы традиционно отобрали лучшие матчи выходных. И предлагаем сформировать рейтинг: выбирайте, какие матчи ждёте, а какие вам менее интересны. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Англия — Бразилия: суббота, 23 марта, 22:00 мск
Интрига: как сыграют одни из главных сборных планеты?
Одни из самых сильных сборных в мире. Англия занимает третье место в рейтинге ФИФА, Бразилия — пятая. Обе команды претендуют на континентальные трофеи летом. Англичане с Беллингемом, Фоденом, Кейном и Сакой — возможно, вообще фавориты Евро. А Бразилия традиционно поборется за Кубок Америки. В очном матче команд наверняка будет зашкаливать уровень мастерства. Встреча, которую не стоит пропускать!
Франция — Германия: суббота, 23 марта, 23:00 мск
Интрига: топ-соперник для Германии перед домашним Евро.
Ещё одна классная встреча в выходные состоится в Лионе. Франция примет хозяев Евро-2024 — Германию. Немцы перед важнейшим турниром нестабильны: пришлось даже менять тренера менее чем за год до старта чемпионата. Юлиан Нагельсман поведёт команду на Евро. А у французов всё стабильно: Дешам по-прежнему тренирует сборную, лидеры — Мбаппе, Гризманн и другие — на месте. В начале сентября 2023 года команды уже играли друг с другом, и тогда сильнее оказалась Германия (2:1). Чем завершится новая встреча?
«Црвена Звезда» — «Зенит»: суббота, 23 марта, 21:00 мск
Интрига: чем завершится поездка «Зенита» в Европу?
«Зенит» и «Црвена Звезда» — клубы-партнёры. Благодаря общему генеральному спонсору команды уже не раз проводили товарищеские встречи. В последний раз «Зенит» и «Звезда» играли в июле 2023 года на турнире в России. Тогда победу одержали сербы — 2:1. Теперь «Зенит» едет в Белград. Команда Сергея Семака сыграет на легендарном стадионе «Райко Митич», известном шумными болельщиками. Редкая для россиян возможность сразиться с европейским соперником.
Испания — Колумбия: пятница, 22 марта, 23:30 мск
Интрига: колумбийцы из РПЛ против топ-сборной.
Испания и Колумбия в последний раз встречались в 2017 году. Тогда команды сыграли вничью в товарищеской встрече — 2:2. Теперь — новая контрольная очная игра. Испанцы готовятся к Евро-2024, а колумбийцы — к Кубку Америки. Большие задачи есть у обеих сборных. В состав Колумбии вызваны четыре представителя РПЛ: форварды Джон Кордоба («Краснодар») и Матео Кассьерра («Зенит»), а также полузащитники Хорхе Карраскаль («Динамо») и Кевин Кастаньо («Краснодар»). Как покажут себя футболисты из чемпионата России против одной из лучших сборных мира?
Нидерланды — Шотландия: пятница, 22 марта, 22:45 мск
Интрига: как покажет себя один из скрытых фаворитов Евро?
Нидерланды и Шотландия отобрались на чемпионат Европы — 2024. У обеих команд тяжёлые группы: голландцы сыграют с Францией, Австрией и победителем Пути А. Шотландия — с Германией, Венгрией и Швейцарией. Важно подойти к турниру в топ-форме и с пониманием оптимальных сочетаний. Очный матч — классный шанс на проверку себя.
Италия — Эквадор: воскресенье, 24 марта, 23:00 мск
Интрига: Спаллетти продолжает строительство обновлённой сборной.
Италия — действующий чемпион Европы. Летом ей предстоит защита титула в Германии. Команда попала в группу с Испанией, Хорватией и Албанией. Солидная компания. Нужно подготовиться на максимум, учитывая, что итальянцы пропустили последний чемпионат мира. Важно вернуть доверие болельщиков. Лучано Спаллетти строит новую сборную. С «Наполи» получилось успешно, а как выйдет с национальной командой? Ответ мы узнаем только летом, но на процесс можно посмотреть в матче с Эквадором.
Ирландия — Бельгия: суббота, 23 марта, 20:00 мск
Интрига: неплохая проверка для команды Тедеско.
Бельгия под руководством Доменико Тедеско летом предпримет очередную попытку выиграть большой турнир. На групповом этапе Евро-2024 команда сыграет с Румынией, Словакией и победителем Пути В. А вот Ирландия пролетела мимо турнира. Остаётся играть лишь товарищеские матчи с топ-соперниками. Бельгия же решает свои задачи.
Дания — Швейцария: суббота, 23 марта, 22:00 мск
Интрига: встреча двух классных европейских сборных.
Дания и Швейцария за последние 10 лет превратились в две мощные силы в Европе. Датчане выходили в полуфинал Евро-2020, а швейцарцы — частые участники плей-офф на больших турнирах. Дания на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 сыграет с Англией, Словенией и Сербией. А Швейцария — с Германией, Венгрией и Шотландией. Очная встреча — отличная возможность проверить себя на фоне топ-соперника.
Сальвадор — Аргентина: суббота, 23 марта, 3:30 мск
Интрига: как покажет себя Аргентина без Месси?
Лионель Месси пропустит мартовские матчи сборной Аргентины из-за повреждения. Действующие чемпионы мира сыграют контрольные встречи с Сальвадором и Коста-Рикой. Простые для аргентинцев соперники. Интересно, кто покажет себя в составе команды Лионеля Скалони. Тем более летом Аргентину ожидает защита титула чемпиона Южной Америки. Надо понимать, с кем идти в бой.
Норвегия — Чехия: пятница, 22 марта, 20:00 мск
Интрига: Холанд и Эдегор разберутся с чехами?
Чехия сыграет на Евро-2024 в группе с Португалией, Турцией и победителем Пути С. А вот норвежцы пролетели мимо турнира в Германии. Теперь команда Столе Сольбаккена довольствуется лишь контрольными встречами. Норвегия во главе с Эрлингом Холандом и Мартином Эдегором проэкзаменует Чехию. Хорошая проверка для участника Евро, а также отличный спарринг для самих норвежцев.