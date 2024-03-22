Беллингем против Винисиуса, Франция — Германия и выезд «Зенита». Главные матчи уикенда

Выходные с мощнейшими афишами! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Мы традиционно отобрали лучшие матчи выходных. И предлагаем сформировать рейтинг: выбирайте, какие матчи ждёте, а какие вам менее интересны. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.