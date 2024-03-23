Клуб с тремя экс-игроками РПЛ — худший во Франции. Николсон и Кофрие совсем не спасают

Чемпионат Франции с нынешнего сезона стал самым российским среди элитных. Но если «Монако» Александра Головина и «Гавр» Далера Кузяева находятся под пристальным вниманием наших болельщиков, то «Клермон» — не очень. Хотя там выступают аж трое экс-игроков РПЛ: Максимилиано Кофрие, Шамар Николсон (оба — «Спартак») и Мехди Зеффан («Крылья Советов»).

Причём второй до сих пор принадлежит красно-белым, просто в нынешнем сезоне не пригодился Гильермо Абаскалю и вернётся летом. Если нападающего, конечно, не выкупят. К этому времени его французская команда наверняка понизится в статусе, так что опцию вряд ли активируют.

«Клермон» Фото: IMAGO/PanoramiC/TASS

У «Клермона» всё очень плохо

В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в Лиге 1, и это было настоящим шоком — её считали чуть ли не главным аутсайдером, а она даже тянулась к попаданию в еврокубки. Что ещё парадоксальнее, сделала она это с отрицательной разницей мячей (-4). Самым звёздным моментом для парней Паскаля Гастьена стал камбэк в неравной борьбе с «ПСЖ» на «Парк де Пренс» — в том числе благодаря голу Зеффана изменили 0:2 на 3:2. Теперь же всё стало на свои места.

Последний тур принёс «Клермону» победу над «Гавром» Кузяева (2:1), но данный подвиг не должен вводить в заблуждение: ранее клермонцы брали три очка лишь трижды за 25 матчей. Ничьи и особенно поражения (8 и 14) пригвоздили их к последнему месту.

Отставание от «Нанта» из переходной зоны — пять очков. И это не случай «Сочи», когда худший представитель лиги ради спасения зимой заметно усилился. Все трое новичков — арендные и не старше 21 года:

центральный защитник в ротации «Монако» Крислен Матсима (248 минут);

центральный защитник и плотный резервист «Ренна» Жереми Жак (4 минуты);

левый вингер и лавочник «Лилля» Алан Виржиньюс (71 минута в Лиге 1 за полсезона).

Вместе с тем за € 11 млн клуб отпустил самого дорогого футболиста (тоже центрального защитника) Алиду Сейду в «Ренн». Количественно его заменили, но не качественно. Да и забивной нападающий клермонцам не помешал бы — с их-то 19 голами за 26 матчей. Просто они бедны и привыкли экономить. Два красноречивых факта:

самый дорогой трансфер сезона у него — выкуп Кофрие за € 3,50 млн;

клуб тратит на зарплаты меньше всех в Лиге 1 — € 7,35 млн в год. Один лишь не прямо суперзвёздный Ли Кан Ин получает в «ПСЖ» больше.

Понимаете уровень, да? Ну и как тут сохранить место в элите? Состав «Клермона» оценивается в € 52 млн — дешевле только у «Метца» (€ 45,7 млн), который также идёт в зоне вылета. В предыдущем чемпионате расклад был похожим, и тогда клермонцы выдали сказку. Как видим, вечно длиться она не в состоянии.

Максимилиано Кофрие Фото: Xavier Laine/Getty Images

А что с бывшими героями РПЛ?

В прошлом сезоне Кофрие на радостях от переезда во Францию выдал неплохой уровень: в среднем совершал по 1,3 перехвата и 1,5 отбора плюс фолил всего лишь 1,1 раза за матч. Он выигрывал 61% единоборств и 57% верховых дуэлей. При нём «Клермон» не пропустил в семи матчах из 26. У рыжеволосого гения за весь сезон набралась всего одна красная, представляете?! Те, кто наблюдал за ним в РПЛ, наверняка в шоке от такой статистики. Причём во Франции-то уровень сопротивления повыше.

В сезоне-2023/2024 энтузиазм бельгийца улетучился. Отборов стало больше (1,9 в среднем), однако в остальном цифры не выдающиеся: в среднем два фола, один перехват, 49% выигранных единоборств и 52% успешной верховой борьбы. А ещё два удаления и столько же «сухарей» за 15 матчей.

Особенно примечательна встреча с «Ренном». Макс оставил партнёров в меньшинстве перед самым перерывом за безрассудный фол в центре поля, когда команда минимально вела в счёте. Во втором тайме соперник отгрузил безответную трёшку. Средняя оценка Кофрие от портала Sofascore сезоном ранее — приличная (6,96), а сейчас — довольно посредственная (6,65).

Шамар же вполне неплох: за 21 матч оформил 4+3. По результативным действиям он второй в клубе: атакующий полузащитник Мухаммед Чам набрал 4+4, тем не менее отбегав на 557 минут больше. Правда, арендованный у «Спартака» нападающий должен был забивать почаще — у него 6,59 xG. У него худшая реализация среди клермонцев.

Компенсируют её прекрасные диспетчерские навыки — 1,19 xA (ожидаемые ассисты). В матче с «Лионом» (2:1) ямаец, например, накрутил и посадил на газон экс-зенитовца Деяна Ловрена, а затем исполнил идеальную закидушку на дальнюю штангу — тому же Чаму оставалось только пробить головой в пустой ближний угол.

В команде посильнее цифры Николсона наверняка были бы внушительнее. Sofascore выдал ему оценку 6,88. Не прямо вау, но и точно не позор. Если «Клермон» вылетит, а спартаковцы попрощаются с Гильермо Абаскалем, у Шамара, скорее всего, будет ещё один шанс показать себя в России.

Шамар Николсон Фото: IMAGO/PanoramiC/TASS

Зеффан же стал клермонцем незадолго до Кофрие. Но, в отличие от железно основного тогда бельгийца, попал в ротацию: только семь из предоставленных ему 18 раз вышел в основе. Помимо гола «ПСЖ», он ещё и пригвоздил ассистом «Лион» (2:1).

В этом сезоне у универсального правого крайка результативных действий при 1,37 xG и 0,22 xA нет. Да и вообще, в шести последних матчах «Клермона» у него только 15 сыгранных минут. Хотя первые пять туров он провёл в старте. Средняя оценка алжирца — 6,62. Точно не предел мечтаний.

Мехди Зеффан Фото: Zuma/TASS

Летом у Мехди завершается контракт. В ФНЛ за «Крылья» он выступал, причём вскоре после победы на Кубке африканских наций. Сейчас ему уже 32, так что почему бы не продлить соглашение и не побегать во французском аналоге «Лучшей лиги мира»? Сомнений, что «Клермон» там окажется, пока маловато.