У звезды сборной Исландии удивительная семейная история

Сборная Исландии, поразившая всех и влюбившая в себя на Евро-2016, близка к попаданию на свой второй в истории чемпионат Европы. Исландцы вышли в финал стыков Евро-2024, разгромив Израиль – 4:1. Главным героем этого полуфинала стал нападающий Альберт Гудмундссон, оформивший хет-трик за 48 минут. Теперь сборной Исландии осталось сделать последний шаг – победить в финале Украину. Вполне возможно, что и в этой игре главным действующим лицом будет Гудмундссон, чья семейная история в футболе по-настоящему удивительная.

Для начала несколько слов о самом Гудмундссоне. Ему 26 лет, он играет в Италии за «Дженоа». И делает это настолько хорошо, что заинтересовал лидера Серии А и финалиста прошлой Лиги чемпионов. На днях появилась информация о готовящемся переходе Альберта в «Интер», а сумма трансфера может составить € 30 млн. Как сообщила La Gazzetta dello Sport, исландцем интересовался также «Тоттенхэм», но сам нападающий предпочёл остаться в Италии. В нынешнем сезоне у Гудмундссона 12 голов и четыре голевые передачи в 29 матчах.

Альберт родился в Рейкьявике, с 16 лет воспитывался в голландских клубах – «Херенвене», ПСВ и АЗ из Алкмара. В январе 2022 года перешёл в «Дженоа» всего за € 1,5 млн. За первую сборную Исландии дебютировал в январе 2017-го в возрасте 19 лет и на сегодняшний день забил девять голов в 36 матчах. Кстати, во встрече с Израилем нападающий установил новый рекорд страны – стал первым игроком национальной команды, сделавшим два хет-трика (шесть лет назад он положил три мяча Индонезии). В общем, парень уже вошёл в историю.

Но самое поразительное, что Гудмундссон – футболист в четвёртом (!) поколении. Причём все его предки не просто умели бить по мячу, а играли заметную роль в исландском футболе. И некоторые из них не только в футболе – ещё и в общественно-экономической жизни страны.

Отец Альберта – бывший нападающий Гудмундур Бенедиктссон. Он тоже дошёл как футболист до неплохого уровня, сыграл 10 матчей за национальную команду. Забил даже два мяча — в ворота ОАЭ и Кипра. Участвовал в товарищеской встрече с Россией, которую исландцы проиграли в феврале 1996 года со счётом 0:3 (Валерий Карпин оформил дубль).

ГУДМУНДУР БЕНЕДИКТССОН Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images

Бенедиктссон немного поиграл и за границей — в бельгийских клубах «Жерминаль Беерсхот» и «Гел». По окончании карьеры стал тренером и до лета 2016 года работал в «Брейдаблике» и «КР Рейкьявик». А затем пригодился исландскому обществу в роли комментатора. Гудмундур запомнился очень эмоциональным репортажем на том самом Евро-2016. Его называли «самым сумасшедшим комментатором Евро» после матча с Австрией, в концовке которого он фактически сорвал голос.

Отец Альберта взял себе псевдоним Гумми Бен для журналистской работы. В новой роли прославился ещё больше, чем когда был игроком. В 2019-2020 годах на телевидении выходили ток-шоу с участием Бенедиктссона под названием «Вечер пятницы с Гумми Беном».

Видео с эмоциональным комментарием Гумми Бена тут.

Жена Бенедиктссона и мать Гудмундссона тоже не с кухни футбол видела. Кристбьорг Ингадоттир – бывшая футболистка сборной Исландии. По окончании карьеры она занималась ещё и тренерской деятельностью, так что юного Альберта могли тренировать и папа, и мама.

Когда сын уехал в Нидерланды, Ингадоттир отправилась на год за ним, чтобы помочь Альберту адаптироваться в новой стране. Затем Гудмундссон жил уже самостоятельно в голландской семье. Нападающий рассказывал про маму в интервью:

«Моя мама – супермама. У меня есть три младшие сестры, все играют в футбол, и она посещает каждый футбольный турнир, даже если соревнования проходят одновременно. Тогда она каким-то образом бывает сразу в трёх местах. Она всегда всё делала для нас, и часто в одиночку, так как отец работает долгие часы до позднего вечера из-за спортивных репортажей».

Семейное фото Гудмундссонов Фото: Из личного архива Гудмундссона

Ингадоттир, в свою очередь, дочь Инги Бьорна Альбертссона. Этот человек – большая фигура для местного футбола. Он был лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Исландии с 1987 по 2012 год, пока его рекорд не побил Триггви Гудмундссон. За национальную команду Инги Бьорн сыграл 15 матчей в период с 1971 по 1979 год и забил два мяча.

По окончании футбольной карьеры Альбертссон занялся политикой. Он был конгрессменом в исландском парламенте от Гражданской партии, а затем в первой половине 1990-х от Партии независимости. Помимо того, занимался тренерской работой, возглавляя в 1990-х местные клубы «Валюр», «Брейдаблик», «Кефлавик», «Хабнарфьордюр» и «Стьярнан». Его сын Альберт Ингасон тоже поиграл на профессиональном уровне, провёл один матч за исландскую молодёжку. Это дядя нападающего «Дженоа».

А дальше семейная лестница молодой звезды исландского футбола ведёт к прадедушке, которого тоже звали Альберт Гудмундссон. И это – первый профессиональный футболист в истории Исландии! Он родился в 1923 году, дебютировал в возрасте 15 лет за «Валюр», а в 1944-м попал в шотландский «Рейнджерс». Отправился в Глазго изучать бизнес. После этого поиграл за лондонский «Арсенал» и «Милан», французские клубы «Нанси», «Расинг Париж» и «Ниццу».

Посмотрев с зелёных полей на то, как устроена жизнь в послевоенной Европе, Альберт ударился в политику и стал ни много ни мало министром финансов Исландии и министром промышленности. Он также трудился в Федерации футбола Исландии и после ухода с поста председателя в 1973 году получил золотую медаль за многолетнюю и значительную работу.

Гудмундссон даже баллотировался на пост президента страны в 1980-м, но проиграл выборы – стал лишь третьим. В 1987-м подал в отставку после налогового скандала и основал Гражданскую партию. А ещё через семь лет ушёл из жизни. В последние годы он занимал должность посла Исландии во Франции.

В 2010 году у входа в штаб-квартиру Федерации футбола Исландии была установлена статуя Гудмундссона. Альберта-младшего, конечно же, назвали в честь прадедушки. Наверное, такая семейная история могла сложиться только в Исландии.